Horóscopo do Dia 18/02: confira as previsões para todos os signos hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 18/02. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Um novo amor, quem sabe à primeira vista é o que está por aparecer em sua vida. Você encontrará alguém que gostará de compartilhar os mesmos sonhos e projeções para o futuro que…

Dinheiro & Trabalho: Você perceberá como naturalmente surge uma maneira de haver dinheiro no final do caminho, porque logo estará situado em um caminho de crescimento e desenvolvimento pessoal que transformará… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você estará exposto a grandes impactos nos próximos dias, que poderão se traduzir em um atração irresistível que sentirá por alguém diferente do que você até então pensava como o…

Dinheiro & Trabalho: Você certamente terá uma chance de melhorar suas finanças, a prosperidade é promovida ao seu redor e com ela terá uma visão mais otimista de tudo que se relaciona ao dinheiro. Em paralelo ao seu… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você vai morrer de vontade de dizer sim a alguém que vai lhe convidar para um encontro, até aí tudo bem, mas é melhor esperar antes de começar ou não um relacionamento com…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito profissional, serão dias intensos para começar a andar com tudo que se relaciona à sua carreira, quer se trate de um projeto de negócios ou um passo para mudar de emprego, em ambos os… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Já passou da hora que você precisa tomar a iniciativa se quiser ver resultados, caso contrário, pode ficar esperando para sempre por aquela pessoa de quem não ousa abordar. Acredite…

Dinheiro & Trabalho: A previsão de trabalho prevê que você não deve recusar nenhum convite, nem deixar de participar de reuniões, ou qualquer tipo de atividade onde possa conhecer novas pessoas. Um desses contatos… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se a frustração o guiar, você não conseguirá nada no amor. Se a ligação romântica ainda não aconteceu, é porque há mostras no ambiente que provavelmente você não está conseguindo…

Dinheiro & Trabalho: Há muito movimento na área de negócios e trabalho no seu signo agora. Assuntos profissionais podem gerar uma certa tensão hoje, mas nada de tão grave que não permita que tenha um dia seguro, contudo, com… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Os encontros no seu signo devem florescer, também é um bom momento para se aproximar de quem gosta. Tente aproveitar essa energia que o cerca para estabelecer uma relação…

Dinheiro & Trabalho: Hoje no trabalho, uma atitude racional e um estilo de comunicação bastante convincente serão boas ferramentas para alcançar o que se propõe há algum tempo. Vá em frente porque a resposta está com… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sinais de atração e interesse, palavras com indiretas e alguns outros detalhes que lhe trarão felicidade estão dentro das possibilidades nestes dias. Aproveite a energia que emanará dessa…

Dinheiro & Trabalho: Quando pensar no seu dinheiro, saiba que a fortuna está junto de quem sabe reconhecê-la, por isso, lembre-se de ser grato pelo que tem e pense que ela trará mais se você for capaz de diariamente moldá-la em… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: De repente surgirá alguém que mexerá muito com suas sensações e você fará uma exibição de todas suas habilidades de conquista e sedução. Não temerá a rejeição e se lançará à…

Dinheiro & Trabalho: No que diz respeito à profissão é hora de fazer grandes mudanças ou iniciar movimentos em busca de algo maior, porque você terá as forças celestiais a seu favor. É muito provável que comece a trabalhar em… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Em breve você sentirá que finalmente encontrou a pessoa que tanto queria ao seu lado. As emoções aos estar junto dela acontecerão uma após a outra. O s olhares entre os dois serão intensos…

Dinheiro & Trabalho: Quando pensar em sua vida profissional, se prepare para um novo começo. Ative seu espírito empreendedor e guerreiro. Poderá parecer que nada anda, que tudo fica igual, mas a vitória nessa nova… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Embora as coisas pareçam estar indo devagar no amor, você precisa ser paciente e ajudar a vida com uma atitude diferente, mais viva e mais animada. Mais alguns dias e um encontro…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro, surgirão situações inesperadas, com mudanças importantes que afetarão suas expectativas e a movimentação dele, mas não tema, é uma tendência favorável e o que acontecer será … Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você pode se ver, sem querer, diante certas tentações ao seu redor. Alguém com grande apelo sensual tentará seduzi-lo, tudo seria perfeito se essa pessoa não tivesse um parceiro…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite o aspecto deste ciclo para encontrar uma maneira de melhorar sua situação financeira. Desenvolva a criatividade que está dentro de você, e não tenha medo do sucesso e do… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você vai se convencer de que nem tudo é como até agora pensava com relação ao amor. Por esses dia terá muito clara a oportunidade de um encontro mágico com alguém que, de…

Dinheiro & Trabalho: Chega um momento em que não adianta apenas ganhar dinheiro se você não fizer o que lhe faz feliz. Portanto, se está em busca de uma mudança em sua vida profissional, pode dar um grande… Continue lendo o signo Capricórnio

