Horóscopo do Dia 18/06: confira as previsões para o seu signo hoje, sábado

Horóscopo do Dia 18/06: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 18/06: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

publicidade

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O tempo das mudanças começou para você. O que está se aproximando é muito intenso e, em alguns dias, você desfrutará do amor de alguém que deixa aparecer o que sente por você…

Dinheiro & Trabalho: Neste ciclo astral, você descobrirá novas maneiras de desenvolver suas finanças, algumas totalmente incomuns, com isso, boas notícias chegam até você, porque o dinheiro está a caminho e as… Continue lendo o signo Gêmeos

publicidade

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Por mais que pareça difícil agora, não feche seu coração para amar, já que nas próximas semanas, estará em seu melhor momento para conquistar quem gosta e ter sucesso em sua vida…

Dinheiro & Trabalho: Existe um movimento muito positivo no seu trabalho que contribuirá para melhorar sua situação. Neste ciclo sua capacidade de progresso aumentará e você poderá ter uma posição melhor… Continue lendo o signo Câncer

publicidade

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje uma vibração explosiva o torna impulsivo no amor, embora não em um sentido negativo, mas sim de querer ter rapidamente ao se lado quem lhe faz sonhar acordado. Você entrará…

Dinheiro & Trabalho: Nos últimos dias do mês, novas oportunidades financeiras também começam a se abrir e você deve estar preparado para aproveitá-las, pois elas surgirão no momento em que você menos… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma situação sentimental que parecia estar escapando de suas mãos é resolvida satisfatoriamente. Não se preocupe, o que você temia não acontecerá, pelo contrário, era sua imaginação…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo de prosperidade que promove muitos movimentos na sua vida profissional. Além do seu conhecimento, sua presença de espírito e autoconfiança serão os fatores que ajudarão você. Ao… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você notará como certas coisas começam a ser vistas com mais segurança emocional. O que você esperava acontece e agora você tem mais certeza do seu destino e do dono dos seus sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro, algo que parecia impossível começa a se materializar de maneira concreta. Você está em um excelente momento para recuperar a posição financeira que parecia… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Este é o estágio da intensidade, da paixão, em que os problemas do passado serão esquecidos e você se abrirá para uma nova realidade com alguém que está prestes a entrar em sua…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um nível de aumento gradual em sua economia, embora às vezes pareça que seu dinheiro não está se movendo, por isso, não seja impaciente, você encontrará o que procura e… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você é invadido por um sentimento de felicidade e harmonia interior que surge como resultado do encontro que terá com alguém que mudará sua vida sentimental para valer. As portas…

Dinheiro & Trabalho: Quando as coisas parecerem mais complicadas e difíceis, elas começarão a ser resolvidas e agora seu ciclo de trabalho está em ascensão e, embora lhe pareça que existem problemas insolúveis e… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você se sentirá cada vez mais próximo do coração daquela pessoa que permanece distante, mas que não para de pensar em você, embora não o deixe aparecer. Começa um novo…

Dinheiro & Trabalho: À medida que se desenrola essa quinzena, você descobrirá novas maneiras de ganhar mais com menos esforço, ou seja, usando seu tempo de maneira concreta e consistente. Gradualmente, tudo… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Momentos intensos, já que uma paixão que você achava que tinha desaparecido para sempre ressuscitará e surgirá em sua vida no momento em que você mais precisa para reavivar…

Dinheiro & Trabalho: Agora, com a proximidade de um novo ciclo em sua vida, você tem em suas mãos a chave para o sucesso financeiro. Seu signo é muito persistente e você deve aplicar essa qualidade à sua vida… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está no limiar de um novo relacionamento, terá a oportunidade de conhecer uma pessoa muito legal que o impressionará fortemente desde o primeiro momento. Este é um ciclo…

Dinheiro & Trabalho: Algumas preocupações e instabilidades com o dinheiro termina de ter o peso que abafa sua vida, agora o período de crescimento, desenvolvimento e prosperidade começa, mais ainda com o recebimento… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não é hora de dizer ou fazer algo baseado apenas em suas emoções, mas de raciocinar e levar em consideração todos os fatores antes de falar abertamente com alguém que vai passar…

Dinheiro & Trabalho: A energia da fortuna indica o fim de um estágio de incertezas, já que todas serão superadas. Há excelentes notícias relacionadas às suas finanças e que em breve mostrarão os resultados por você… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A partir de hoje você notará muitas coisas que começarão a mudar em sua vida. Estes são dias de amor e romance onde descobrirá o que achava que não existia tão cedo assim para você…