Horóscopo do Dia 07/08: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 07/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há algo novo na su previsão, e tem a ver com alguém distante ou que dificilmente deixa aparecer o que pensa sobre você. É, no entanto, uma conduta sutil dessa pessoa que você não notará…

Dinheiro & Trabalho: Se anuncia um período bastante favorável para os que precisam tratar de assuntos relacionados ao dinheiro. As estrelas no seu signo se alinham de tal maneira, que você poderá ver como as coisas realmente…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você vai ficar todo cheio com a ideia de poder entrar em um contato mais de perto com uma pessoa que será capaz de abrir as portas do romance para você. Não precisará de muito mistério…

Dinheiro & Trabalho: É hora de colocar sua vida em ordem, porque as condições serão dadas, e sair de certos assuntos que não fazem nada além de prendê-lo. Um pouco de prosperidade será o que vai dar início a um novo…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Uma conversa muito interessante com uma nova pessoa, farão você pensar que de repente é por aí que as coisas de namoro podem se encaminhar. Com o passar dos dias, os gestos…

Dinheiro & Trabalho: Uma jornada astral no seu signo que chega com energia, que carrega você com as certezas de que algo de bom acontecerá para que endireite sua vida. Aspectos muito bons são formados em relação ao…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O que espera que aconteça para mudar sua situação pode ser possível antes do esperado, porque um ambiente de romance bastante poderoso está começando a ser desenhado…

Dinheiro & Trabalho: A forte energia com que enfrenta a vida, que sempre o caracteriza, será necessária para fazer com que a abundância chegue até você. Por mais estranho que pareça, ela, mais um perfil de vencedor, vai…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se prevê uma pequena demonstração de afeto e interesse por parte de alguém que ainda irá conhecer, mas que não deve demorar para acontecer, e que será a oportunidade que talvez…

Dinheiro & Trabalho: O momento pelo qual deve passar não poderia ser mais promissor para experimentar sensações de todos os tipos. Você se sentirá privilegiado por ter a possibilidade de começar a ter uma vida mais de acordo…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um bom período para deixar sua imaginação correr solta, isto é, porque uma pessoa maravilhosa vai sacudir suas emoções. Você vai se ver cheio de ideias em relação a ela, portanto…

Dinheiro & Trabalho: A imagem do que está por acontecer em sua vida pessoal será revelada aos poucos, você se sentirá cheio de otimismo e empolgado com novas possibilidades de ser capaz de levar as coisas que precisam…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No seu signo há uma bela jornada pela frente dedicada aos assuntos do amor. Para alguns as paixões podem surgir quando menos esperam, na figura de uma pessoa nova no ambiente…

Dinheiro & Trabalho: Novas ideias ou novas conexões devem de trazer uma boa estabilidade financeira. De qualquer forma, o objetivo é que você terá um certo poder de fogo com seu dinheiro. Você vai acabar com um monte…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A comunicação e a forma como você cria empatia com os outros, será o seu principal trunfo porque conseguirá aproximar quem está à sua volta pela forma como você é. A real possibilidade…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que a partir de hoje as coisas mudem para melhor no que diz respeito ao dinheiro, você verá uma melhoria importante na maneira como se relaciona com ele, isto porque você estará na mesma…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você deve de passar a se sentir atraído por alguém, e esta fase astral é um bom momento para ir em frente, porque o interesse pode ser dos dois lados. Não haverá razão para pensar…

Dinheiro & Trabalho: Está chegando o dia em que você poderá encontrar oportunidades de obter lucros além do seu salário. Podem ser, por exemplo, em um setor de atividade com o qual você pensa de vez em quando, ou…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Provável que alguém envie uma mensagem com uma proposta e não seria nada de ruim aceitar o convite. Se você sente falta de alguém com estar junto, não faria mal dizer isso a essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Algumas coisas nas finanças evoluem de maneira diferente do que você esperava, talvez porque você não esperava algo maior nesta jornada, mas enfim, o fato é que o dinheiro ao seu redor se move bem e…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O contexto astral do momento pode trazer surpresas nos relacionamentos, onde você pode ser tentado a ir além do habitual. De repente, uma amizade pode se transformar em uma história…

Dinheiro & Trabalho: Se você passa ou não por um período de tensão com relação ao dinheiro, as coisas começarão lentamente a voltar ao normal a partir de hoje. Portanto, você não precisa arrancar os cabelos pensando…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Há boas vibrações em torno de você, com as quais vai mudar um pouco a forma como algumas pessoas passam a se relacionar com você. O bom de tudo isso, é que vai se criar uma atmosfera…

Dinheiro & Trabalho: Um tempo no seu signo em que o dinheiro chega até você sem grandes dificuldades. Você vai poder se desfazer de algumas dívidas, e por que não dizer que, a sorte vai sorrir para você, ou seja, a fortuna…Continue lendo o signo Câncer