Horóscopo do Dia 15/09: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 15/09: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje possivelmente se encontrará com a pessoa que há muito tempo ama em silêncio e terá a oportunidade de expressar o que sente. Deverá ser muito objetivo com suas palavras se quiser êxito.

Dinheiro & Trabalho: Você vai fixar seus olhos em um objetivo específico e portanto melhorará seu desempenho profissional. Descobrirá com alegria que despertará a admiração de seus superiores graças ao… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

publicidade

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As estrelas auguram muito boas energias para a chegada de um amor duradouro, daqueles dignos de dar inveja nos outros. Não se deixe levar pelo medo.

Dinheiro & Trabalho: Neste momento você se sente muito confortável com a sua situação profissional atual e, embora pudesse ser melhor, não reclama de nada. Por outro lado, terá muita habilidade para resolver… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

publicidade

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Vai acordar querendo mudar a sua situação sentimental, virar o mundo de cabeça para baixo. Você se sentirá como um verdadeiro guerreiro e não perderá mais tempo para falar com a pessoa que pode tornar seus dias mais especiais.

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, vai querer traçar o caminho certo, e que irá ajudá-lo muito, para ir atrás de seus objetivos. Não vai querer se atrasar em assuntos que não lhe trarão qualquer retribuição. Alguns… Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se ultimamente anda sonhando com ter alguém especial como parceiro e que o faça se sentir bem, então prepare-se. O destino fará com que uma pessoa especial cruze o seu caminho.

Dinheiro & Trabalho: No plano profissional organize seus pensamentos para entender melhor o que você quer e até onde pode chegar se direcionar seu corpo e alma para seus objetivos. Seja consistente e focado… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Neste dia poderá desfrutar muito do jogo da sedução, sem dúvida, vai estar muito caloroso e romântico ao longo do dia. A pessoa de quem gosta estará muito perto de você.

Dinheiro & Trabalho: A sua excelente paciência e seu raciocínio rápido deixarão muitos de boca aberta no seu setor. Está ao seu alcance fornecer uma solução para esse problema que os outros não sabem como… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Talvez não imaginava, mas o destino o colocará no caminho certo para encontrar alguém que fará seu coração bater rápido. Não deixe essa pessoa escapar.

Dinheiro & Trabalho: Vai ser muito elogiado por fazer alguns projetos difíceis serem concretizados. Continue na mesma linha e, quando menos espere, pode chegar um aumento de salário ou lhe será… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Pode se deparar com vários eventos inesperados que tornarão a sua aproximação à pessoa que gosta mais fácil. Então, você terá que apostar na sua determinação e buscar o sucesso.

Dinheiro & Trabalho: Vai descobrir que realizar suas tarefas de forma mais tranquila lhe dará mais alegria do que querer terminar tudo antes do tempo. Seu pensamento analítico brilhará acima dos demais e… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Talvez precise dar um pouco mais de tempo para que o que deseja com essa pessoa se materialize da maneira que você quer. Não pressione ela nem você.

Dinheiro & Trabalho: Vai se dedicar tanto ao trabalho que pode ser um ótimo momento para ganhar reputação e tornar-se conhecido no trabalho ou nos negócios. Você terá um desempenho muito bom no… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Nos assuntos sentimentais, precisa começar a experimentar muito mais e simplesmente se deixar levar pelo amor. Não perca a oportunidade de conhecer melhor uma pessoa que recentemente entrou no seu caminho.

Dinheiro & Trabalho: Vai entrar em um ritmo em que vai mostrar todas suas habilidades no nível de trabalho. Aqueles ao seu redor aplaudirão sua energia renovada, certamente vai colocar seu coração em tudo… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se está apaixonado por alguém, deve ter muito claro como apostar suas melhores cartas para conquistar o coração dessa pessoa. Lute pelo que você acredita.

Dinheiro & Trabalho: Nesta jornada, entregue a sua confiança e trabalhe em cooperação com outras pessoas da mesma condição intelectual ou criativa. Você poderá realizar um projeto que lhe trará grande satisfação… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O caminho está livre para aproximar-se daquela pessoa por quem você suspira silenciosamente, entre vocês haverá uma química especial.

Dinheiro & Trabalho: Você é uma pessoa que adora encontrar maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, precisa de liberdade para expressar sua criatividade sem limites e brincar com todas as opções de um mesmo… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Haverá uma grande atração no ar, possivelmente com alguém com quem você já teve algo no passado. Vai reacender a chama da paixão, talvez com mais força.

Dinheiro & Trabalho: Neste dia você vai atingir algumas de suas metas, aproveite para treinar a disciplina e adquirir maior capacidade de trabalho. Faça uso da perseverança, ambição e força para realizar as tarefas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

PRA FORA// Biel diz que foi expulso do Terraço Itália e desabafa: “Nunca fui tão humilhado”