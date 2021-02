Horóscopo do Dia 04/02 | Previsões para todos os signos hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 04/02. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

Horóscopo do Dia 04/02 | AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O Universo tem outros planos para você, haverá mudanças em favor de melhorar a sua situação com relação a relacionamentos de amor. É um ótimo momento para deixar de lados todo…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você viverá uma situação diferente e desafiadora que exigirá respostas imediatas. Seu talento e criatividade serão postos à prova. Depois de todo esse furacão de atividades, sucesso e… Continue lendo o horóscopo do dia signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você acha que ainda tem possibilidades de amor com alguém do passado, mas não é bem assim. Pare de perder tempo com alguém que já ficou na história. Olhe para o presente, para…

Dinheiro & Trabalho: Você terá que se preparar para o que há de novo surgindo na profissão. Você pode não perceber agora, mas há movimentos que indicam mudanças positivas. Numa conversa casual você terá… Continue lendo o horóscopo do dia signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tudo começa a clarear e aqueles sentimentos que você pensava que nunca mais poderia sentir, farão de você uma pessoa feliz, e quando em breve um novo romance florescer…

Dinheiro & Trabalho: Agora você está iniciando uma fase de crescimento econômico que o ajudará a recuperar o equilíbrio financeiro e investir em qualidade de vida. Considere experimentar em campos de trabalho sobre… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia 04/02 | TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não se surpreenda se uma pessoa de repente mostrar sinais de interesse por você. Esta é a oportunidade que estava esperando para desfrutar do amor. Tudo que você precisa é saber como…

Dinheiro & Trabalho: Não fique parado diante da adversidade financeira porque a fortuna envolve você em uma aura que o leva ao caminho do dinheiro, mas existe um obstáculo, que é o seu medo de arriscar em algo maior para… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor, as coisas não mudarão só porque assim você o deseja. Precisa adotar uma nova forma de fazer as coisas, uma transformação que começa do fundo da alma. Um relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho cuidado para não se comportar como um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento, pois pode fazer as pessoas se afastarem de você. Se mostrará calculista e frio, você olhará… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Alguém deve entrar em contato com você, de uma maneira surpreendente. Abra-se para qualquer tipo de sugestão queela decidir propor nesse momento. Da sua parte pode haver…

Dinheiro & Trabalho: É difícil, mas procure manter-se sereno e calmo, você não deve ficar nervoso e deixar que os problemas financeiros afetem a sua vida como um todo. É um pouco complicado, mas não impossível. Não se… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia 04/02 | LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Uma observação discreta pode dar muitas respostas sobre o interesse da pessoa que gosta com relação à você. As reações dela podem surpreendê-lo de uma maneira que não espera…

Dinheiro & Trabalho: Reforce o que funciona melhor quando se trata de expectativas de trabalho e atividades paralelas que possam aumentar sua renda. Não insista em projetos ou atividades que tiram seu tempo dos… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Ainda neste mês quanto mais tempo você ficar com alguém novo que vai ter a oportunidade de conhecer, mais você vai gostar dela e mais desculpas você inventará para ter ocasiões…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho o que aparece é que falta um pouco ainda para alcançar uma nova etapa, esse momento está prestes a chegar e não é hora de desanimar e sim de trabalhar com mais vontade. O ciclo que… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com essa pessoa procure ter uma atitude mais clara e direta. Sem ter que invadir muito o espaço dela, é possível a cada dia aproximar-se cada vez mais, sugerir-lhe coisas, fazer-se conhecer…

Dinheiro & Trabalho: Uma mudança incomum que se inicia agora terá um forte impacto nos próximos dias. Nesse período, você precisará sintonizar melhor seu lado intuitivo para colher o melhor em relação à sua carreira e tudo… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia 04/02 | ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A plena convicção que você terá hoje de que é capaz de conquistar o coração de quem gosta, naturalmente abrirá as portas do amor para que a aproximação comece a acontecer. Você…

Dinheiro & Trabalho: Saia um pouco dessa rotina de trabalho e abra-se a novos contatos profissionais, porque é bem provável que de um deles possa receber uma proposta que o fará pensar duas vezes no que atualmente está… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você deseja conquistar alguém que mostra ser o amor da sua vida, deve estar disposto a abrir seu coração e mostrar-se como é realmente, nada de estereótipos para impressionar…

Dinheiro & Trabalho: Tudo começará a funcionar como você merece e sonha há algum tempo, em termos de um novo emprego, uma nova função ou primeiro emprego, nada deve dar errado. Você sentirá uma grande mudança e… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Momentos diferentes em que deve estar atento aos sinais que certas pessoas deixam aparecer nas conversas. Serão dias muito interessante no que se refere a assuntos do coração. Apenas…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias se você combinar suas habilidades e conhecimento, criará a combinação perfeita para que nada seja impossível no seu local de trabalho. Deixe receios e incertezas para atrás e assuma… Continue lendo o signo Capricórnio

