Horóscopo do Dia 06/07: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 06/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Inesperadamente uma pessoa mostrará traços de comportamento que você não vai deixar de perceber quando estiver próximo dela. É muito provável que o rumo disso tudo o leve…

Dinheiro & Trabalho: Este período astral é mais adequado para a reorganização da sua vida financeira. O apoio que receberá é fundamental para que consiga resolver uma boa parte dos problemas materiais. Um período tranquilizador…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seja mais direto e mostre seu interesse por uma pessoa que vai passar a gostar de um jeito bem diferente do que tem sido até agora. Uma jornada daquelas que trazem luz e alegria espera…

Dinheiro & Trabalho: Um fase astral que marca o início de uma jornada em que começam as mudanças para melhor com seu dinheiro, muito certa para negócios e para resolver questões financeiras, é a que você passa a viver…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Evite a rotina nos relacionamentos, aproveite que este é um ótimo período para encontros, amizades, festas. Você será uma companhia muito interessante para uma nova pessoa…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro fluirá por entre seus dedos, para atrair as coisas sem as quais você não pode viver. Olhe para o futuro com otimismo, as estrelas mostram que as coisas no plano financeiro vão se encaixar mesmo…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Mesmo que pareça um pouco cafona, para você o romance está literalmente no ar, e logo verá que não está tão fora da realidade. Esta passa a ser uma jornada dedicada a planejar seus…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas acenam com um novo panorama para você e lhe enviam a energia que precisa para fazer a fortuna entrar em sua vida. Apesar das dificuldades, a jornada na qual começa a transitar, oferece boas…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Há uma pessoa no seu caminho que o fará experimentar intensas emoções e paixões. Sua mente estará ativa e o ajudará a descobrir os segredos e as profundezas de si mesmo…

Dinheiro & Trabalho: A situação pode sair do seu controle se você não parar para avaliar tudo com mais racionalidade. Há uma bela energia que começa a agir no seu ambiente de dinheiro, mas nem por isso você deverá de ir…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você sentirá um grande desejo de viver intensamente a vida, de partir para uma aventura junto de alguém que vai conhecer. Seu jeitão otimista vai brilhar e levar você a tronar real…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo astral que lhe dará a oportunidade de acabar com a maioria dos obstáculos que dificultam ter um situação financeira mais estável. Evite pensamentos negativos para que não interfiram na…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seja mais leve e conquistará a simpatia das pessoas ao seu redor, além disso, fará de algumas delas suas amigas. Na vida íntima, as emoções se agitam e se misturam, porque você está…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo de muito trabalho e realizações espera por você. Esta jornada é ideal para você se dedicar a alcançar o sucesso e a estabilidade com o dinheiro. Você terá a maravilhosa oportunidade de concretizar…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Esqueça o mundo e vá por você mesmo, e por mais estranho que pareça, isso não será apenas bom para você, mas também para uma pessoa que possui um estilo muito único de ser e…

Dinheiro & Trabalho: Um tempo agitado, especialmente em relação ao dinheiro e à forma de lidar com assuntos comerciais ou financeiros. Muito favorável para a realização de novas metas, que serão possíveis de serem… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você precisará equilibrar suas emoções e pensamentos, definir o que de fato vai querer com alguém, mesmo que pela sua cabeça passe que não dará certo, de ser mais aberto ao mostrar…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que não aconteça na intensidade que você espera, algumas coisas devem mudar, trazendo mais tranquilidade financeira para você. O que vier depois disso vai depender muito da sua capacidade de…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua situação sobre relacionamentos ou namoros deve mudar para um ambiente mais fácil em todos os sentidos. O otimismo deve caracterizar os próximos dias, isto porque coisas boas…

Dinheiro & Trabalho: A jornada será inquieta e diferente do normal, mas financeiramente muito melhor. Você sentirá que está perto de ter sucesso naquilo que mais vontade tem que dê certo. Esteja pronto para desafios e…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O ciclo é bom para os relacionamentos conjugais e amorosos, para despertar e transformar a energia sexual. Alguém próximo a você não deixará de prender a sua atenção, você…

Dinheiro & Trabalho: Alguns eventos que trazem uma expectativa de prosperidade, com uma visão mais otimista do futuro é mais do que provável agora. Você terá todas as condições de levar sua situação financeira a um nível…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Haverá uma oportunidade de fazer amizades interessantes com novas pessoas, que o levarão a um outro ambiente mais fácil para as coisas de namoro. É possível também que uma delas…

Dinheiro & Trabalho: A sorte o acompanhará se você estiver com a energia alta e focado em coisas positivas acima de tudo. No entanto, é melhor evitar de entrar em novos negócios neste dia para não tirar o foco dela, que é….Continue lendo o signo Gêmeos