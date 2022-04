Horóscopo do Dia 04/04: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 04/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A sua vida sentimental terá mudanças muito importantes e positivas. A relação de amizade e respeito que tem com essa pessoa vai progredir. Será algo mais profundo e significativo…

Dinheiro & Trabalho: Para ter sucesso na área profissional, nenhum caminho é fácil. Assim, se você estiver com medo do que possa acontecer amanhã, terá que traçar o rumo de algo novo. Isso pode acabar sendo o…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries

publicidade

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Pode ser o período certo em que você colherá os frutos que vem semeando há muito tempo. Seus sonhos românticos com essa pessoa são fixos e estão relacionados à forma de pensar…

Dinheiro & Trabalho: Profissionalmente você é alguém que reconhece abertamente seus erros e virtudes e neste momento pode estar prestes a se lançar em um deles. Por outro lado, poderá retomar o ritmo… Continue lendo o signo Touro

publicidade

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Com essa pessoa que o atrai muito estão se encaixando completamente. Está saindo tudo como desejava. Assim, está sendo fácil ter ótimos momentos e se entenderem. Sinais sutis…

Dinheiro & Trabalho: O momento é de agradecer pela nova semana e se preparar para a rotina. Você adora aquela sensação de saber o que fazer. Assim, hoje estará preparado e ciente das tarefas que deve… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Está chegando a hora da verdade no amor. Assim, entenderá que o processo que iniciou com alguém pode acabar sendo maior do que o esperado. Seus sentimentos estão à flor da pele…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que trabalhe fazendo o que lhe interessa pelo bem de uma série de pessoas ao seu redor. Assim, quando eles veem você fazendo seu trabalho com perfeição, provocam um orgulho desenfreado… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor por alguém poderá assumir uma magnitude inusitada neste exato momento. Serão tantas sensações positivas que parecerá um sonho. Assim, vai se sentir nas nuvens. Você sente-se…

Dinheiro & Trabalho: Você realizará algumas práticas que o ajudarão a começar esta semana com o pé direito. Assim, tudo o que vai acontecer no trabalho neste momento será importante para conseguir materializar o… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É o momento de permitir que seu coração bata na mesma velocidade da pessoa que gosta. Não perca o ritmo, você sabe lidar com certas circunstâncias. Assim, graças a isso, vai descobrir…

Dinheiro & Trabalho: Não são tempos fáceis na área profissional e muito menos neste preciso momento. Para você tudo pode parecer ser a continuação de algo que começou há alguns meses atrás. Assim, deve ter… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se está sozinho e gosta de alguém, é importante que esteja pronto para seguir em frente atrás do que deseja. Assim, poderá obter um relacionamento que o fará feliz, mesmo que…

Dinheiro & Trabalho: A partir de hoje, aposte em você e faça valer suas habilidades, realmente merece isso. Dessa forma, o emprego dos seus sonhos pode estar a um passo de você. Mas primeiro deve deixar de…Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A força do amor o moverá a partir de hoje. Por ele, começará a realizar algumas ações que serão básicas para uma nova etapa que você está prestes a iniciar. Dessa forma, deixará os maus…

Dinheiro & Trabalho: Fazer umas pequenas mudanças na sua forma de atuar no emprego pode ser algo que o impressione. Assim, estará gerando algumas consequências inesperadas no seu dia a dia. O ritmo acelerado…Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Está criando uma relação tão linda com alguém especial que não deve temer se o destino se torna mais romântico. Assim, está em um período em que você pode realmente alcançar…

Dinheiro & Trabalho: Você entrará em um momento de grandes mudanças no trabalho. A partir de agora, seus pensamentos vão se concentrar na felicidade plena e, dessa forma, você não pode falhar. Assim, tudo…Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você sabe como e a quem amar, só precisa dar mais um passo. Tem todo o tempo do mundo para tomar uma decisão em que não precisa se apressar por nada no mundo. Assim, o que…

Dinheiro & Trabalho: Existem alguns elementos que podem acabar lhe fazendo muito bem no trabalho. Para isso, mantenha-se focado no que faz e não fique muito tempo ao lado de pessoas invejosas. Faça…Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Quando você realmente quer que o mundo jogue a seu favor, sabe muito bem como colocar suas cartas na mesa. Assim, apaixonado do jeito que está por essa pessoa, não lhe custará…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho rotineiro que desenvolve poderá ter os dias contados, aproximam-se mudanças em algumas tarefas diárias que serão essenciais. Dessa forma, vai se ver com vontade de… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Em todas as áreas, tudo vem no seu devido tempo. Para você chegará nestes dias, vai conhecer alguém que poderá ser seu amor verdadeiro. Assim, algumas lágrimas podem vir à tona…