Horóscopo do Dia 18/05: previsões para todos os signos hoje

Horóscopo do Dia 18/05: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você sabe perfeitamente bem que está em posição de purificar suas emoções e ficar apenas com aquelas de que precisa neste momento. Sente que o amor é uma das mais poderosas…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho pode fazer você que se sinta com sua mente estabelecida a vários quilômetros de distância hoje. Essa forma de ver o mundo é o que vai fazer com que aproveite muito bem este dia. É hora de trabalhar para mudar… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É hora de você começar a se esforçar mais para conseguir se conectar com alguém que não sai dos seus pensamentos. É apenas uma forma de aumentar a sua consciência.

Dinheiro & Trabalho: Estabeleça uma ordem de prioridades no trabalho que o leve a diretrizes que você nunca imaginou alcançar. Verá que tudo o que está fazendo é por um bom motivo. Seja claro e direto, você sem dúvida melhorará a… Continue lendo o horóscopo do dia 18/05 signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Há momentos que se fundem para dar origem a uma pessoa que pode realmente dar-lhe o que você precisa. O amor que sente por ela pode ser alimentado por vários sentimentos, admiração.

Dinheiro & Trabalho: Terá a energia totalmente em níveis muito elevados neste dia. Tanto que você pode acabar estressando seus companheiros. Em grande parte hoje será o que fará com que seja admirado, mas cuidado com a força que emite… Continue lendo o horóscopo do dia 18/05 signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Desfrute daqueles preciosos momentos que tem junto da pessoa que gosta. O amor o empurra diretamente para algumas diretrizes que estão seguindo um curso totalmente desejado.

Dinheiro & Trabalho: Você não deve apenas pensar naquilo que lhe permite ganhar dinheiro, mas também em como funcionar. Com uma atitude vencedora, tudo é possível. Use sua grande habilidade para atrair novos projetos que se revertam… Continue lendo o horóscopo do dia 18 de maio signo Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É possível que nesses encontros com a pessoa que gosta você esteja mais receptivo ou carinhoso, podendo se mostrar mais predisposto a interagir, dialogar e expressar seus sentimentos.

Dinheiro & Trabalho: Você vai melhorar em algumas facetas de seu desempenho profissional e verá que por trás de cada uma dessas etapas existem alguns aspectos que se traduzem em atos mais combativos. A nova realidade é que existem… Continue lendo o horóscopo de hoje 18/05 signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Está prestes a encontrar o parceiro perfeito para a sua vida, prepare-se para enfrentar uma mistura de sentimentos e mudanças. Todo grande evento traz consigo emoções intensas.

Dinheiro & Trabalho: O projeto que tem em mente será transformado à medida que vir que tudo termina como você planejou. É hora de estar ciente de que seus sonhos são em grande parte o prelúdio do que está por vir. Você trabalhará seguindo… Continue lendo o horóscopo de hoje 18 de maio signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você pode não perceber, mas alguém que pode se tornar sua cara-metade está lhe enviando sinais. Essa pessoa deseja ter você ao seu lado, abrir seu coração e lhe contar o que está acontecendo.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, talvez hoje tenha que enfrentar alguns desafios mínimos. No entanto, as situações vão virar a seu favor rapidamente. Por causa disso, você será capaz de se desempenhar muito bem tendo o apoio de seus… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Um amor como poucos como você imaginou parece tomar forma. A energia afetiva que envolve este dia fará com que tenha a ilusão de ter o seu futuro tão sonhado.

Dinheiro & Trabalho: Siga o caminho estabelecido, aprimore suas habilidades profissionais mesmo que os bons resultados apareçam mais adiante. O conselho é não comentar seus planos com ninguém, pois você pode ser traído pelas costas… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É possível que hoje você se derreta quando alguém especial o olhe fixamente nos olhos, uma pessoa que faz o chão tremer e que também o faz perder totalmente a estabilidade.

Dinheiro & Trabalho: Mantenha a calma e o sangue-frio no trabalho, pode ser que cada iniciativa deva estar pautada na tranquilidade da experiência, e que você deva tomar decisões arriscadas. Esteja atento à concorrência, cuide dos… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai usar muito bem suas armas de sedução e jogará suas cartas de forma correta para conquistar essa pessoa que você sabe bem que pode ser seu parceiro. Você encontrará as melhores…

Dinheiro & Trabalho: O seu crescimento profissional está sendo percebido. Você será capaz de silenciar a boca de muitos rivais que o viam como alguém fraco que não devia ser temido. Uma dica: controle sua diplomacia. Não ceda aos ataques… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A comunicação com a pessoa que não sai dos seus pensamentos começará a ficar mais fluida. Haverá mais compreensão de ambos os lados e você será capaz de começar a enviar sinais.

Dinheiro & Trabalho: Sabe muito bem com quem deve se aliar para obter os resultados que espera em sua carreira, é um grande estrategista. Hoje é provável que você encontre pessoas influentes que o ajudarão a subir degraus dentro de sua… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não coloque nenhum tipo de limite de tempo, mas sim comece a procurar uma alternativa real para iniciar um relacionamento com nome e sobrenome. O amor nunca é tarde…

Dinheiro & Trabalho: Fazer o seu trabalho envolve deixar tudo pronto um dia antes, essa atitude é o que acaba condicionando você em muitos aspectos. Talvez precise que isso se traduza em uma recompensa ou um pouco mais de dinheiro que… Continue lendo o signo Áries

