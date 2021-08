Horóscopo do Dia 18/08: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 18/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seja claro em todos os aspectos no que diz respeito à pessoa em quem está interessado. Não deixe nenhuma ambiguidade entre os dois.

Dinheiro & Trabalho: Precisa urgentemente do conselho de alguém mais sábio e de mais confiança para melhorar sua situação profissional. Comprometa-se novamente com o que projeta coisas boas para… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está tentando coisas diferentes em sua vida e isso sempre está bem, mas o amor precisa que agora se concentre em apenas um objetivo.

Dinheiro & Trabalho: Novas ferramentas de trabalho e reuniões darão origem a algo muito bom para seu futuro. Você saberá como se conectar com o que está vendo entrar em sua vida profissional. Os esquemas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

publicidade

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se está amando alguém, deixe que seus sentimentos apareçam. Não tenha medo de mostrar o amor que sente. Essa pessoa já percebeu que você é capaz de amar.

Dinheiro & Trabalho: Vai encontrar-se em um ambiente de trabalho cada vez melhor que pode definir certos horizontes. Você realmente deve atingir a espinha dorsal de alguns pequenos acordos que… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Está muito perto de conhecer alguém que vai mudar sua vida para sempre e você pode sentir que ele está chegando, prepare-se para recebê-lo em sua vida da maneira que sabe fazer.

Dinheiro & Trabalho: Se você tem um objetivo em mente, será um pouco mais fácil alcançá-lo sem que nada o impeça. Não desista de tentar. Sua empresa precisa de você e o fará com uma visão clara do que… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Neste dia poderá se encontrar com a pessoa pela qual está interessado, tente fazer um elogio simpático, enalteça suas roupas ou como ela está bonita, isso pode levá-la a que goste de seu interesse.

Dinheiro & Trabalho: Você analisará profundamente a sua maneira de trabalhar, verá que pode mudar algumas coisas. Terá que apostar em alguns desafios profissionais se quiser melhorar mais para… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Alguém que nunca imaginou poderá entrar em sua vida amorosa. É uma pessoa pela qual sente-se atraído, mas que nunca chegou a avançar neste campo.

Dinheiro & Trabalho: É hora de enfrentar algumas transformações profissionais e isso significa que você terá que se dedicar a um trabalho que o convida a continuar atuando na mesma velocidade, mas que… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai se entregar diretamente ao amor, abrirá os braços e o coração e os colocará naquela pessoa que, cegamente, lhe parecerá a melhor do mundo.

Dinheiro & Trabalho: O seu ânimo no trabalho é algo que vai cativá-lo, hoje você vai se desenvolver de forma clara e direta, tudo vai correr bem. Não deixará nada para o dia seguinte e terminará suas… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É hora de obter os resultados desejados neste plano vencedor que o lançará totalmente para o sucesso de um relacionamento com essa pessoa. Comece a mudar seu curso sentimental.

Dinheiro & Trabalho: Você trabalhará mais focado em busca de algo que seja melhor do que imagina. Sua maneira de lidar com as transformações pode ser totalmente inesperada e realista. Mas vai ficar… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se deseja conquistar alguém, evite ser tão invasivo e querer forçar as coisas. Você geralmente é uma pessoa expansiva, muito extrovertida e divertida, mas não pode impor esse jeito.

Dinheiro & Trabalho: A vida muitas vezes não espera, por isso é importante dar um salto de fé quando sua intuição está lhe dando todos os sinais de que assim será. A confiança que você pensava ter perdido em… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Alguém que gosta muito pode ter se declarado e você anda se perguntando se deveria dizer sim a este pedido. Se ama realmente essa pessoa, a verdade é que deve fazer isso.

Dinheiro & Trabalho: Há grandes possibilidades de voltar a tornar o seu trabalho divertido onde poderá ter não só realização pessoal, mas também desfrutar do que faz. Sua intuição estará projetando grandes… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os sentimentos entre essa pessoa especial e você estão crescendo rapidamente. Caso esteja pensando o que fez para merecer o amor dela e que agora desfruta, a resposta é simples: seu jeito de ser.

Dinheiro & Trabalho: Algumas oportunidades de sucesso baterão em sua porta e podem lhe oferecer excelentes ganhos. O que você deve fazer é selecionar uma série de compromissos que serão lucrativos para… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No campo sentimental, não cometa os erros do passado. Agora que aquela pessoa de quem você gosta mostrou que lhe corresponde, é um momento de experimentar uma nova forma paixão.

Dinheiro & Trabalho: Às vezes no campo profissional nem tudo é dinheiro, na verdade, pode ser o menos importante. Você terá que enfrentar uma nova realidade de trabalho que o levará a ver um pouco além… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

A FAZENDA 13// Nego do Borel, ex de Wesley Safadão, Tati Quebra Barraco e ex-BBBs devem estar no reality