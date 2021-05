Horóscopo do Dia 07/05: previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira, 07/05.

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: De repente alguém mais novo pode se mostrar muito interessado por você e a dúvida até onde pode isso ir não sairá da sua cabeça. O melhor seria deixar tudo acontecer e ir desfrutando…

Dinheiro & Trabalho: Com sua determinação e teimosia, que agora se mostrará válida, você atrairá o dinheiro que pensou que não iria ter em mãos tão cedo. As circunstâncias que o envolvem favorecem que isso seja… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Chegou a um ponto em que terá o amor que sempre desejou, mas o problema é que você é dominado por várias responsabilidades que impedem que desfrute do amor como gostaria…

Dinheiro & Trabalho: Ainda neste semestre um novo caminho pode surgir de repente, esteja ou não pronto, tudo já estará em andamento e você não terá outra escolha a não ser aceitar e seguir rumo a uma expectativa profissional… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: De repente o romantismo e a poesia serão uma parte importante em sua vida. É alguém que com uma força sutil e misteriosa o levará a querer viver com ela um relacionamento de uma…

Dinheiro & Trabalho: Você pode ser recomendado para algo melhor, uma possível mudança é prevista, mas não se preocupe se demorar um pouco em receber a confirmação, porque o período pelo qual passa agora é de… Continue lendo o horóscopo do dia 07/05 signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Tão logo e durante este mês ainda, você pode se apaixonar loucamente por alguém que deve aparecer em sua vida. Sua intuição o ajudará a descobrir os pontos mais sensíveis dessa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho deverá tomar decisões complicadas, mas tudo estará a seu favor e superará os obstáculos mais difíceis. É provável que algumas incertezas vindo de outras pessoas o deixem confuso, mas isso… Continue lendo o horóscopo do dia 07 de maio signo Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Toda palavra não dita, todo gesto que surpreenda, pode fazer uma grande diferença para que alguém não deixe de reparar em você a todo instante. Logo ela se sentirá com vontade…

Dinheiro & Trabalho: Via novos eventos em sua vida, você começará a vislumbrar diferentes alternativas financeiras que até agora não havia levado em consideração para se mexer de uma outra maneira com o dinheiro, com… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Este é um período propício para mudar um pouco essa vida sem graça no amor. Terá boas chances de assumir novas fantasias com seu parceiro e se você está solteiro, terá a oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: Suas idéias sobre o que precisa ser feito neste momento são aquelas que lhe trarão mais pontos no trabalho. Não fique calado e deixe esse lado brilhar, é nele que está o caminho de seu sucesso, e é nessa… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A perspectiva no amor se mostra de uma maneira boa, então não atraia nada negativo para o presente agora. Algumas mensagens inesperadas e gestos ​​fora do comum farão com que…

Dinheiro & Trabalho: Uma jornada financeira mais estável e tranquilizadora que você está precisando e desejando há um bom tempo, deve chegar em breve, quando você estará coletando tudo o que torceu para… Continue lendo o horóscopo de hoje 07/05 signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A vida lhe dará lições que você deve aproveitar se quiser desfrutar intensamente do amor. Com essa pessoa simplicidade é a chave para o sucesso, por isso, não entre em projetos complicados…

Dinheiro & Trabalho: Na sua área profissional o período atual é frutífero e pode até envolver uma nova proposta de trabalho, primeiro emprego ou mudança de setor. De qualquer modo, novos desafios virão, portanto, faça… Continue lendo o horóscopo de hoje 07 de maio signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não continue construindo o futuro com fantasias, deixe por um instante a timidez de lado e vibre em uma dimensão mais ousada, deixando sua sensibilidade e intuição surgir quando…

Dinheiro & Trabalho: Tudo de bom no que está por vir no trabalho, mas que exigirá sua capacidade máxima e seria um erro estratégico recusar-se a aceitar uma nova responsabilidade, mesmo que não… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O que você falar não será tão decisivo tanto quanto a sua vontade de dar o primeiro passo para se aproximar para valer dessa pessoa, por isso, hoje é um dia ideal para tentar iniciar…

Dinheiro & Trabalho: Você terá à sua disposição situações que o ajudarão a ter uma visão mais tranquila nos assuntos relacionados ao dinheiro, o que de certa maneira prevê soluções e acordos. Um dia em que deve evitar… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor, embora você possa não ter tudo agora, é necessário ter um pouco mais de paciência antes de poder se mover a toda velocidade. Na hora certa, coloque sua imaginação para…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, é hora de inovar, adquirir mais conhecimentos, porque você deve passar por um estágio que lhe permitirá subir para um outro nível ou mudar de local. É o momento de praticar a arte… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Começa a acontecer algo em seu mundo com um jeito romântico e sensual, algo que você não esperava ocorrer, mas que é muito agradável. O que essa pessoa tem a capacidade de…

Dinheiro & Trabalho: Hoje poderia se dedicar a avançar um pouco mais no trabalho para começar a próxima semana com mais folga, quando terá de enfrentar espetaculares desafios, muito promissores. Já lhe aconteceu que… Continue lendo o horóscopo do dia signo Áries

