Horóscopo do Dia 17/05: previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 17/05: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As coisas ficarão muito claras desde o começo assim que parar para pensar sobre os acontecimentos que se sucederão com você. Não haverá razões para acreditar de outra.

Dinheiro & Trabalho: Se afaste daqueles que sempre buscam o lado negativo e o pessimismo em tudo, principalmente quando se trata de trabalho e negócios. Não se preocupe com o que você ainda não tem, pois certamente…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Quem ainda não deixou muito claro o que passa pela cabeça dela, está fazendo o impossível para conseguir sua atenção, e certamente o conseguirá.

Dinheiro & Trabalho: Se o modo como você recebe dinheiro não é o esperado e está longe do ideal, há algo no seu signo relacionado a movimentos e bastante sorte que devem fazer algumas mudanças nesse panorama…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Deixe-se levar um pouco e aceite os diferentes imprevistos, sejam bons ou maus, que acontecem quando tenta se aproximar de quem gosta. O amor também tem um lado mais imprevisto.

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana não ceda à tentação e, antes de gastar seu dinheiro em algo, estude suas reais necessidades, e embora sinta que há uma mudança na maneira como o dinheiro flui, tente não se exceder com…

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Um sentimento de euforia invadirá seu mundo, você pode ter um encontro bastante arrojado e cheio de sedução com quem vá direto ao assunto quando se trata de amor.

Dinheiro & Trabalho: Boas influências de ex-colegas do passado surgem agora no seu trabalho. Antigos relacionamentos que abrem um leque de probabilidades com relação ao que pode esperar de agora em diante na…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma pessoa com qual já se cruzaram antes o deixará pensando nela dia e noite, não saberá o que aconteceu a partir desse momento para começar a agir dessa maneira.

Dinheiro & Trabalho: A expectativa de uma alteração nos planos, com possibilidades de ascensão, fará com que você se sinta nas nuvens por esses dias, mas nada de comemorar antes do tempo nem de sair por aí…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Alguém quererá se aproximar de você, mas ficará indeciso. Não obstante permaneça quieta você logo perceberá os movimentos dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Provável que você tenha que enfrentar uma situação inesperada e ao mesmo tempo surpreendente no campo financeiro, que positivamente afetará a maneira como você faz seus planos com relação…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Essa sua sensibilidade, que às vezes oculta, o ajudará a criar uma atmosfera especial que deve usar para transmitir o que pensa e sente, e nesse clima de harmonia sentimental, essa…

Dinheiro & Trabalho: Apesar de alguns impasses, que serão resolvidos no tempo certo, sua situação financeira deve melhorar consideravelmente, portanto, não deixe que a pressão deste momento o domine. No trabalho…

Horóscopo do Dia 16/05: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Um relacionamento que até agora é de amizade ou de convívio aos poucos e de forma descontraída se torna um pouco mais intenso, no qual seus sentimentos e fantasias mais íntimas…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro e tudo que envolve ou passar por ele, é previsto um período bastante equilibrado, onde nada de desafortunado deve acontecer, e que deve ser aproveitado para se fortalecer e não…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Com quem menos esperava aprenderá a ver as coisas com outros olhos e iniciará um novo ciclo com uma perspectiva totalmente diferente da vida no que se refere ao amor.

Dinheiro & Trabalho: Embora você tenha tudo para ter sucesso nas finanças, a realidade é que pode estar perdendo uma série de condições que podem dar prosperidade e tranquilidade, basta fazer valer o que sabe e entrar…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No amor nem sempre pode se ganhar, há momentos em que saber perder é necessário, porque sempre há algo melhor na sequência, que é o que deve acontecer com você nesse momento…

Dinheiro & Trabalho: Existem boas perspectivas na profissão, de avanços e soluções. Deixe seu trabalho levá-lo ao sucesso, seja constante e não desanime jamais, afinal decepções e contratempos também fazem parte…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você sentir que há algo no ar, não tenha medo de ir atrás de sua intuição, esta será um fator importante a seu favor que você ouvir. Portanto, que esse encontro não fique apenas na…

Dinheiro & Trabalho: Tudo é possível neste período intenso que aparece em seu signo. Existirão soluções disponíveis para seus problemas financeiros. Surpresas vêm e quem você menos imagina aparece e talvez com…

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se deixar levar pelo nervosismo ou pela ansiedade é compreensível, mas neste momento pode complicar um pouco as coisas. Deixe esse novo relacionamento que está por acontecer…

Dinheiro & Trabalho: Há uma linha de crescimento nas finanças, mas você terá que fazer melhor uso do dinheiro para que ele não fuja das suas mãos. Alguns problemas que estão pendentes você os conseguirá…

