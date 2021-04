Horóscopo do Dia 05/04: previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 05/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para o seu e todos os outros signos hoje, segunda-feira.

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Seu carisma pessoal e seu sorriso encantador lhe darão o trunfo em um relacionamento que pode iniciar de uma maneira bastante casual, o seu charme estará claramente fazendo efeito…

Dinheiro & Trabalho: Uma ideia só é boa quando começa a funcionar e você não deve esperar até que haja melhores condições, portanto, não espere mais e comece a agir de imediato nas atividades que tanto sonha em realizar. Não… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Existe no ar uma poderosa energia que estimulará seus instintos mais básicos de paixão e desejo quando mais uma vez se encontrar diante de quem começa aos poucos a mexer com seus…

Dinheiro & Trabalho: É um período em que sua mente estará a mil por hora, as ideias fluirão de uma lado para outro. Nada poderá lhe parar. Será um rolo compressor que avançará com enorme força e convicção. Tudo o que você… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você deve entrar em um ciclo com tudo o que precisa para ter um parceiro da maneira como sonha ao seu lado. Você terá o poder, a atenção imediata de uma pessoa, o magnetismo e…

Dinheiro & Trabalho: Boas energias no seu trabalho estão se aproximando e você deve aproveitá-las da melhor maneira possível, o mais importante será a sua capacidade de se adaptar ao novo e de se mostrar flexível. Confie… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Logo conhecerá a realidade de um relacionamento que pode levá-lo ao mais alto. Você está pronto para uma nova etapa na sua vida, porque alguém fará todo o possível para criar o momento…

Dinheiro & Trabalho: Todo o desconforto e ansiedade terminarão, uma nova opção surgirá na sua vida profissional, é tempo de remover indecisões e dúvidas relacionadas ao seu trabalho. Lembre-se que seu signo é cheio de… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Poderá viver situações inesperadas, em que tudo pode acontecer, em que tudo pode se conduzir de uma maneira bastante positiva. É um bom momento para retomar as esperanças em…

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma grande visão das coisas na área profissional, que o levará a pensar em projetos poderosos possíveis de realizar. Aproveite as boas influências astrológicas deste dia para sonhar e… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É bom que coloque todo o seu entusiasmo se pretender atrair a atenção dela. A pessoa espera o melhor de você e também que você se mostre arrojado. Concentre sua atenção nela e…

Dinheiro & Trabalho: Na parte financeira a fase pela qual está passando já está por finalizar e mais cedo do que espera vai começar a se recuperar rapidamente. Apenas mantenha a calma. Você está à beira de um certo tipo de… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não haverá neste ciclo sentimentos de solidão ou desânimo, mas sim de satisfação sentimental, já que em breve terá notícias da pessoa que se afastou da sua vida e também de alguém…

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana na sua estação de trabalho, terá muitos elementos à vista que podem fazer com que veja sua vida profissional se encaminhando para uma outra realidade. Terá todos os ingredientes… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: De todos os signos, você será quem viverá o maior estímulo sensual e sexual nestes dias. Decida-se então, aproveite essa energia e dê o primeiro passo, não fique esperando eternamente…

Dinheiro & Trabalho: Embora as coisas em seu trabalho comecem a dar a impressão de estar indo pelo caminho errado, não se guie por essa avaliação, pois é apenas um movimento necessário que se mostrará ser bastante… Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Terá que lutar um pouco mais com seus próprios receios e desconfianças para captar a atenção daquela pessoa que ocupa seus pensamentos e esta semana estará muito mais perto de…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a iniciativa necessária para transformar um revés econômico, que pode acontecer neste mês, em uma vantagem financeira muito maior. Cuide para manter alta a sua vontade e não se deixe levar por… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Faça alguns malabarismos com seus horários e tente que tudo coincida para dar de cara com quem gosta. Chegou a hora de entrar para valer em uma nova aventura no amor, mas para…

Dinheiro & Trabalho: Sua disciplina para resolver situações, a energia que o cerca e o magnetismo de sua personalidade serão os fatores que o ajudarão a dar um salto positivo em sua carreira. Um evento imprevisto fará… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Coloque sua mente na pessoa que gosta e verá como até mesmo o mais difícil se torna real, porque a energia que há agora em seu signo você atrairá uma oportunidade de um encontro…

Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de dar grandes passos em relação às suas metas, de maneira objetiva e eficiente. O principal será sempre se adaptar às mudanças que surgem. Agora você está nessa fase, onde deve… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Cultive seu relacionamento, não o estrague com comentários negativos. A vida é para ser vivida sem problemas ou complicações. Se está solteiro, aproveite as boas energias que fluem…

Dinheiro & Trabalho: Se por momentos sentir que não há perspectiva de progredir, com certeza essa nova semana é o início das respostas que procura, já que poderá começar a ver as opções de crescimento que tanto deseja. É… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

