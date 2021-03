Horóscopo do Dia 05/03: previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 05/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje, sentirá que brilha com sua própria luz. Essa autoconfiança o ajudará a dar um passo à frente e arriscar a abrir seu coração com a pessoa que não sai dos seus pensamentos. O…

Dinheiro & Trabalho: Hoje, você deve ser bastante cauteloso no trabalho. Alguém invejoso pode querer causar-lhe problemas. Nesse caso, a melhor coisa que pode fazer é manter a calma e não entrar em confronto, porque isso pode funcionar… Continue lendo o signo Peixes

publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vai se encontrar cara a cara com um amor do passado com quem tudo acabou por acordo de ambos. Se você retomar o contato, é possível que possam tentar novamente. Claro, deve…

Dinheiro & Trabalho: Hoje terá uma jornada laboral muito agitada, cheia de pequenas interrupções. Por isso, é aconselhável que, assim que chegar ao seu trabalho, planeje todo o seu dia com antecedência. Priorize o que é urgente e… Continue lendo o horóscopo do dia 05/03 signo Áries

publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você está cheio de ilusão e felicidade. Sente que, finalmente, encontrou sua alma gêmea e desfruta de um oásis de amor onde as emoções se sucedem, uma após a outra. A ternura…

Dinheiro & Trabalho: Poderá estar criando novas oportunidades de trabalho para você. Mas, para poder colhê-las, terá que percorrer círculos de negócios diferentes daqueles a que está acostumado. Deve saber que também não verá os frutos… Continue lendo o horóscopo do dia 05/03 signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você encontrará o caminho certo para ter um relacionamento saudável ​​e feliz. Verá as coisas sob uma nova luz deixando de prestar atenção à parte física para se concentrar mais no conteúdo…

Dinheiro & Trabalho: Na área laboral, vai ser muito forte e alguns de seus colegas seguirão seu exemplo. Você é um modelo de disciplina e é por isso que agora terá que expandir seus esforços para manter o nível. Seus concorrentes irão… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No campo sentimental, sairão à tona todas as suas habilidades de conquista e sedução. Você se sentirá muito animado para iniciar um relacionamento, não temerá a rejeição e se empenhará…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao trabalho, conseguirá impressionar seus superiores com uma grande iniciativa, ao mesmo tempo em que demonstrará uma enorme franqueza. Por outro lado, estará entrando em um período agitado, com o… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Tente aproveitar a energia da paixão e se entregue para desfrutar o amor em todas as suas formas. Você se sentirá muito bem se conseguir se estabelecer nessa relação que se constrói…

Dinheiro & Trabalho: A fortuna o está acompanhando, lembre-se de ser grato por quanto a vida lhe deu, pense que o futuro vai lhe trazer muito mais se você for capaz de moldá-lo em sua mente. Quanto ao trabalho e à profissão, tudo parece… Continue lendo o horóscopo de hoje 05/03 signo Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A sua vida romântica estará muito positiva, é provável que as declarações de amor profundo e o encontro com a alma gêmea ocorram nestes dias. O sol brilha dentro de você com…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho em equipe é muito bom para você no nível profissional, não tem problemas de relacionamento com ninguém. Quando isso chega a acontecer, você geralmente desempenha o papel de mediador, garantindo a… Continue lendo o horóscopo de hoje 05/03 signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se deseja se dar bem nos assuntos do coração, é muito importante que mantenha uma atitude aberta para que aquela pessoa que só tem olhos para admirá-lo se sinta capaz de dizer o…

Dinheiro & Trabalho: Uma atitude racional e um estilo de comunicação bastante convincente serão boas ferramentas para alcançar o que se propôs a fazer no que diz respeito à sua vida profissional. Caso precise de ajuda para terminar algumas… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A deusa Vênus, lhe envia muita energia, iniciativa e confiança em si mesmo. Você notará um aumento na sua sensualidade, por isso é um bom momento para melhorar a relação…

Dinheiro & Trabalho: É possível que hoje seja um dia repleto de novas situações. Você certamente se verá imerso em muitas circunstâncias que nunca experimentou antes. Terá que estar de olho bem aberto e preparado para responder da… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No campo sentimental poderá viver tudo o que sempre quis, sentirá que nada poderá detê-lo. Seu entusiasmo com certeza conquistará o coração dessa pessoa especial. É o momento…

Dinheiro & Trabalho: Este dia promete grandes coisas no campo profissional, é bem possível que consiga realizar tudo o que precisa. Seus benefícios estarão próximos do que você desejava. Os ganhos serão justos para ambas as partes e… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você tem boas chances de ser vencedor nos assuntos do coração. Terá a possibilidade de oferecer à pessoa que gosta tudo o que ela precisa, já que ambos compartilham a mesma filosofia…

Dinheiro & Trabalho: Ao longo do dia você terá a sensação de que o tempo voa e será porque estará muito concentrado em suas tarefas. Com suas habilidades conseguira realizar todas elas no prazo estipulado. Os bons eflúvios do seu planeta… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No campo do amor, a predição fala de um trânsito planetário que faz com que a pessoa que gosta e você se sintam mais comunicativos. Vocês sentirão maiores desejos e capacidade de…