Horóscopo do Dia 15/03: previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 15/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Possivelmente está se perguntando se esse amigo pode ser o seu grande amor, mas antes de dar o passo decisivo, você deve considerar alguns aspectos. Descubra se essa pessoa compartilha…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia o triunfo está, sobretudo, nos amigos. Então hoje será uma jornada para buscar neles aquele toque a mais, aquele empurrão e aquele talento que você precisa para sair dessa bagunça em que as coisas não estão… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Quando começar a se sentir focado no futuro promissor que pode ter com essa pessoa, tudo será possível. O sol ilumina a lua, que não tem luz própria, mas ainda seduz você noite após…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode receber aquela energia inesperada que lhe dará a opção de começar a vislumbrar um futuro diferente, mais sólido e brilhante na sua carreira profissional. É hora de você sair da zona de conforto e encontrar… Continue lendo o horóscopo do dia signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Para que tudo se encaixe nesse novo relacionamento, deve colocar as peças em ordem. Anote tudo o que você espera e coloque-as de acordo com suas prioridades. Não é fácil que todas…

Dinheiro & Trabalho: Não é fácil estabelecer certos princípios pessoais quando se trata de dar forma a uma série de expectativas ou passos necessários, mas que acabarão sendo necessários. É o seu trabalho que o fará refletir hoje sobre o… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você semeou seu amor nessa pessoa. Com palavras e com ações. Ela sabe de seus sentimentos, e agora o que resta é dar-lhe tempo para agir. Só precisa esperar sabendo que fez…

Dinheiro & Trabalho: Se deseja começar algo próprio, não coloque esta decisão nas mãos de terceiros. É um risco e uma aposta que pode ser muito lucrativa. E é por isso que você mesmo deve tomá-los, sem deixar que outros interfiram, porque, no… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor deve ser gerado naturalmente, sem complicações para nenhuma das partes. Se deseja conquistar essa pessoa, não vá atrás como se o estivesse fazendo com um grande exército…

Dinheiro & Trabalho: Sempre deve levar em consideração a firme intenção de economizar, pois no futuro poderá chegar um tempo de vacas magras, em que você terá que recorrer ao que agora economiza para enfrentar a emergência. Faça um… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Parece que não há nada que o una àquela pessoa que lhe interessa, e por isso não deu esse passo importante que é revelar seus sentimentos. Mude sua forma de agir e crie uma conexão…

Dinheiro & Trabalho: Você deve deixar de lado as preocupações que o imobilizam e o fazem perder o equilíbrio. Somente se der o seu melhor e usar sua criatividade, as coisas irão se mover novamente com a velocidade que deseja. Não se… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se essa amizade pode se tornar amor, é algo que só pode definir a própria relação, os termos em que ela é vivida, a convivência que tiveram, os avanços que a outra pessoa fez ou não…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao trabalho, não tenha medo de recorrer a modelos que podem lhe dar uma maneira não apenas de sair desse atoleiro, mas de crescer da maneira que você merece. É um bom dia para deixar para trás aquelas… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Aquela pessoa em que está interessado está procurando alguém como você, que acredita na bondade do amor e no poder da honestidade. Portanto, não tente ser outro e aproxime-se…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito laboral e profissional, mostrará a si mesmo a capacidade que tem de produzir, não apenas em um sentido produtivo, mas também no aspecto mais profissional do termo. Certamente vai se superar a si mesmo… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste momento, você tem uma pessoa em mente e não consegue tirá-la da cabeça, mas não está fazendo nada a respeito. É o momento de começar a ousar dar passos firmes em relação…

Dinheiro & Trabalho: Li que quem deu uma virada de vida por qualquer circunstância vai ver os bons resultados dessas mudanças que envolvem, de certa forma, viver de forma diferente ou compartilhar espaços ou experiências. Embora no início…. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Bom momento para você se aproximar daquela pessoa que lhe interessa. As estrelas marcam uma tendência positiva em que seu progresso será bem visto e aceito. Não se resigne a…

Dinheiro & Trabalho: Poderá ter um bom dia na empresa se usar toda a sua criatividade para realizar o seu trabalho. Será um dia de inspiração e de muitas ideias, aproveite este bom momento para poder explorar novos caminhos para… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não vá cegamente e tateando em direção à pessoa que gosta sem primeiro ter alguma certeza de que ela sente-se atraída por você. Por mais que esteja sentindo de que as coisas vão dar…

Dinheiro & Trabalho: É importante que hoje você comece a traçar caminhos que o levarão ao que sempre quis, não pare de fazer isso, porque pode ir muito longe se se empenhar nisso. É hora de mostrar suas asas e seu potencial, pois suas… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Nos assuntos do coração você não deve apenas buscar o objetivo, mas também aproveitar a jornada. E na busca desse amor, vão acontecer muitas histórias. Aproveite o caminho…

Dinheiro & Trabalho: Na parte profissional, o sucesso está esperando por você, basta ir além e visualizar a meta que deseja alcançar, não pare por nada no mundo na estrada que está percorrendo. Quase pode saborear os frutos do seu trabalho… Continue lendo o signo Aquário

