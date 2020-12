Horóscopo do Dia (14/12) | Previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (14/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor é algo que fará com que você veja o mundo de uma forma mais positiva. Quando há estímulos que o fazem sentir melhor, basta aceitá-los e se eles vêm da pessoa que gosta…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, passará a receber melhorias e até algumas boas satisfações, ainda mais se houver um grande esforço para obter determinados resultados. Mas tome cuidado para não assumir muitos compromissos… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje é um dia perfeito para tomar uma decisão importante, você sabe que, depois de dar o passo, nada o deterá. Vai mostrar toda sua sensibilidade e deixará que as palavras venham…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito laboral, é importante que continue fazendo o seu trabalho como vem fazendo até agora, sem diminuir seu desempenho, mas também sem se dar mais do que o necessário. Haverá tempo para agir, mas por… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É um bom momento para dar tudo de si e embarcar em um caminho que pode ser maravilhoso. Além de amizade e companheirismo, o que sente por essa linda pessoa agora é amor…

Dinheiro & Trabalho: A primeira coisa que você deve fazer é tomar consciência do que pode melhorar se quiser mudar o rumo de sua vida profissional. Tem que encontrar uma maneira de distribuir melhor o seu tempo porque não é totalmente… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A previsão no campo sentimental augura uma exibição total de todas as suas habilidades de conquista e sedução. Não terá medo da rejeição e se lançará para atrair aquela pessoa…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, está prosperando lentamente, mas com segurança. Se você se candidatou a um cargo melhor, sem dúvida o conseguirá, pois preenche todos os requisitos para isso, mas talvez deva trabalhar um… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Uma revolução se aproxima no campo sentimental, pois uma relação estável baseada na sinceridade, no amor e na cumplicidade está por começar. Chegou o momento em que estará…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, vai colocar todo o interesse no desenvolvimento de suas obrigações laborais. A possibilidade de mudanças inesperadas nas fontes de renda e no seu setor também será iminente. Além disso, a interação com seus… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Está em um período muito bom para o amor e a paixão. Pode haver uma amizade que se transformará em encontros românticos, enriquecendo seu lado sentimental. Esta pessoa é um…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, será conveniente manter contato com parceiros ou clientes através da internet, já que receitas importantes podem ser registradas por meio deste canal. Por outro lado, e depois de uma longa espera, você começará… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Viverá algo surpreendente no plano sentimental. Aquela pessoa que conhece, mas que está em segundo plano no seu coração, pode fazer com que você se apaixone completamente por…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, tudo indica que estão chegando mudanças importantes que o levarão a caminhos novos e mais produtivos. No entanto, não tenha medo de enfrentar essas mudanças, você está mais do que preparado para isso… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Sua situação sentimental se tornará mais interessante do que nunca e ser feliz será uma prioridade em sua vida. Terá uma boa chance de encontrar a pessoa com quem desejará construir…

Dinheiro & Trabalho: No aspecto profissional, suas ideias hoje valerão ouro, por isso tome o cuidado de anotar tudo o que passa pela sua cabeça para que não se perca no tempo. Mas tenha a devida precaução de não comentar nada com pessoas… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Esteja atento no campo sentimental porque você está prestes a iniciar um vínculo com alguém que pode acabar com esse sentimento de solidão. Há excelentes energias favorecendo o…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você aceitará algumas mudanças que não estavam planejadas. Mas não é nada com o que deva se preocupar, apenas terá que assumir uma nova realidade na qual as coisas serão feitas de forma diferente. Vai… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Nos assuntos do coração, Vênus promove um estado de graça e bem-estar o que facilita o nascimento de uma história de amor. Isto resultará em um passo decisivo para declarar o que…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, aprenderá a ver além de suas próprias ocupações e pensará na sua empresa ou negócio como uma equipe. Para que a corrente funcione, cada um dos elos deve ser individualmente forte, devendo se encaixar… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As estrelas predizem que as energias são muito positivas, pode chegar uma nova pessoa em sua vida dando início a uma relação que se estabelecerá aos poucos, baseada na compreensão…

Dinheiro & Trabalho: O céu parece muito positivo em termos laborais. Você se sentirá muito animado na sua posição usual e vai querer fazer muitas coisas. Sem dúvida, vai entrar em um ambiente positivo, no qual conseguirá manter as… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você procura por uns sentimentos que podem acabar sendo os definitivos. O amor por uma pessoa especial o fará enviar alguns sinais até chamar a atenção dela. Não duvide do seu sexto…

Dinheiro & Trabalho: As condições que serão apresentadas na arena profissional serão particularmente boas. Poderá desenvolver uma intensa atividade que lhe proporcionará excelentes rendimentos. Com isso, vai se sentir confiante… Continue lendo o signo Escorpião

