Horóscopo do Dia 18/08: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 18/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: À primeira vista, haverá uma mudança muito importante no aspecto sentimental. Você está tendo uma relação muito divertida e satisfatória com alguém especial. Na realidade está apaixonado…

Dinheiro & Trabalho: Talvez você deseja descansar, mas ao mesmo tempo sente a necessidade de trabalhar em seus projetos. Portanto, evite a ansiedade e planeje com calma as melhores estratégias para… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Alguns dias muito interessantes esperam por você no campo sentimental. Dessa forma, esteja preparado porque a pessoa por quem é apaixonado soltará sinais que o deixarão feliz. Vai…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia você terá total clareza mental para determinar de que maneira realizará seu trabalho para obter maiores benefícios. Apenas, não se apresse em realizar suas ideias, planeje melhor as ações… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nos assuntos sentimentais, se a pessoa que você gosta já mostrou um certo interesse, então deixe a timidez de lado. Procure melhorar a comunicação com ela ou corre o risco de que…

Dinheiro & Trabalho: Procure ocupar a energia que sente em tarefas produtivas, em vez de desperdiçá-la em coisas que só o atrasarão. Assim, você verá como obterá grandes benefícios e lucros como resultado de seu… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Nestes dias poderá conhecer alguém que vai acender o desejo e a paixão novamente em você. Assim, esqueça o passado e abra-se para o presente, essa pessoa pode lhe dar a felicidade…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente é um ciclo bom para definir objetivos importantes em seu trabalho, que o levarão a explorar novos horizontes. Aproveite a força que Mercúrio lhe dá para tomar a decisão certa… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Na área dos sentimentos, parece que está em uma relação com alguém em que há muito carinho e ótimos momentos. Eventualmente aparecem sinais de que essa pessoa também…

Dinheiro & Trabalho: Às vezes sua cabeça trabalha em tempo integral na concepção de um projeto que o levará ao sucesso. Mas os astros dizem que chegou a hora de dar os primeiros passos e concentrar toda a sua… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se seu coração estiver livre, você terá uns dias espetaculares nesse aspecto. Podem ocorrer até situações parecidas com as de um filme romântico. Contudo, se você está convencido…

Dinheiro & Trabalho: Desde já, você estará passando por um período importante em sua vida profissional. Então, é onde suas energias devem estar concentradas no momento. Aproveite o carisma deste dia com sabedoria…. Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Agora seu carisma estará no auge, assim como sua empatia, por isso que nestes dias não haverá ninguém que resista. Contudo, tanto sucesso pode lhe causar uma certa indecisão no…

Dinheiro & Trabalho: É tempo de assumir o controle dos assuntos relacionados ao trabalho. Desse modo, você não pode mais adiar decisões importantes, mesmo que sinta falta de informação. Confie em seu… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No campo sentimental é momento de tomar decisões, principalmente se não consegue guardar mais o que sente por alguém. Desse modo, arme-se de coragem e procure encontrar essa…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, o trabalho em equipe será a chave do sucesso. Portanto, você terá que saber ouvir e adotar as ideias de seus colegas para fortalecer a equipe. Assim também, deve ser engenhoso… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No momento em que você começar a se sentir conectado a essa pessoa, será capaz de qualquer coisa. Dessa forma, tudo acabará sendo de uma certa maneira se for capaz de manter…

Dinheiro & Trabalho: É um momento bom para refletir sobre o rumo que sua vida profissional está seguindo. Como seu trabalho o deixa feliz e tomar as decisões necessárias para corrigir o rumo. Assim, poderá encontrar… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você está em dúvida no campo do amor, as estrelas o ajudarão a tomar a melhor decisão. Assim, não tenha medo de errar ou deixe passar mais dias sem resolver esse assunto tão…

Dinheiro & Trabalho: Agora é o momento perfeito para realizar essa transformação que lhe permitirá iniciar o novo caminho de prosperidade e realização. Tanto a nível profissional como pessoal. Comece a colocar em… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Vai se sentir muito otimista no campo do amor. Ainda mais que percebeu que a pessoa que tanto deseja o está tratando de outra maneira. Isso vai fazer com que aumente a sua autoestima…

Dinheiro & Trabalho: A princípio, tudo indica que será um dia bom para fazer definições sobre o futuro que seus projetos seguirão. Aproveite a energia das estrelas para descobrir como ajustar o caminho profissional… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Antes de tudo, certos eventos o ajudarão a deixar o passado para trás de forma positiva e curar feridas emocionais. No amor, se você estiver sozinho e livre, terá uns dias excelentes porque…