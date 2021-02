Horóscopo do Dia 12/02: previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, 12 de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 12/02. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não é uma boa hora para fixar sua mente em coisas desanimadoras quando pensa no amor, porque a sua felicidade está para vir das mãos de uma pessoa que você conhece e que agora…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você fará parte de um grupo forte e importante. Suas chances de crescer são cada vez mais claras. Você conhecerá novas pessoas que trarão um sopro de ar fresco à sua vida profissional, sentirá…

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você vai se sentir animado com a possibilidade de um novo relacionamento. Confie em seus atributos, coloque para fora suas mais profundas fantasias e sentimentos quando se encontrar…

Dinheiro & Trabalho: Um período em que precisa ser mais ambicioso e com uma visão mais ampla nas finanças. Não restrinja a sua capacidade de crescer, seja mais ousado e faça aquilo que sente que pode mudar tudo nessa…

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Por mais que você goste dessa pessoa, não deixe que ela tente mudar você, não permita que ninguém interfira em sua vida. A possibilidade de encontrar um parceiro ou um verdadeiro…

Dinheiro & Trabalho: Tranquilidade e destaque no trabalho, mas não se contente com a situação, continue procurando novas maneiras de crescer ainda mais. Confie em suas intuições porque você está prestes a iniciar algo que…

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Um acontecimento torna-se extraordinário e um período de grande intensidade se aproxima, tudo porque quando está perto de uma pessoa específica, as expectativas dela de ficar…

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças, chegou a hora de começar a colher os frutos, você entra em um bom momento, apesar das perspectivas da economia e terá dinheiro para garantir o crescimento de seus negócios e situação…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Tudo o que você sempre sonhou é possível, por isso, analise detalhadamente o ambiente, não perca de vista os sinais emitidos por quem tanto lhe interessa. Há mais pontos em…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa se adaptar ao ambiente mais rapidamente, aprender a perceber as mudanças que estão acontecendo de forma rápida e que impactarão de forma muito positiva as suas finanças. Em suas…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Chegará até você uma mensagem muito especial que lhe dará a oportunidade de mudar sua opinião sobre o que é certo para se sentir feliz. Vá em frente e se envolva com quem começa…

Dinheiro & Trabalho: A partir de agora todo excesso financeiro deve ser evitado. Será difícil resistir à tentação de gastar muito, mas o seu futuro vai depender disso. Algo novo e muito promissor virá, prepare-se para mudanças…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Nem tudo é tão ruim quanto pensa, porque um encontro casual neste feriado de carnaval pode mudar tudo o que você imagina no amor, apenas não se precipite, aproveite os dias…

Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa conhecida irá surpreendê-lo com uma oferta inesperada na profissão. Ela tem boas intenções e você deve considerar o que ela tem a propor. Pode ser que você já tenha pensado em encontrar uma…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A solidão estaria perto do fim, a felicidade já está ao seu redor e logo sua vida será como uma montanha-russa de sensações e emoções que nunca imaginou viver. Mostre a essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Quando tudo parece não andar, sempre surgem soluções, e é dessa maneira que as coisas vão melhorar para você, especialmente durante esta fase em que vai se encontrar em uma posição privilegiada de…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As intenções e interesse de alguém com relação à você tendem a ficar expostas e o caminho do amor ficará muito claro. Vá em frente que você não vai se arrepender. Por fim, tudo…

Dinheiro & Trabalho: O futuro parece bastante promissor nas finanças. São momentos importantes em termos de conquistas materiais, onde encontrará mudanças significativas que o farão se sentir mais confiante e seguro com…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você terá a oportunidade de iniciar uma nova etapa na qual estará muito bem acompanhado, por isso, amplie sua visão e vá em busca do encontro, já que não está tão longe assim…

Dinheiro & Trabalho: Se você redirecionar seu foco para aquilo que domina, mesmo que agora não pareça tão atrativo, começará a ganhar dinheiro. Certas atividades que um dia foram lucrativas, agora pertencem a um passado…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: São dias em que viverá belos momentos de plenitude na intimidade com quem ama. Liberte-se de suas inibições e incentive-se a explorar seus desejos mais profundos. Se está…

Dinheiro & Trabalho: Situações interessantes acontecerão nas finanças, neste momento seu caminho estará livre de obstáculos. Aproveite para colocar em prática as ideias que existem na sua cabeça há algum tempo e que podem…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você está procurando pelo amor, entra agora no caminho perfeito para encontrar alguém especial. Quase todos que encontrar ficarão impressionados com sua aparência estilo de…

Dinheiro & Trabalho: No local de trabalho você precisará tomar atitudes rápidas diante das mudanças que se aproximam. Você está com uma boa energia que o ajudará a avançar nos planos materiais quanto profissionais. Suas…

