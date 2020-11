Horóscopo do Dia (06/11) | Previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (06/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

publicidade

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você verá com prazer que os assuntos sentimentais estão indo muito bem, graças à influência da Lua. Isto permite que tenha esperanças de melhorar sua vida emocional. Pode encontrar…

Dinheiro & Trabalho: Vai ter ideias muito bem definidas sobre como agir dentro do seu trabalho, mesmo que a situação se complique, ou se diferentes caminhos se desdobrem diante de você e não saiba em qual deles está mais interessado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

publicidade

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você realmente deseja o amor, as estrelas o incentivam a fazer todo o possível e até o impossível para alcançá-lo neste dia especial. A vida parece tomar um rumo positivo e o leva a…

Dinheiro & Trabalho: Deixe pouco espaço para a improvisação em seu trabalho e a satisfação será garantida. Neste dia você pode fazer grandes coisas se realmente colocar sua mente nisso, nem consegue imaginar o quão brilhante suas ideias… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

publicidade

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Descobrirá como os sentimentos são mais bonitos quando vive a vida com intensidade. Que os medos são inúteis e que o tempo passa rápido demais para usá-lo indevidamente. Nesse…

Dinheiro & Trabalho: Terá de conciliar o seu tempo com a sua família e o seu trabalho, se quiser exercer com sucesso a sua profissão, isso exigirá um grande esforço. Nesse sentido, seu trabalho o mantém muito ocupado, mas você saberá se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você será muito afortunado nesta jornada, verá que a energia do amor está mais brilhante do que o normal. Vai se sentir amado pela pessoa pela qual é apaixonado. O sinal está…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, é provável que realize bons projetos que gerem benefícios para você. Talvez as demandas do mundo exterior o deixem um pouco exausto o que o incitará a avançar no terreno material. Por este motivo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você sente a energia do amor em sua alma e a sensibilidade de sua personalidade é intensificada pelas localizações astrais que o inclinarão a viver cenas de grande compromisso emocional…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, os astros preveem que é hora de trabalhar duro, o sacrifício acabará dando resultados e sua situação de trabalho será beneficiada. Por sua vez, entrará em um período muito positivo em termos de dinheiro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Está vivendo bons momentos na companhia de uma pessoa pela qual está sentindo algo a mais. Esse sentimento vai se transformar em amor e paixão como nunca sentiu antes. Poderá começar…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional será um dia bastante tranquilo, onde os resultados serão obtidos de uma maneira simples, pode surgir um problema, mas nada que não possa resolver de forma rápida. No geral, será uma jornada… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Terá momentos muito tenros e especiais com a pessoa que gosta, especialmente na esfera sentimental. Terá uma maior proximidade e um vínculo espiritual. É o momento certo para…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, você estará seguro de si mesmo. Deseja que seu trabalho sirva para melhorar sua vida, mas também para as pessoas ao seu redor. Ou seja, subordinados, colegas, clientes e até chefes. Você aportará… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você pode encontrar o amor verdadeiro em um colega de trabalho ou em algum conhecido de um amigo. Claro, você deve estar disposto a se abrir para conhecer melhor essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Para que sua vida profissional se destaque, não é preciso que aconteçam coincidências, mas que tudo o que faça tenha uma consequência, quer dizer que deve ganhar o pão com esforço combinado com o seu talento. Às vezes… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você terá um apelo sensual e um encanto fascinante que o fará se tornar o centro das atenções. Pode usar essa energia para atrair alguém que está em seus pensamentos há dias. É um…

Dinheiro & Trabalho: Leve este dia de maneira mais calma do que o normal em tudo que tenha a ver com o seu trabalho ou a tarefa que lhe permite ganhar dinheiro, não importa como queira chamá-la. E é que a pressa é inimiga da perfeição… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se deseja conquistar alguém especial e iniciar um relacionamento, deverá ter um maior comprometimento ou dedicação de sua parte. Assim, poderá ter uma conversa séria na qual deve…

Dinheiro & Trabalho: Receberá ótimas notícias relacionadas a alguns de seus projetos. Hoje as estrelas ficaram do seu lado e atrairão pessoas que ajudarão a transformar sua vida financeira. Grandes sonhos esperam por você, que dependem de suas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você encontrará em alguém perto tudo o que vinha procurando no campo sentimental. Essa pessoa gosta de você há muito tempo, mas nunca quis falar nada por medo de perder sua amizade…

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um bom dia para traçar planos ou projetos futuros, ao avaliar os recursos de que dispõe, poderá fazer estimativas corretas. Portanto, é conveniente organizar tudo da melhor maneira possível para atender as expectativas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não existe fórmula matemática para alcançar o sucesso no amor. Desta forma, a sua intuição e a sua própria experiência o conduzirão no caminho certo, sem a necessidade de fórmulas…

Dinheiro & Trabalho: Você se recusa a colocar limites em seus sonhos. Lembre-se de que pode fazer o que quiser, mas desde que leve sua vida profissional por caminhos de sabedoria e eficiência. A estabilidade em seu trabalho estará mais do que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

…

Leia também: Adolescente de Itapevi finge sequestro para ir curtir praia com amigas em Bertioga