Horóscopo do Dia 16/07: confira as previsões para o seu signo hoje, domingo

Horóscopo do Dia 16/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Um namoro ou algo nesse sentido está aparecendo para você, talvez após um período de espera. Uma nova realidade e alegria podem ser criadas agora. Nos próximos dias, quanto mais…

Dinheiro & Trabalho: Qualquer negócio terá sucesso, principalmente se estiver relacionado à criatividade. Você poderá descobrir um novo lado do seu talento e dar vida ao projeto dos seus sonhos. Com a aproximação de um…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você deverá de agir de forma decisiva com uma pessoa, o menor sinal de dúvida vai virar tudo de cabeça para baixo. Isto porque está previsto que alguém use da criatividade e tente…

Dinheiro & Trabalho: Você pode ficar um pouco confuso sobre questões financeiras, pode ser necessário verificar seus registros para esclarecer as transações anteriores. Não se preocupe, tudo vai ficar bem quando você...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Mudanças que surpreendem podem ocorrer na vida pessoal, encontros e conversas desta semana apontam para algo relacionado a namoro. Com alguém novo, sua vida viverá uma…

Dinheiro & Trabalho: Uma ótima jornada para terminar o que está pendente, colocar as coisas em ordem e encontrar respaldo para colocar em funcionamento seus novos planos e projetos.

As expectativas financeiras deste ciclo…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As emoções vão aumentar, as conversas trarão emoções bastante fortes e cheias de desejos. Uma atitude sensual e o modo de ser calmo dela, serão o suficientes para que você morra…

Dinheiro & Trabalho: Não tenha medo de arriscar, às vezes esse é o único método para atingir a condição financeira que desejaria de ter. Há uma energia em sua vida que gera um grande impulso, especialmente no campo do….Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Encontros normais com gente diferente ajudarão em projetos seus que se relacionam com namoros ou algo nesse sentido. Tão logo uma pessoa bastante atraente e segura de si mesma…

Dinheiro & Trabalho: Fique atento às informações que chegarão durante reuniões, correspondências ou sua própria busca por algo diferente na profissão. Isso o ajudará bastante, e o progresso significativo nos…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: As cartas prometem uma conversa franca para a qual você não estará pronto. Alguém decide revelar seu grande segredo para você. Vai perceber que alguém estará muito pendente de…

Dinheiro & Trabalho: Não espere por presentes do destino, tente conseguir o que deseja por conta própria, que terá muito sucesso. Acordos, soluções e crescimento na área das finanças pessoais são previstos nesta jornada para…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Quando você não pensava ir naquele lugar, é lá que essa pessoa estará esperando você aparecer, e logo ela será um amor verdadeiro que permanecerá com você por muito tempo.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho certos comentários podem chegar aos seus ouvidos, embora os boatos sejam excelentes, procure manter a calma e não deixe aparecer nada, muito menos comentar algo a esse respeito. O regente…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As cartas de tarô aconselham a ser paciente. Talvez alguém decida “brincar” com seus nervos. Não se deixe manipular e mantenha a calma, porque será apenas o jeito dela de não se mostrar…

Dinheiro & Trabalho: Seja paciente e não force as coisas, o tempo de ter a prosperidade por perto está chegando. Uma jornada que abre novas perspectivas para você nas relações com o dinheiro. Tão logo alguns sinais comecem…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Neste ciclo astral, você tem todas as chances de impressionar uma pessoa que o acompanhará no futuro. Embora num primeiro momento não perceba que vai atrair ela de forma…

Dinheiro & Trabalho: As mudanças estão se formando no trabalho, faça com ousadia o que se propôs a fazer, já que muitos encontros e conversas interessantes esperam por você. Por outro lado, a sua preocupação com a falta de dinheiro diminuirá…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Mesmo com uma jornada mais calma pela frente, surpresas e emoções são possíveis. Aos poucos irá conhecendo melhor quem se aproxima de você, como se ambos se conhecessem…

Dinheiro & Trabalho: Você pode e deve começar a trabalhar em novos projetos, as condições de trabalho serão as mais favoráveis, então você não deve perder essa chance. Tempo certo para alcançar o equilíbrio financeiro necessário….Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você pode colocar muita atenção em quem passa a rondar sua vida, a energia astral ajuda você e o aproxima de quem pode ser seu parceiro. Você o reconhecerá de forma imediata…

Dinheiro & Trabalho: Dívidas e contribuições há muito atrasadas serão finalmente pagas. A condição financeira para isso e para os assuntos pessoais, se mostra bastante promissora com boas expectativas. Há chances também…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sua observação e inteligência o ajudarão a entrar no jogo de alguém, o principal será que se cria um ambiente positivo, visto que se trata de alguém alegre, divertido, que você vai adorar…

Dinheiro & Trabalho: Sua sociabilidade será um fator importante, talvez você encontre colegas da sua área, com quem possa dar vida às ideias e necessidades que tem em mente. A posição financeira atual o favorece para obter…Continue lendo o signo Gêmeos