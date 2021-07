Horóscopo do Dia 16/07: confira as previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 16/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É um bom ciclo para conhecer novas pessoas e se deixar gostar. Vai perceber que alguém estará muito pendente de você, mas que num primeiro momento não se aproximará. Você…

Dinheiro & Trabalho: Logo mais terá mais terá uma especial oportunidade para colocar os assuntos financeiros em dia. Acordos, soluções e progresso são previstos nesta jornada para você. Embora não venha a ter… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Tão logo uma pessoa bastante atraente e segura de si mesma se aproxime de você, a paixão e romance certamente estarão presentes, deixando claro o que acontecerá no futuro entre…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro não cai das árvores, mas nesta jornada astral no seu caso pode se abrir por assim dizer uma exceção, já que terá uma facilidade toda especial em obtê-lo. As perspectivas que estão… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma atitude amável e o modo de ser calmo e sensual serão a base sobre a qual você vai morrer de vontade de ter essa pessoa em seus braços. Com ela você entenderá o significado de…

Dinheiro & Trabalho: Há uma energia em sua vida que proporciona a geração de um grande impulso, especialmente no campo financeiro. Pode ser o que você estava esperando acontecer, tanto aparece uma… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Neste período astral no seu signo, não se surpreenda se alguém próximo a você se aproximar com uma maneira mais íntima. Com ela, sua vida amorosa viverá uma reviravolta intensa…

Dinheiro & Trabalho: As expectativas relacionadas ao dinheiro deste ciclo planetário são muito boas. Este é o momento de sonhar alto, com os pés no chão e com a certeza de dias melhores. É uma virada dos eventos, onde… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É previsto que alguém use da criatividade e tente surpreender você com algo mais ousado para despertar sua atenção. Vai notar como ela desperta seu lado conquistador e felino…

Dinheiro & Trabalho: Se a situação financeira não é ainda a que precisa para ter uma vida tranquila, tenha um pouco mais de paciência, porque o que se prevê num futuro imediato é um ambiente bastante positivo, um… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nos próximos dias, quanto mais próximo alguém estiver de você, mais fácil será perceber que é essa pessoa que desejará ter para ter uma vida plena de paixão. As conversas, gestos…

Dinheiro & Trabalho: Com a aproximação de um tempo de prosperidade em seu signo, você vai recuperar o controle e posição firme nas finanças. Apenas não se apresse em querer resolver tudo de uma vez. Uma… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Chegou o momento de colocar em sua mente quem vai causar uma reviravolta em seu mundo. É alguém alegre, divertido, um tanto bagunçado, que você vai adorar, mesmo indo contra…

Dinheiro & Trabalho: Jogue fora tudo aquilo que atrapalha seu sucesso nas finanças, medos, receios e falta de confiança. A posição financeira atual o favorece para obter bons resultados, portanto, vá atrás de tudo… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A configuração astral o aproxima de quem pode ser seu parceiro pelos próximos tempos. Embora deva estar atento ao acontecimentos em volta, você o reconhecerá imediatamente…

Dinheiro & Trabalho: A condição se mostra bastante promissora com boas expectativas. Há chances também de obter incentivos e vantagens extras devido ao seu trabalho. É que surge

a possibilidade de um trabalho… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Aos poucos irá conhecendo melhor quem chega até você de uma maneira bastante direta, como se ambos se conhecessem há um bom tempo. Tal será a intensidade, que você não…

Dinheiro & Trabalho: Você alcançará o equilíbrio financeiro necessário para poder elaborar um planejamento mais objetivo sobre o que fazer com o dinheiro sem passar por apuros. Acabe com os excessos e projete… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Embora você esteja sempre ligado, saiba que num primeiro momento não perceber que vai atrair uma pessoa que até agora não faz parte de seu círculo de amigos ou conhecidos, e que…

Dinheiro & Trabalho: Devido a uma série de coincidências e bastante sorte no seu signo neste período, aos poucos a sua preocupação com a falta de dinheiro diminuirá a ponto de começar a elaborar planos mais ousados… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Numa conversa que terá por esses dias, você pode se sentir muito entrosado com alguém. Talvez venha a sentir uma sensação incomum de proximidade com ela. Sentirá como tivessem…

Dinheiro & Trabalho: Tão logo alguns sinais comecem a aparecer em sua rotina diária, não será difícil para você adivinhar o bom que pode ser o futuro com relação ao dinheiro. Certas despesas extras e compromissos… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você deve passar por alguns dias bastante intensos ao conhecer quem pode se tornar uma companhia permanente em sua vida. Quando você não pensava ir naquele lugar, é lá que essa…

Dinheiro & Trabalho: O regente de seu signo vai acelerar a conclusão de negociações que se arrastam há algum tempo, permitindo que aos poucos a recuperação financeira se faça presente em seu dia a dia. Felizmente… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

