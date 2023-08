Horóscopo do Dia 03/08: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 03/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 03/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Mais do que nunca acredite no seu poder e não se deixe levar pelos que aparece de primeira. Isso porque sua primeira vontade será largar e vida que segue, achando que uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Você vai sentir firmeza com as coisas de dinheiro, com o que você vai conseguir botar para funcionar. É certo até que invista em um bem de grande valor em pouco tempo. Previsto para você que mexa…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: E no vai e vêm das coisas você vai se ver diante de uma nova realidade, com novas pessoas e vivendo eventos que o aproximam de ficar ou namorar alguém. Sinta-se confiante e feliz…

Dinheiro & Trabalho: Até que enfim as coisas se movem de um jeito melhor, porque alguns movimentos relacionados ao dinheiro começam a sacudir suas finanças. O bom da história é que isso tudo lhe deixará muito à…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: E as coisas de namoro para você começam a se mexer num ambiente onde há uma pessoa que tem muita coisa para fazer a mágica acontecer entre os dois. E será via um amigo ou…

Dinheiro & Trabalho: Porque às vezes você também precisa desfrutar de um pouco de sossego com o dinheiro, é que esta fase traz alguns confortos e desejos que estão na sua mente o tempo todo. Você terá como mexer…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: E de repente o que irá acontecendo em sua vida nas coisas de romance, fará a diferença entre sonho e realidade, querer e aventura, porque você vai cair na real sobre o que uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Há algumas dicas que você vai receber em torno de ganhos extras que o deixarão maios perto do que você procura. Um ciclo astral que chega com uma força e energia poderosa, que carrega novos tempos…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: E bem no seu estilo de agir nas coisas de relacionamentos, você colocará os olhos numa pessoa e ela não ficará indiferente, e você saberá disso. O que pode acontecer entre os dois será…

Dinheiro & Trabalho: E sempre com um olho no que entra e outro no que gasta, um período de equilíbrio e crescimento chegará até você. O dinheiro passa a se mostrar simpático e deixa de ser um bicho que assusta. Ao mesmo…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você acha que nos assuntos de namoro, a maré está baixa, é bom que mude essa sua ideia, porque em breve uma pessoa mais jovem, vai fazer você mudar um pouco sua maneira de…

Dinheiro & Trabalho: Para sua paz e tranquilidade, você entra num ciclo próspero com relação a muitas coisas. O que é muito bom mesmo é que ele se manifesta de forma mais intensa nos ganhos monetários, nas soluções e em…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Dentro das mesmas pessoas que você vê todo santo dia, logo mais a vida apresentará um rosto diferente, incluindo diversas sensações que essa nova pessoa vai despertar em você. Está…

Dinheiro & Trabalho: Há ciclos que são para melhorar o astral em todos os sentidos, e nesta fase é a vez sua situação financeira começar a se recuperar, no sentido de que há dinheiro pela frente para ajustar as coisas e para…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vai se guiando pela intuição e pelo que acontece, para que consiga descobrir sinais diferentes em alguém com quem vai começar a conviver, e que você vai gostar de cara. É bom que…

Dinheiro & Trabalho: Tá certo ser pé no chão, mas também é bom sonhar e querer mais, portanto abra suas expectativas quando se trata de dinheiro, porque seria bom deixar seus instintos trabalharem um pouco mais…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vai se preparando porque logo você vai ter sinais do que alguém sentirá quando estiverem próximos. Mas preste atenção, porque o outro lado esperará de você uma reação que…

Dinheiro & Trabalho: Quanto ao trabalho e ao lado profissional como um todo, saiba que uma atividade nova que você realizará durante este mês, vai gerar um outro rumo às coisas. Também é previsto que um projeto…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Nada de ficar achando que o mundo acabou, porque a solução para o final de qualquer sensação de solidão está chegando. Você vai ficar mais do que surpreso com a forma como alguém…

Dinheiro & Trabalho: Como nem todo dia pode ser perfeito, é possível que hoje você tenha alguns problemas no trabalho, mas nada que o faça querer chutar o balde. Lembre-se sempre que há gente que está atenta ao…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Ainda bem para você que uma pessoa, nova em seu círculo, vai parar de bancar o indiferente e começar de forma mais direta a mostrar empolgação ao estar junto. Com uma atitude…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que não esteja nos seus planos atuais, a chance de fazer algo junto com seu atual trabalho, é algo que aos poucos pode se transformar em uma perfeita fonte de renda, sendo uma boa maneira…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As coisas que têm a ver com namoros e novas pessoas se agitam no seu signo nesta jornada. Sua vida pega um outro embalo, e os momentos felizes se multiplicarão mesmo. E quem…

Dinheiro & Trabalho: Já tava na hora você vai dizer ao ver que começa a ter um pouco mais de acertos na parte financeira. Isto, porque é uma fase astral na qual seu signo atrai a fortuna em todos os sentidos, e não apenas no….Continue lendo o signo Câncer