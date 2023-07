Horóscopo do Dia 08/07: confira as previsões para o seu signo hoje, sábado

Horóscopo do Dia 08/07: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 08/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

publicidade

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O tempo de namoro parece estar se virando com força total para você agora. É muito possível que você se encontre com quem vai virar todas suas expectativas para o amor de uma forma…

Dinheiro & Trabalho: O ciclo que se aproxima traz discussões importantes sobre dinheiro e a forma como ele deverá de ser usado. Algo que vai incliná-lo para a vida material de um jeito mais certo, o que vai fazer você…Continue lendo o signo Câncer

publicidade

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você se sentirá um pouco diferente agora porque terá diversão e romance em sua mente, ao contrário dos pensamentos sobre o trabalho ou estudo que estão sempre ao seu redor…

Dinheiro & Trabalho: Nesta jornada astral é mais provável que você tome decisões muito claras, com base em sua intuição e sentimentos, e não na lógica como é de costume, mas que acabarão sendo as corretas em…Continue lendo o signo Leão

publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você descobrirá que há algumas pessoas novas ao seu redor, buscando uma forma de criar uma amizade. No entanto, uma delas pode se tornar alguém com quem você pode compartilhar…

Dinheiro & Trabalho: Ideias incomuns vêm à sua mente e você pode começar a implementá-las agora mesmo. Ao mesmo tempo, uma oferta que você receberá se mostra lucrativa, e valerá muito a pena levá-la em…Continue lendo o signo Virgem

publicidade

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Os relacionamentos passam a ficar em primeiro lugar o tempo todo, à medida que você passa a se envolver cada vez mais com uma pessoa em especial. Muito provável que você comece…

Dinheiro & Trabalho: O período este promete ser propício para ir colocando em dia uma parte dos seus projetos que passam pelo dinheiro para acontecer. A condição contra na área das finanças dá uma trégua para que você…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Surgem algumas conversas com segundas intenções que criarão um clima todo cheio de expectativas. O início de tudo entre você e essa pessoa será algo muito elétrico, com muito calor…

Dinheiro & Trabalho: Tenha cuidado na maneira como trata seu dinheiro, sem ao menos segurar um pouco a entrada de novos recursos, para que consigam crescer. É uma boa ideia parar um pouco, avaliar bem, o que…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Talvez alguém próximo a você não esteja querendo abrir o jogo, mas logo você perceberá o que se esconde por trás de tudo isso. Com certeza algo bom sairá depois dessa descoberta…

Dinheiro & Trabalho: Negócios surgirão e você terá que mudar os planos para que consiga trazer mais para o seu lado. O período é de participar de novas alternativas para fazer o dinheiro andar de um jeito mais…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você encontrará uma chance de viver algo diferente, e mesmo que seja por pouco tempo, terá também a chance de que isso se repita com a mesma pessoa. Com certeza em pouco…

Dinheiro & Trabalho: Você terá como dar um jeito nas finanças, para que permitam que invista uma parte em um negócio para o qual receberá um convite, que permitirá que você comece a construir uma outra realidade….Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Ao dar de cara com alguém, você pode sentir a necessidade de se comunicar e trocar ideias com ela. Arranje tempo para se encontrar, invente qualquer coisa, que terá sucesso no que…

Dinheiro & Trabalho: Não vai demorar muito para você enxergar e viver algo novo com suas finanças. Você conseguirá assumir uma boa parte das coisas que virão ao seu encontro, tanto para resolver como para crescer. Sua…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Os planetas estão se alinhando para fazer você se sentir muito romântico devido ao que está por acontecer. Agora você passa a ficar pronto para se comprometer totalmente com as exigências…

Dinheiro & Trabalho: É bem possível que você tenha que mudar alguns de seus planos se quiser colocar para funcionar o que sempre está em sua mente. E isto, porque uma condição especial com seus recursos financeiros…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Alguém pode ser tocado por seu jeito de ser e rapidamente começar a mostrar que se importa muito com você. Mas, não pense que é apenas uma ilusão da sua parte, ou fruto da sua…

Dinheiro & Trabalho: Graças ao que pode acontecer com sua situação financeira, haverá uma oportunidade de retomar os projetos que você deixou em segundo plano. Você estará a caminho de concretizar algo que há…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Em breve você vai poder facilmente juntar tudo e tornar mais claro o que sabe que pode acontecer com as coisas de namoro e romance. E isso é porque você encontrará alguém em…

Dinheiro & Trabalho: Você pode se sentir um pouco confuso ou nervoso com o andar do dinheiro nesta fase, mas procure se concentrar nos aspectos positivos e se afaste dos pensamentos negativos, porque você…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: As pessoas vão prestar atenção em você onde quer que vá, e é provável que em um lugar onde há várias pessoas juntas, você cause uma reação inesperada de alguém. Mesmo que…

Dinheiro & Trabalho: As circunstâncias ao seu redor se alinharão de maneira extremamente favorável; portanto, não perca as chances que o destino lhe oferece envolvendo uma situação financeira mais clara, por isso, prepare-se…Continue lendo o signo Gêmeos