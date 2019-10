Horóscopo do Dia (07/10) | Previsões de hoje para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (07/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Toda vez que você olha para o seu parceiro, percebe como é sortudo por ter essa pessoa em sua vida. Além de ser seu amor verdadeiro, é seu amigo e parceiro. Se está solteiro, está se sentindo preparado para dar um passo adiante no relacionamento e ser quem toma a iniciativa para o grande compromisso. Não pense mais, você sabe o que quer e ele também.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: No nível financeiro, está em um bom momento, isso é algo que continuará sendo assim ao longo do dia. Suas finanças são bem gerenciadas e oferecem os benefícios que você esperaria; tudo está em ordem no… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Deixe para trás os preconceitos do passado e as ideias antigas que não permitem avançar no relacionamento. Você precisa aumentar sua perspectiva sobre o amor e, para isso, nada melhor do que passar uma noite romântica com seu parceiro, na qual permita que ele expresse o que quer junto com suas necessidades. Hoje não será você quem deva assumir o controle.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você se encontrará em suas mãos com uma receita em dinheiro que será repentina e inesperada. Poderá finalmente receber uma ligação para vender no mercado alguns itens de segunda mão que você anunciou meses… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está em uma fase astral perfeita para transmitir calma e segurança. Aconteça o que acontecer, saberá como fazer com que seu parceiro se sinta seguro e estável, o que alcançará um equilíbrio muito positivo em seu relacionamento. Se você não tem um parceiro, é muito provável que hoje tenha um segundo encontro muito frutífero. Aproveite a oportunidade.

Dinheiro & Trabalho: Em relação à sua economia, os astros não trazem notícias importantes, por isso é positiva, pois você está vivendo um período de estabilidade e abundância financeira. Por outro lado, no local de trabalho, em vez de agradar… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você passará um dia incrível com seu parceiro e pessoas que ama, pois conseguiu relaxar um pouco. Deixar o controle de lado e permitir que o equilíbrio ganhe posições nas diferentes áreas da sua vida é um aprendizado difícil para qualquer um, mas depois que você perceber, será como renascer e curtir a vida novamente.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Confie nos seus instintos. Ninguém melhor que você para entender os ciclos do tempo e a maneira como o mundo material se desenvolve. É hora de observar atentamente o que acontece ao seu redor. Será… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Embora seu parceiro lhe exija atenção, provavelmente hoje não desejará fazer planos com ele. Precisa de um pouco de espaço para si mesmo e sente que está em um momento em que sua independência é tudo. É importante que você explique ao seu parceiro como se sente, faça com que entenda que ele não tem nada a ver com essa súbita necessidade de solidão.

Dinheiro & Trabalho: A previsão para suas finanças hoje continua a dar boas notícias sobre esse aspecto de sua vida. Hoje, alguém fornecerá informações privilegiadas sobre uma nova empresa ou negócio da qual você possa participar com… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está disposto a dar tudo de si e deixar para trás os erros do passado. Mesmo tendo parceiro ou não, terá um novo olhar sobre o amor, o que trará bons momentos nesse sentido. Se você tem um parceiro, aproveite a oportunidade para fazer um plano divertido que sai da rotina.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Na última vez, você pode sentir que seus objetivos foram deixados em espera devido a realidades externas e problemas que não estão ao seu alcance para serem resolvidos. Existem problemas que o superam e acabam… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É possível que você esteja começando a esclarecer seus sentimentos e a ter a necessidade de tomar a iniciativa de fortalecer seu relacionamento. Isso é normal, pois, para você, é uma oportunidade de esclarecer suas ideias e realmente saber quais os desejos do seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Uma boa proposta de negócios pode surgir hoje ou nos próximos dias. Provavelmente tem a ver com a união entre duas ou várias pessoas como parceiras. Embora as estrelas prevejam boas relações com terceiros a esse… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Aproveite o resto do dia para aumentar um pouco mais sua flexibilidade e comece a deixar para trás velhas estruturas mentais que fazem com que seu relacionamento como casal não avance como você gostaria. É hora de abrir sua mente para novas experiências e oportunidades. Comece ouvindo as necessidades do seu parceiro.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Sob os auspícios de Júpiter, o planeta da sorte e do bem-estar, a vida profissional será fácil e agradável. Seus negócios estarão em boa forma e trarão bons resultados, especialmente se você estiver aguardando… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje você trocará mensagens de amor idealista com seu parceiro. Poderão até enviar uma música ou um poema. Essa experiência será extremamente reconfortante e reveladora para vocês dois, enchendo-os de satisfação. Terão um lindo dia.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas dizem para você não confundir bondade com covardia. Terá que elaborar novas estratégias para que suas opiniões sejam respeitadas (quando necessário). E hoje você conhecerá pessoas que são contrárias aos… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A entrada de Plutão fortalecerá sua confiança pessoal, que pode ser transmitida ao seu parceiro a sua família. Em um nível estritamente amoroso, seu parceiro se sentirá mais seguro do que nunca com você, o que favorecerá uma comunicação saudável e completa entre vocês.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: O progresso recente em sua carreira pode fazer você duvidar do que fazer a seguir. Pode considerar tirar um tempo de licença para viajar ou talvez continuar seus estudos. Não é um daqueles que gostam de adormecer… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Em um relacionamento, não se trata de estar certo ou de ser a pessoa dominante sobre o outro, mas de encontrar um equilíbrio de poder entre o casal que permita o fluxo de energia entre os dois e a compreensão mútua. As estrelas indicam que este último será seu aprendizado pessoal durante este dia. Você está pronto para uma nova etapa no plano do amor com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Você pode estar culminando um ciclo em sua vida. Investiu muito trabalho e grandes esforços para alcançar seus objetivos, mesmo que sinta que nem tudo foi alcançado da maneira que queria, vê os resultados e sabe… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Finalmente deixará sua zona de conforto e começará a explorar outras possibilidades em sua situação amorosa muito mais intensas e reconfortantes. Deixará para trás as estruturas aprendidas no passado e analisará sua vida com seu parceiro com uma perspectiva nova e renovada, na qual a paixão desempenhará um papel fundamental.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: A influência do Sol na área de sua economia deve, em princípio, ajudá-lo a ter sucesso em sua vida profissional. Mas para chegar ao topo da montanha, você terá que lutar muito, nem tudo será simples. Por mais que deseje ter… Continue lendo o signo Virgem

…

Leia também: