Horóscopo do Dia 03/08: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 03/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 03/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

publicidade

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Uma pessoa começará a estar muito presente no seu dia a dia, e de repente as coisas podem assumir um outro rumo. Sem dúvida isso aumentará sua autoestima, se sentindo como um…

Dinheiro & Trabalho: Um pouco de ansiedade pode tomar conta de você neste ciclo astral quando pensa no seu dinheiro. Tenha calma e mantenha o foco porque a coisa está andando. Sua vida deve mudar, você pode… Continue lendo o signo Leão

publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sua magia pessoal e seu charme brilham e facilitam sua maneira de lidar com tudo que se relaciona a relacionamentos. Essa sua capacidade de querer ter uma vida organizada e certinha…

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá feliz com um passo que dará rumo ao seu fortalecimento monetário, e mesmo que para seu gosto ainda pareça pequeno, será significativo porque ele vai dar início à conquista de… Continue lendo o signo Virgem

publicidade

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O ambiente de romances entra em um excelente estágio, um relacionamento que há pela frente se fortalece. Por isso, não permita que o que você passará a sentir por uma pessoa permaneça…

Dinheiro & Trabalho: É um período em que você abandona as incertezas que povoam seu lado financeiro. Aos poucos terá provas daquilo que pode conseguir nesse setor, de maneiras que permitam que tenha um crescimento… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se está em busca de um namoro ou algo parecido, mas que traga afeto e carinho, não deixe que uma pessoa em especial se afaste do seu caminho. Assim como ela pode aparecer de…

Dinheiro & Trabalho: Quando pensar na maneira como o dinheiro transita pela sua vida, este mês dependerá muito de você para que seja bom com seus assuntos financeiros. Terá pela frente um cenário bastante… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Um bom período para quem sai em busca de novos amores. Contudo, você precisará tomar cuidado para não confundir em excesso seus sentimentos por alguém, de ir achando que…

Dinheiro & Trabalho: Terá uma bela chance de expandir seu campo financeiro, de encontrar um novo caminho que lhe dará condições de aumentar um pouco seus ganhos. Aumentam as despesas, mas nada que… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você se encontrará diante de um cenário novo, mais emocionante, e nesse contexto todo você se verá diante de um futuro caso de amor. Haverá boas vibrações e afinidade entre os…

Dinheiro & Trabalho: Recursos financeiros necessários para que dê um jeito em algumas coisas começam a dar as caras. Com eles você não se sentirá ameaçado por nada ou ninguém.

É sua hora de colocar em prática… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você e seu parceiro retomarão alguns projetos que foram largados. Vão querer lutar novamente pelos seus sonhos, fazer com que se realizem. Que espera por um namoro para se sentir…

Dinheiro & Trabalho: No geral, será um período favorável em relação às suas finanças, não havendo nada que o deixe muito preocupado ou que não tenham solução. Os Astros estão se alinhando para lhe trazerem eventos… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje vai olhar tudo com mais disposição, com a sensação de que os próximos dias lhe trarão novidades. O certo é que algo de bom deve acontecer com você e alguém que ainda não…

Dinheiro & Trabalho: Você verá como o resultado no final será melhor do que espera, e é porque apesar de tudo estar contra, receberá uma injeção de dinheiro para as despesas e investimentos que tem tido em… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Às vezes, as coisas no amor não são como você gostaria, mas isso não significa que você deva entregar os pontos ou desistir. Muito menos agora, quando mais confiança deve ter e acreditar…

Dinheiro & Trabalho: Está vindo uma fase diferente do habitual no plano financeiro, boa, mas que exigirá muito. Talvez tenha de usar mais jogo de cintura para saber lidar e escolher o mais certo de cada ocasião, mas nada… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Um evento os aproximará mais e será como o ponto de partida para uma nova etapa com seu parceiro. Para quem está em busca de um namoro, haverá situações com alguém que num…

Dinheiro & Trabalho: Diante de uma outra realidade no seu panorama financeiro, concentre-se naquilo que agora é prioritário. Será o momento de praticar a arte de saber escolher, assim você poderá aumentar a sua… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A pessoa que está ao seu lado pode que comece a se sentir confusa com suas atitudes. Deixe claro para ela o que passa pela sua cabeça agora. Para quem está solteiro, este ciclo traz algumas…

Dinheiro & Trabalho: A sua vontade de ter um pouco mais de tranquilidade andará junto com uma fase boa nas finanças. Tudo correrá bem, desde que você não se deixe levar pelos impulsos na hora de lidar com… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Toda a sua maneira de pensar sobre o que poderia acontecer com namoro, romance ou aventura, muda completamente, você se sentirá como alguém diferente, com a certeza de que há…