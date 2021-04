Horóscopo do Dia 14/04: previsões para todos os signos hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira, 14/04.

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vênus ocupa o seu setor dos assuntos do coração e da felicidade. Parece maravilhoso, aproveite o momento e use seus dons escondidos para surpreender alguém e, quem sabe, tudo…

Dinheiro & Trabalho: Com seu trabalho está aprendendo a projetar seu enorme potencial, e seus rivais param para olhar para você com admiração. Conseguirá obter novos recursos para lutar por seus sonhos, e deixará muitas pessoas surpresas. Claro…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Terá uma sensibilidade especial, que o fará desfrutar do momento de uma forma nunca imaginada. Você deseja ter essa pessoa como parceiro e está determinado a ir atrás disso. Aproveite…

Dinheiro & Trabalho: Você está enxergando novas e diferentes maneiras de ganhar dinheiro. Procure ter um pensamento muito analítico, para saber quais são os pontos fortes e fracos de cada uma delas. Assim, chegará à que mais se adapta ao seu…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Estará emanando sensualidade e suas boas maneiras de cortejar alguém valerão a pena e se materializarão na forma de um encontro. A felicidade que tanto quer chegará até você, desde…

Dinheiro & Trabalho: Na parte laboral reinará um ambiente agradável e amigável entre colegas e superiores. Será um dia agitado, com muitas reuniões e teleconferências. No final da jornada de trabalho você poderá se sentir sobrecarregado e…

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Dentro de pouco, estará imerso em uma vida amorosa intensa. Sensual e sentimental, vai ter muitos ativos para seduzir, mas eles não serão o que você considera seus pontos fortes. Para…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao trabalho, mesmo que surjam muitas complicações externas, você sairá ileso delas. Com sua dedicação e esforço, terá um emprego que garantirá seu sustento para seguir em frente nestes tempos…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Terá um dia cheio de surpresas na área do romance e da vida amorosa. Em um encontro casual com alguém do passado, vai se lembrar dos bons tempos que você viveu e que carrega…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, apesar de suas boas ideias, parece que você não acaba se encorajando a colocá-las em prática, e faz bem, porque o sensato seria esperar até a hora pôr em marcha esses projetos. Trabalhar em conjunto com os seus…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você desfrutará de grande magnetismo e sensualidade e poderá encontrar sua futura alma gêmea nos próximos dias. Há uma grande riqueza de emoções em seu céu amoroso, sendo…

Dinheiro & Trabalho: Uma função de liderança não é necessária por enquanto no campo laboral. Você está feliz onde está e não vai deixar ninguém, mesmo bem intencionado, causar descontentamento em sua vida profissional. Confie no seu…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Pode ser um dia de transição maravilhoso para os assuntos de amor, especialmente se você estiver procurando por sua cara-metade. Deixe a vida guiá-lo, e assim, quando menos esperar…

Dinheiro & Trabalho: Poderá mover-se livremente, mostrar suas habilidades e obter o merecido reconhecimento que merece por todo o seu esforço. Apesar das dificuldades, você está sempre disposto a dar o seu melhor no trabalho, esse…

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você tem muitas possibilidades de aprofundar o relacionamento com aquela pessoa que acabou de conhecer. Certamente a descoberta mútua e sem pressa lhe dará muitas alegrias…

Dinheiro & Trabalho: Se quiser ter sucesso na sua profissão terá que se reinventar uma e outra vez, caso contrário, só conseguirá fazer coisas como um autômato sem sentir nenhum tipo de motivação e sem desfrutar do que faz. Não é mais…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Surpreendentemente, poderá encontrar sua alma gêmea. No entanto, não será sem antes enfrentar todos os tipos de desafios, tanto pessoais como familiares. A verdadeira história…

Dinheiro & Trabalho: Conseguirá se dar muito bem frente a algumas circunstâncias adversas, resistirá ao vendaval com bastante sucesso. Suas ideias e seu espírito de comprometimento farão com que se destaque. Vai se entregar cem por cento e…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você não vai parar até conseguir o que deseja no campo sentimental. Se aquela pessoa de quem gosta cruzar seu caminho, vai usar todos os seus estratagemas e habilidades de sedução…

Dinheiro & Trabalho: Arme-se de paciência e cuide de sua espontaneidade na hora de realizar suas tarefas para se dar bem. Por outro lado, seria bom que omitisse alguns comentários para não entrar em atrito com um colega de trabalho. Evite as…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não perca mais tempo e diga a essa pessoa pela qual espera poder compartilhar seus sonhos, o interesse real que tem por ela. As primeiras chamas de afeto podem se transformar em…

Dinheiro & Trabalho: Será um dia muito agitado no nível laboral, mas é um bom sinal do céu para você, pois lhe dá confiança e uma inteligência intuitiva que pode levá-lo a atingir seus objetivos com facilidade. Sua habilidade natural de definir…

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Terá uma jornada em que a posição da Lua permitirá que tenha uma boa harmonia com os sentimentos e com a pessoa que gosta. Sua vibração será positiva e muito alta. Talvez seja a hora…

Dinheiro & Trabalho: Poderá ser muito exigido nestes dias, mas essa situação será muito positiva a médio ou longo prazo. Você poderá dar um toque de perfeição e excelência ao seu trabalho e isto o levará a um reconhecimento da sua…

