Horóscopo do Dia 09/04: previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 09/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Deixe-se seduzir e desfrute desses momentos de intensidade diante da pessoa que você gosta. Sem muito esforço perceberá o calor, a atração e o desejo que ela lhe transmitirá. Onde tudo…

Dinheiro & Trabalho: Algo importante espera por você no trabalho. Você fez coisas no passado que agora retornam de uma maneira que proporcionarão boas expectativas de novas atividades ou negócios. Você receberá…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma labareda de sedução inunda seu corpo e sua mente, por isso é muito possível que este período seja um daqueles em que tudo pode acontecer com você. Portanto, é um bom momento…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, as coisas ficarão ainda melhores do que o esperado. Mas lembre-se que as cobranças devem aumentar, já que há quem espera muito de você nesse momento, porque está visando uma…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Um dia em que estará mentalmente flutuando entre sexo e romance, e poderia se surpreender com a sua sensualidade ao ver como alguém começa afalar de forma diferente com…

Dinheiro & Trabalho: Pessoas próximas serão de grande ajuda nas finanças. É possível que cresçam juntos num negócio com grandes chances de dar certo. Acontecerão eventos que favorecerão sua maneira de lidar com o…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Humor, eternas conversas e diversão garantida esperam por você, algo muito bonito, mas precisará ir devagar nesse novo relacionamento, sem apressar nada. Nada melhor que a espontaneidade…

Dinheiro & Trabalho: Seu horóscopo mostra que deve sentir-se seguro quando pensa no trabalho. É claro que existem coisas que você não pode mudar, mas suas qualidades e conhecimentos sempre o manterão em…

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você deseja obter resultados diferentes com quem va se tornar especial, deve alterar sua estratégia. Pequenos gestos de atenção da sua parte farão toda a diferença com essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: O que se apresenta em seu signo é um novo estágio de excelentes alternativas para fortalecer suas finanças, em que sua situação poderá melhorar de maneira significativa. Oferta interessante de…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Um estágio em que você tende a tornar-se um tanto possessivo e ciumento com a pessoa que gosta e que desejaria namorar. Uma reação que de certa maneira o deixará exposto…

Dinheiro & Trabalho: A solução que você tanto precisa relacionada ao dinheiro virá em breve, mas perceba que você está perdendo a oportunidade de crescer nas finanças. Se você usar melhor as informações e dos contatos que…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você terá diante de si uma nova realidade, todos os sinais se mostram positivos. Surge em seu mundo uma pessoa que pode lhe oferecer coisas reais, sentimentos verdadeiros, em suma…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho diante de algumas mudanças que devem acontecer, você entenderá que perdeu o caminho que pode levar ao sucesso na profissão, mas é realmente uma percepção errada da sua parte. Não…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você pode não lembrar de um momento tão cheio de felicidade para o seu coração, assim como o que deve começar a viver agora. Seus sonhos mais íntimos são projetados para o universo…

Dinheiro & Trabalho: Início de um projeto em conjunto com outras pessoas pode mudar tudo nas finanças. Uma pessoa com grande visão de futuro será de grande ajuda durante o estágio inicial. O bom é que não complicará seu…

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você deve tirar partido de um encontro que pode surgir primeiro via internet, para logo se transformar em uma aventura divertida com alguns nuances de romantismo. O amor se mostrará…

Dinheiro & Trabalho: Uma agradável surpresa está perto no trabalho. Continue da mesma forma, a recompensa não demorará a chegar. Se apresentam algumas viagens que podem indicar o início de um novo status na…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Algo bastante simbólico vindo de alguém que você não espera o deixará sem palavras, ou melhor, sem fôlego de tanta felicidade. Portanto, nada de esperar mais e decida-se a explorar…

Dinheiro & Trabalho: Você entra em um período em que a sorte estará do seu lado e será de tal maneira que você nunca saberá até que ponto tudo isso vai. Mesmo diante de certos obstáculos entenderá que quando uma…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Logo terá a oportunidade de liberar o que tem em seu coração, de colocar em palavras seus sentimentos e emoções. Essa pessoa que causa um certo formigamento em você deixará de…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho não se trata apenas de concordar com tudo, seja claro em suas intenções, seja objetivo e racional para que tudo aconteça como você precisa para trabalhar com tranquilidade. Nas finanças…

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As lembranças de alguém que compartilhou sua vida podem começar a ficar mais tempo presente em sua mente, saiba que é ela que está o tempo todo pensando em você. Contudo…

Dinheiro & Trabalho: Descarte qualquer proposta que não leve à realização de seus objetivos financeiros, não se deixe levar por promessa de dinheiro fácil. Tenha paciência porque tudo chega no momento certo. No trabalho, embora…

