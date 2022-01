Horóscopo do Dia 20/01: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 20/01: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

publicidade

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você está se apaixonando por alguém, não fique apenas nesse tipo de relação que mantém atualmente. Deve se aproximar mais e se aprofundar para ver quais são os sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: Terá muita energia e vitalidade para realizar todas as tarefas pendentes. Isso lhe dará esperança para o futuro, para trabalhar com seus planos e projetos que você tem há muito tempo e moldá-los…Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio

publicidade

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seus tempos de solteiro estão acabando. Existe uma pessoa que apareceu em sua vida e que já mostrou sinais de interesse. Pare de pensar muito e abra seu coração para quem pode fazê-lo…

Dinheiro & Trabalho: É um dia para tomar decisões importantes, então você deve se concentrar em avançar com seus planos e projetos para crescer como pessoa. Tenha muita clareza mental e foque no…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Este é em um dia em que muitas dúvidas serão esclarecidas no campo sentimental. Se você falar sobre seus sentimentos por essa nova pessoa, poderá se libertar das dores do passado…

Dinheiro & Trabalho: A energia desta jornada é de mudança e crescimento. Há coisas que só você será capaz de fazer e se sentirá muito bem com isso. É um dia em que você receberá notícias que o ajudarão…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Entrou em um período de reconhecimento público, então é hora de levar a relação que tem agora com essa pessoa para o próximo nível. Abra o seu coração e diga o que sente. Após fazer…

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para crescer e cumprir seus planos e objetivos profissionais, se você decidir aceitar o desafio. A melhor maneira de fazer isso é agir e iniciar as coisas que deseja fazer há um…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O momento é ótimo para correr riscos nos assuntos do coração e encorajar-se a convidar alguém para sair. É importante seguir o que seu coração quer. Pode parecer difícil e um…

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para dedicar sua energia ao trabalho e ao desenvolvimento pessoal. Você tem que aproveitar a energia deste dia, pois terá muita sabedoria para tomar as decisões….. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se quer deixar de ser solteiro, precisa buscar pequenas fórmulas para conseguir fazer com que alguém que realmente ama se apaixone por você. Comece a organizar alguma atividade…

Dinheiro & Trabalho: Você está prestes a entrar em uma nova situação que lhe trará muita felicidade e alegria na área profissional. É hora de olhar para frente e deixar para trás o que não é mais necessário. Deverá… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você está no momento certo para se conectar romanticamente com aquela pessoa que tanto lhe interessa. É hora de perder o medo e ser honesto sobre o que sente e dizer a ela o quanto…

Dinheiro & Trabalho: Há boas oportunidades para conseguir um cargo ou trabalho em reuniões que já estão marcadas. Seja confiante e gentil, isso fará com que os outros comecem a notar como você é. Se tiver… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seja mais realista e coloque os pés no chão, pare de idealizar aquela pessoa e se concentre em amar quem realmente o quer. A sua felicidade está tão perto que só precisa abrir…

Dinheiro & Trabalho: Está muito claro sobre o que deseja para seu futuro profissional, pois lida com sua vontade como uma ferramenta. Aqui a questão é como alcançar tudo o que você quer sem perder o que já… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Encontre o equilíbrio entre seus verdadeiros sentimentos e o que você realmente deseja para o seu futuro no campo do amor. Até não encontrar a resposta não poderá sentir a plenitude…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento de mudanças importantes em sua vida e precisa se concentrar em seguir em frente e não parar por medo do que está por vir. A saída é essa, não ficar onde está… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não fique insistindo com aquela pessoa que não lhe corresponde. Pare de pensar que ainda é possível e siga em frente com sua vida. Feche essa porta e será capaz de encontrar a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que tenha um grande desejo neste momento de se destacar por conta própria e crescer profissionalmente. A tal ponto de começar a competir com seus próprios colegas de trabalho…Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Saiu vitorioso depois de passar por uma crise em sua vida amorosa. Agora deverá pensar, sem pressão, o que realmente está sentindo por essa nova pessoa, para seguir em frente…

Dinheiro & Trabalho: Confie em sua força interior para poder resolver os problemas que tem pela frente. Você é uma pessoa que sempre estabelece metas altas e se concentra em alcançar resultados de longo prazo…Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não espere que um milagre aconteça no primeiro dia, você acabou de conhecer alguém muito especial que o surpreendeu e está animado. Tenha paciência, tudo se encaixará e você poderá…

Dinheiro & Trabalho: Receberá a confirmação de algo que está esperando há algum tempo. Isso será muito bom para evoluir mais e lhe dará muita felicidade. É um momento em que ótimas oportunidades podem…Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário