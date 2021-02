Horóscopo do Dia 09/02: previsões para todos os signos hoje, terça-feira

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, 9 de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 09/02. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai aproveitar o momento certo para falar, sem hesitar, com alguém que desperta o seu desejo. Se mostrará determinado e seguro de si. Você será muito gentil e compreensivo com essa…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao trabalho aja com calma e não se apresse em tomar decisões que não estão bem resolvidas. Se você fizer algo guiado pelas emoções do momento, poderá cometer um erro grave. Seja mais cauteloso ao se… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não lhe faria mal liberar seu lado mais transgressivo, ser um pouco ousado e ativo se quiser conquistar essa pessoa. A atenção e o carinho serão suas principais características na maior…

Dinheiro & Trabalho: Este dia marca para você o início de uma etapa de reavaliação de muitas coisas que está fazendo, a necessidade de mudar o que não funciona e adotar uma nova diretriz em sua vida profissional. Por sua vez, em breve, verá… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você tiver tempo suficiente, organize algo diferente para se encontrar com a pessoa que gosta. Terá momentos mágicos nos quais poderá expressar melhor seus sentimentos. Será muito…

Dinheiro & Trabalho: Não espere tolerância na profissão, qualquer erro será evidenciado por pessoas que só apontam as falhas. Suas ações devem ser extremamente cuidadosas. Nunca esqueça as lições aprendidas no passado. Evite ficar em apuros… Continue lendo o horóscopo do dia signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As boas vibrações que está emanando, atrairão essa pessoa que você sonha em ter como parceiro. Chegou a hora de mudar sua rotina e preparar-se para uma situação romântica que…

Dinheiro & Trabalho: Está no momento certo de pôr em prática a riqueza escondida em certos projetos seus que ainda não enxergaram a luz do sucesso. Confira tudo, atualize suas melhores ideias e prepare-se para dar o salto para um nível mais elevado… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Deve confiar mais no seu coração, se ele diz que essa pessoa é a certa para você, pode ser que assim seja. Carregue seu espírito de coisas boas para transmitir seus pensamentos e ficar…

Dinheiro & Trabalho: Ainda há muitas possibilidades de ter progresso em seu trabalho atual. Não se desanime e, mesmo que tenha recebido uma nova proposta ainda não é o momento de largar o que você tem e lançar-se em uma aventura… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No seu horizonte está surgindo alguém que pode tomar um espaço no seu coração, de um momento para outro. As estrelas mostram que pode ser o parceiro que tanto sonha, alguém…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, vai precisar acumular forças para os desafios que estão por vir. Alguém tentará convencê-lo a participar de um novo plano hoje. Sua primeira reação será rejeitar a proposta e você insistirá que a… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você perceberá que o amor está muito mais próximo do que imagina, uma amizade antiga pode gradualmente se tornar algo mais sério. Terá uma energia muito boa sendo atencioso…

Dinheiro & Trabalho: Com muita vontade e paciência você poderá enfrentar qualquer problema que surgir hoje no trabalho, organizando suas tarefas e trabalhando com uma boa metodologia. Isto permitirá que você consiga atingir os objetivos… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você quer que essa pessoa especial sinta o mesmo amor profundo que sente por ela. Fará o possível para mostrar seus sentimentos de maneiras que ninguém imaginaria. As estrelas…

Dinheiro & Trabalho: No campo das finanças você não pode fazer tudo sozinho, precisa buscar apoio de parceiros com grande visão de futuro. Por sua vez, no campo profissional, você se levantará com a vitória derrotando seus adversários. Será… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Finalmente vai entender que a decisão de ser feliz passa apenas por você e na sua capacidade de seduzir e conquistar essa pessoa. Use essa sensação e faça o que deve ser feito para…

Dinheiro & Trabalho: Na parte laboral, as coisas começam a melhorar. Uma nova tarefa que lhe interessa especialmente poderia ser melhorada pela sua intuição. As ideias dos colegas que trabalham com você nesse projeto também aumentarão seu… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Dará passos firmes em um caminho sentimental que encherá sua vida de felicidade. Ama muito essa pessoa que conhece há tempo e o sentimento se tornará recíproco. Hoje vai querer…

Dinheiro & Trabalho: É um momento propício para expandir seus interesses e desenvolver atividades paralelas. Você deverá colocar um pouco mais de inovação em todas as coisas que faz, porque é muito possível que esteja ficando para trás de… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Desfrute o momento pelo qual vai passar. Alguém vai cruzar o seu caminho e você estará disposto a fazer o que for preciso para cativar essa pessoa pela qual ficará interessado e…

Dinheiro & Trabalho: No ambiente profissional e laboral, você perceberá alguma preocupação. Isso pode ser devido ao momento pelo que o planeta está passando. A única coisa que pode fazer é deixar as coisas fluírem e tentar não se preocupar… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Nos assuntos do coração, as coisas começam a ficar muito boas. Alguém que conheceu recentemente começará a sentir um forte interesse em você. Se por acaso também se sente atraído…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, o aprendizado será a palavra chave. Deve conhecer novos métodos de trabalho e aprender a melhorar sua posição dentro da empresa. Seu compromisso trará seus frutos. Economicamente, você… Continue lendo o signo Capricórnio

