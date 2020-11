Horóscopo do Dia (18/11) | Previsões para todos os signos hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (18/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Está percebendo que essa amizade onde há companheirismo e fidelidade está se transformando em algo maior, um amor verdadeiro. A maneira como vocês estão se olhando e dando…

Dinheiro & Trabalho: Seus sonhos profissionais passam por um esforço que pode ser maior do que o esperado. É uma bom momento para empreender e embora o exterior seja um território hostil nunca se sabe até onde vai poder chegar. Seus… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se realmente sabe que existe alguém ao seu lado que você ama e que deseja como parceiro, vai querer ir um pouco além de suas circunstâncias pessoais. É hora de mostrar o seu interesse…

Dinheiro & Trabalho: Você é apaixonado pelo trabalho e por isso vai querer estar o tempo todo fazendo algo que realmente gosta. Sabe que o tempo que passa na empresa ou pensando no que tem pela frente o recebe de volta, por isso, não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No campo sentimental está vivendo uma etapa de felicidade que deseja compartilhar com o resto de seus amigos e familiares. A pessoa que ama começou a se interessar por você. Vão…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, está em um período de crescimento. Tudo está saindo como deseja. Com relação à sua economia, suas novas maneiras de ver o mundo são, de certa forma, uma forma essencial de cuidar de suas finanças… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Nos assuntos do coração vai recapacitar e deixar o passado para trás. Vai querer restabelecer um romance mais carinhoso e amoroso com essa nova pessoa que está entrando em…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito profissional observar o que os outros estão fazendo é uma prática fundamental para ter um melhor desempenho e aumentar suas perspectivas de melhoria em todos os níveis. É um bom momento para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Poderá começar um novo caminho sentimental com alguém que acabou de conhecer e com quem tem uma possibilidade de amor importante. A Lua lhe transmite entusiasmo e alegria…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho traz alegria e recursos que o mantêm em sua melhor forma. Conseguirá manter o seu status com pouco esforço e isso lhe dará grande confiança e segurança a nível profissional. Você está fazendo o que sempre… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No campo sentimental, é melhor ser muito claro sobre algumas decisões a serem tomadas. Se está amando alguém, pode começar a criar um futuro junto dessa pessoa que mudará…

Dinheiro & Trabalho: Em grande parte, seus próprios sentimentos são o que tornam seu trabalho uma espécie de talismã. Você ama tudo o que faz e é assim que consegue transmitir para as pessoas ao seu redor. Dessa forma, finalmente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A atenção e sensibilidade que demonstra com essa pessoa é o que fará a diferença. Ela o olhará diferente e começará a enviar certos sinais sutis. Vai ser tudo o que deseja para se jogar…

Dinheiro & Trabalho: A maneira como você trabalha, com vontade e esforço, pode leva-lo a não apenas receber muitos parabéns, mas para o seu crescimento pessoal. No longo prazo, você terá mudado completamente a percepção de uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor o fará ver a realidade de uma forma muito melhor, ao lado da pessoa certa tudo parecerá muito mais fácil. Hoje vai sentir a necessidade de estar um pouco mais a sós com…

Dinheiro & Trabalho: O modo como você termine esta semana pode ser fundamental a nível profissional. Vai começar a trabalhar com os olhos postos no futuro próximo e isso pode enganá-lo um pouco, antes de mais nada é hora de ver um… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Os assuntos do coração vão se tornar um extra de novas sensações, o amor é um sentimento que ganhará vida em muitos momentos ao longo do dia de hoje. Um encontro romântico…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, a maneira como você está trabalhando é algo que pode lhe dar muito do que falar. Por mais que deseje encontrar estabilidade no emprego, as coisas podem complicar-se nestes tempos de crise. O trabalho… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Conquistar uma pessoa sempre requer um pouco de esforço que no final vale a pena. É hora de você largar seus medos e se jogar com tudo se quiser realmente ter essa pessoa como parceiro…

Dinheiro & Trabalho: Você tem um trabalho para o qual pode recorrer e isso nem todos podem dizer. Se começar a valorizar mais tudo o que tem, o universo vai virar do seu lado e vai acabar sendo aquele que fará a diferença, sempre positivo. Você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O sentimento que tem por alguém será de certa forma a força que unirá todos aqueles aspectos que os aproximarão ainda mais. É um momento perfeito para liberar a paixão que você…

Dinheiro & Trabalho: Na parte financeira, o equilíbrio entre o que gasta e o que investe é o que será fundamental para você. Pode comprar o que deseja, mas deve continuar mantendo o controle para não ser pego de surpresa. O trabalho que você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje você vai mostrar toda a sua sensibilidade e por isso estará totalmente preparado para fazer algo que realmente poderia lhe fazer muito bem. Vai marcar esse importante encontro…

Dinheiro & Trabalho: Ter um emprego hoje é quase como ganhar um prêmio. Pode ser que, com um pouco de esforço, você consiga ver além dos horários e do sacrifício que isso lhe custa. De certa forma vai acabar se transformando em alguém… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

