Horóscopo do Dia 07/02: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 07/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A sua vida sentimental terá uma reviravolta inesperada. Depois de ter estado sem ânimo e com pouca esperança, um encontro inesperado fará a ilusão voltar para você. A pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Tente não tomar decisões importantes sem antes consultar as pessoas em quem confia. Não se deixe pressionar e peça tempo para pensar sobre o assunto. Porque se você decidir no calor…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há grandes oportunidades de sorrir novamente. Pode ser que encontre a pessoa com a qual se complementará perfeitamente. Você viverá momentos românticos e lembrará daquele sentimento…

Dinheiro & Trabalho: Sua mente terá clareza e foco, assim conseguirá dedicar sua atenção às questões do seu trabalho e como melhorar sua situação durante estes dias. Preste atenção às ideias que virão até você…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você deseja encontrar um parceiro, deixe de ser exigente e dê uma chance às pessoas que podem lhe corresponder. Mude sua atitude e seja mais realista. Pare de sonhar, pois…

Dinheiro & Trabalho: Esta pode ser uma semana em que você terá que se concentrar para poder entregar melhores resultados em seu trabalho para avançar. Há um projeto que está sendo finalizado e que parece…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você está pronto no amor para iniciar um novo relacionamento, então prepare-se para desfrutar tudo o que puder com a pessoa que conhecerá. Siga os ditames do seu coração e certamente…

Dinheiro & Trabalho: Pode obter triunfo e reconhecimento na área profissional, mas precisa manter a cabeça fria e focar no que realmente importa para não se perder na atividade. Por outro lado, está em um bom…. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Pense que nesta vida quem não arrisca não ganha e às vezes você perde oportunidades por medo da rejeição. Tente mudar essa atitude e as coisas irão melhorar no amor. Se deseja conquistar…

Dinheiro & Trabalho: Leve as coisas com disciplina e calma no trabalho, procure fazer suas tarefas de forma calma e organizada. Não deixe que os outros queiram acelerar você e siga o ritmo que já sabe que é o… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Pode haver alguém observando-o e você não está prestando atenção nele. Deixe sua intuição guiá-lo no caminho certo e ignore as opiniões de amigos que podem não ser as que você…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que esteja em um dilema em que qualquer decisão que você tomar terá consequências, excelentes ou nem tanto. Por isso é recomendável que pegue a que lhe dará mais dinheiro no… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se não está conseguindo segurar mais seus sentimentos por alguém, procure não ser afobado. É melhor deixar passar alguns dias e esperar a oportunidade certa do que se apressar e…

Dinheiro & Trabalho: O período é ótimo para procurar oportunidades em seu lugar de trabalho para crescer e melhorar sua posição. Com suas finanças está em um momento muito bom, as coisas simplesmente… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É importante que entenda que nem todo mundo é como você. Essa seria a única maneira de você conhecer alguém com quem manter um relacionamento além da amizade. Estará…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia pare, analise e reconheça que você tem tudo o que é preciso para realizar seus planos. Aliás, não precisa do apoio de ninguém, podendo fazer isso sozinho. Esse sentimento de satisfação… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Pode ser que seja difícil para você expressar seus sentimentos e isso é algo que deve deixar de lado se quiser que alguém se apaixone por você. Comece hoje a enfrentar sua timidez…

Dinheiro & Trabalho: Poderá ter um dia muito bom para expressar suas ideias e tomar decisões importantes relacionadas ao seu trabalho. O que você disser será muito claro e será bem entendido pelos outros…Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste período esteja preparado porque uma oportunidade muito boa está por vir no amor. Por sua vez, se você já alcançou o que queria, coloque todos os seus esforços para não perdê-lo…

Dinheiro & Trabalho: É possível que as situações de trabalho melhorem e surjam oportunidades para fazer o seu trabalho de uma maneira melhor e crescer nele. Concentre-se no que precisa ser feito e….Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Entrará em um ciclo bom para o amor, pois você terá clareza sobre suas prioridades, então pode ser que consiga atingir seus objetivos. Deixe a prudência de lado para poder dizer a uma…

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente está com uma tarefa muito importante que você está tentando terminar por conta própria e não é possível. É melhor parar de se comprometer e se convencer que precisa de…Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não fique obcecado com alguém do passado, siga em frente com sua vida. Feche essa etapa e abra a porta para novas oportunidades. Se você já encontrou uma pessoa interessante, que…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho tem que saber deixar as coisas acontecerem quando você não tem tudo sob controle. Não tente alcançar a perfeição. Boas oportunidades estão chegando para melhorar…Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio