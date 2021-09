Horóscopo do Dia 03/09: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 03/09: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se já declarou seu amor por alguém, não coloque prazos ou limites e deixe-o fluir livremente, porque sua impaciência pode pregar uma peça em você. Seja prudente e deixe o coração agir.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, se você deseja expandir suas atividades e horizontes de trabalho, deve procurar um parceiro para colaborar com o seu projeto. Nesse sentido, não há ninguém… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Pode sentir que finalmente encontrou a pessoa ideal com quem compartilhar sua vida. Tem um relacionamento harmonioso com alguém que conhece há muito tempo e ambos desfrutam.

Dinheiro & Trabalho: Está conseguindo superar as barreiras que surgiram e agora é a hora de mostrar a si mesmo o quanto pode conquistar quando assim o deseja. Mesmo que você não tenha a certeza de ver… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Será um dia inesquecível no que se refere à vida romântica. Se você está pensando em se declarar, este é o momento ideal. As estrelas estão do seu lado.

Dinheiro & Trabalho: É aconselhável que seja mais expressivo para liberar a sua criatividade e esteja mais atento e ouça suas intuições. Elas o guiarão na busca pelo seu desenvolvimento. Vai poder otimizar seus… Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No campo sentimental, existe alguém que está buscando a sua atenção e você deve começar a dar espaço a essa pessoa, pois pode ser muito relevante para a sua vida, não deixe passar.

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento muito bom no seu trabalho, assuma o controle da sua carreira e estabeleça metas maiores para o futuro. Você tem muita energia disponível para assumir… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Está e um bom momento para amar novamente e sabe disso, você pode estar com algumas dúvidas a respeito desse assunto, mas não deixe que os medos gerados pelas inseguranças atrapalhe.

Dinheiro & Trabalho: Não tenha medo de trilhar esse novo caminho que está se abrindo diante de seus olhos no campo profissional. É provável que você tema o desconhecido, mas já está no momento de sua… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Está no momento certo para você revelar seus sentimentos em relação àquela pessoa que lhe interessa. Há muito tempo que ama ela em silêncio, e espera que se apaixone magicamente.

Dinheiro & Trabalho: Chegou o momento de mostrar que está capacitado para assumir qualquer responsabilidade. Vão lhe oferecer um projeto importante que vai ser muito difícil pra você rejeitar, o… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Deve ter mais fé em si mesmo e reconhecer que merece o amor. E, especificamente, o daquela pessoa que pela qual está interessado. Tem que avançar e ficar na frente dela.

Dinheiro & Trabalho: Está adiando demais seus desejos e começando a explorar opções que não estão contribuindo muito, deixando de lado aquelas que realmente lhe servem para avançar na realização de… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tem grandes chances de começar um novo relacionamento, só precisa prestar atenção aos sinais que alguém que conhece está enviando. Você gosta dessa pessoa, mas pensava que não.

Dinheiro & Trabalho: No plano laboral, a previsão traz triunfos no setor profissional, é provável que lhe proponham uma posição de responsabilidade fora do local de trabalho. Mesmo que essas mudanças… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A energia lunar o inundará e projetará sentimentos suaves e harmoniosos com essa pessoa especial. Começará a compartilhar momentos mágicos com ela.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho existem novas oportunidades e desafios para você alcançar um status social excelente. Você apenas tem que ser firme e dedicado cumprindo todas suas responsabilidades. Pode até… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Neste momento, as energias astrais são perfeitas para estabelecer um novo relacionamento e começar a viver uma história de amor duradoura. Não se deixe levar pelos preconceitos.

Dinheiro & Trabalho: Vai entrar em um bom momento no plano financeiro, tire proveito e não deixa nada por fazer, só assim pode ter tudo o que sempre desejou. É hora de fazer algumas compras, você pode e deve… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nos assuntos relacionados ao campo sentimental, a Lua o favorecerá muito. A sedução será o estado de espírito ideal para conquistar essa pessoa que o faz perder o sono.

Dinheiro & Trabalho: É o momento ideal para quem está pensando em abrir um negócio próprio, ou para quem já tem o seu, a comunicação com os outros é vital para que este potencial se desenvolva. Assim… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Poderá se beneficiar muito neste momento nos assuntos do coração. O amor que sente por essa pessoa o fará expressar seus sentimentos de uma forma estranha talvez, mas com sinceridade.

Dinheiro & Trabalho: Não vai se deter diante de alguns obstáculos que aparecerão no campo profissional e encontrará soluções práticas e concretas para seguir em frente. Além disso, você colherá novas adesões para… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

