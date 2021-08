Horóscopo do Dia 07/08: confira as previsões para o seu signo hoje, sábado

Horóscopo do Dia 07/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para o seu signo hoje, sábado.

publicidade

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No amor, se você interpretar os sinais corretamente fará o interesse por essa pessoa crescer ainda mais. Você está na porta do amor e precisa dar passos concretos para que um novo romance.

Dinheiro & Trabalho: O que espera que aconteça para melhorar sua situação pode ser possível antes do esperado, porque um horizonte financeiro bastante poderoso está começando a ser desenhado em seu futuro… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É tempo de mudar algumas atitudes se pretende ser feliz, já que, por medo da rejeição, sua atitude externa quando estiver com quem virá para estar junto, afastará a possibilidade de uma aproximação.

Dinheiro & Trabalho: A harmonia deve se estabelecer em suas finanças, você vai sonhar alto, com viagens, compras que até então não seria possível de efetuar. No trabalho certas ações suas serão elogiada e devidamente… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

publicidade

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A chama que você tem em seu coração será irradiada para o exterior e a outra pessoa a receberá assim, e desse jeito você estará dando o primeiro passo para superar alguns entraves.

Dinheiro & Trabalho: Embora possam surgir algumas despesas inesperadas na próxima semana, a sua rotina financeira não sofrerá impactos, tudo será devidamente controlado e o fluxo do seu dinheiro seguirá… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seus sonhos e desejos estão por virar realidade. Sentirá que alguém para amar e ser amado está muito mais perto do que você jamais imaginou.

Dinheiro & Trabalho: Certos problemas que vinham atrapalhando sua vida de maneira geral, agora estão mostrando sinais de começar a perder a força, porque soluções estão previstas, portanto, o progresso no que… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A atmosfera destes dias se mostra muito boa nos relacionamentos, você notará como o interesse mútuo cresce e se fortalece. A previsão no campo de amor para você é de muita sorte.

Dinheiro & Trabalho: Uma situação sobre dinheiro que o incomoda é equacionada de uma maneira diferente, atraindo a solução correta que você procura. Há boas vibrações em torno de você, com as quais poderá… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não preveja eventos, deixe tudo ir conforme irá se apresentar com quem vai desejar ter algo mais que uma amizade. O problema será se você começar a mostrar uma certa indiferença.

Dinheiro & Trabalho: Talvez algo não esteja acontecendo como você desejaria nas finanças, tenha um pouco mais de paciência porque as coisas voltarão ao seu ritmo novamente e você notará como tudo irá ficando… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você ainda não encontrou quem está procurando neste período, com certeza o conhecerá em breve. Você receberá expressões de afeto que indicarão o quanto você representa para esta pessoa.

Dinheiro & Trabalho: De maneira alguma deve pensar que tudo está perdido ou difícil de ser alcançado, logo agora que um ciclo, das grandes reviravoltas está começando para valer nessa área do dinheiro. Seus assuntos… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não há razão para temer uma rejeição, pelo contrário, as perspectivas que existem com relação àquela pessoa que lhe interessa tanto e que lhe parece distante são muito boas.

Dinheiro & Trabalho: Um campo de boa energia no seu signo contribui para superar as circunstâncias financeiras que o incomodam, o que você mais deseja solucionar é resolvido e o que sobra irá pelo mesmo… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Dia de sorte e fortes emoções para você. O que menos imagina irá acontecer em sua vida: a possibilidade de ter ao seu lado uma pessoa que realmente o entenda e queira viver a vida contigo.

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo favorável em sua vida deve começar por esses dias e com ele você receberá uma confirmação de algo que deve mexer para valer com seu dinheiro, e que o deverá de colocar no caminho… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Alguém novo em seu círculo, que mostrará que sente algo diferente por você, será uma oportunidade que não deve perder. A maneira dela de seduzir, sua alegria e descontração, farão vocês se aproximarem.

Dinheiro & Trabalho: A abundância chega à sua vida de forma constante e sem baixos que o fragilizem, isso aumentará sua sensação de estar no caminho certo. Está prevista uma quinzena muito próspera. Não… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Pare de se incomodar pensando que ninguém presta atenção em você. O que antes parecia impossível não será mais, já que alguém chega, de um lugar distante, para se juntar a você.

Dinheiro & Trabalho: Há um merecido desenvolvimento financeiro se aproximando do seu signo, trazendo junto prosperidade. Continue com confiança e siga seus planos, mesmo que lhe pareça que o panorama não… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O momento pelo qual deve passar não poderia ser mais promissor para experimentar sensações de todos os tipos com quem é muito belo. Você se sentirá privilegiado por ter a possibilidade.

Dinheiro & Trabalho: Uma nova realidade com a qual pode lidar com o dinheiro de maneira mais confortável é bem possível neste período pelo qual começa a navegar, mas ao mesmo tempo é necessário que reduza… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

PRÁTICA ABUSIVA// Procon-SP aciona planos de saúde contra autorização do marido para colocação de DIU em mulher casada