Horóscopo do Dia 11/07: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 11/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Hoje seu humor vai oscilar bastante. Um relacionamento pode se tornar mais estável, com muita troca e cumplicidade. Na saúde, você precisa relaxar, coloque seu bem-estar em primeiro lugar, porque quando você está relaxado, é mais fácil resolver problemas. No trabalho e nas finanças, o dia exigirá muito. Amor: Uma expectativa de namoro está prestes a chegar na sua vida, pronta….Continue lendo a previsão de Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Quando o assunto é dinheiro e trabalho, novas oportunidades estão chegando! Você vai poder explorar áreas que antes só conhecia de longe. Vai ser um ótimo momento para fazer contatos, assinar contratos, se comunicar e resolver pendências. No pessoal hoje vai ser super agradável, desde que evite temas polêmicos. Amor: A sua energia e confiança são como um imã que vai atrair muita coisa…Continue lendo a previsão de Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje o clima é de felicidade! No trabalho, sua simpatia pode render muita coisa em breve. Mas cuidado neste dia, não empreste dinheiro para amigos, pode ser furada. Na saúde, o estresse pode te deixar cansado. No pessoal, um ambiente amigável ajuda na comunicação e no desenvolvimento de relações. Amor: Sabe aquela tipo de pessoa que você achava que nunca ia conseguir chegar perto, quem…Continue lendo a previsão de Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje pode ser que você acabe sendo injusto com quem está ao seu lado. Tente conversar com calma e sinceridade para evitar problemas. No humor, o dia vai ser normal, mas não se empolgue demais com projetos grandiosos. Tire um tempo para avaliar os riscos. Você vai ter uma ajuda para virar o jogo a seu favor. Amor: Você vai ficar super feliz quando ouvir notícias de alguém distante que você…Continue lendo a previsão de Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje seu bom humor contagiante vai garantir muitos momentos cheios de carinho. No trabalho e no dinheiro, suas tarefas finalmente estão te dando mais prazer. Por que você demorou tanto pra mudar de rumo, já que agora redescobre o gosto pelo que faz. Na saúde, tá tudo ótimo, graças às estrelas! Amor: Tá rolando um clima de romance ao seu redor que vai derrubar qualquer barreira e…Continue lendo a previsão de Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Você vai brilhar bastante, o que é ótimo, mas fique ligado: aventuras fantasiosas podem deixar você meio insatisfeito. Na saúde, sua resistência física está boa. Quanto ao dinheiro e trabalho, hoje não é o melhor dia para decisões importantes, porque você pode não ser muito objetivo. Mas suas iniciativas podem dar resultados legais. Amor: Você vai começar a sentir um tipo de intuição, como um pressentimento…Continue lendo a previsão de Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Quando o assunto é grana e trabalho, você vai tomar decisões sérias que vão mexer com seu bolso e sua carreira. Vai se dedicar de corpo e alma ao trabalho e usar suas habilidades de boa lábia ao máximo. No clima do dia a dia, vai rolar um apoio legal. E na saúde, que tal mais exercício e uma dieta leve? Hora de cuidar do corpo! Amor: Nas tramas do namoro, alguém não vai sair da sua cabeça, mas…Continue lendo a previsão de Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Quando o assunto é humor, é bom ter cuidado e ser criterioso. Para manter a saúde em dia, pratique esportes. No trabalho e nas finanças, é hora de olhar bem para suas contas e resolver quaisquer problemas pendentes. Você terá como fazer escolhas acertadas e se cercar de coisas boas para o futuro. Amor: Não se assuste, mas esse momento do seu signo está cheio de surpresas. Logo, você vai perceber….Continue lendo a previsão de Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje é melhor não se intrometer onde não é chamado. Evite entrar em discussões sem necessidade e foque nos seus negócios. Nos relacionamentos, você pode se sentir inclinado a ser direto hoje. Na saúde, cuidado para não agir impulsivamente e quanto ao humor, será um dia bastante neutro. Amor: A vibe dos astros tá toda favorável pra você nos assuntos de relacionamentos e pessoas, mas…Continue lendo a previsão de Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Você vai envolver todo mundo ao seu redor em uma onda super positiva. Seu bom humor e disposição vão contagiar. No trabalho e dinheiro, se você souber aproveitar as chances, vai conseguir fazer alguns contatos úteis pra sua carreira. Quanto à saúde hoje, você estará cheio de energia, mas é bom saber dosar. Amor: Nesta jornada na sua vida, pode pintar uma situação nova que vai te…Continue lendo a previsão de Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

No humor, vai rolar um mau humor aí. No dinheiro e trabalho, relaxa um pouco, vai ter coisa muito boa pela frente. No lado financeiro, fuja das surpresas e planeje bem seu orçamento. No amor, tá mais ciumento e possessivo que o normal. O que tá pegando? Tente conversar de boa, em vez de ficar preso em mal-entendidos. Amor: Tem umas novidades que podem te dar uma vantagem, mas vai…Continue lendo a previsão de Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Quando se trata de grana e trabalho, você vai ter a chance de fechar bons negócios, mas fica esperto com o dinheiro e não confie em qualquer um logo de cara. No trabalho, o dia vai ser bem tranquilo, com um clima de paz. Seu astral vai estar ótimo. No humor, do seu jeito, pra cima pra baixo, mas animado. Amor: Um período bacana está chegando para mexer com seu mundo, cheio de novas pessoas…Continue lendo a previsão de Gêmeos