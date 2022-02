Horóscopo do Dia 20/02: confira as previsões para o seu signo hoje, domingo

Horóscopo do Dia 20/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

publicidade

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje haverá um despertar de suas emoções e você pode pensar muito em alguém que está ausente, uma pessoa que você não vê há muito tempo, mas que continua pensando em você…

Dinheiro & Trabalho: Com a energia dinâmica de Marte em conjunto com seu governante nesta próxima semana, você tende a trabalhar mais intensamente, querendo terminar suas tarefas rapidamente para se…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor, para você, tem rostos e momentos diferentes, e neste dia você o verá. A energia do triângulo místico envolve você e ativa seu ser interior. Estes dias estão cheios de surpresas…

Dinheiro & Trabalho: Durante este ciclo astral, prepare-se para assumir uma responsabilidade imediata que não apenas aumentará seu prestígio, mas em pouco tempo significará um aumento de sua renda de…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O romance gira em torno de você com características incomuns e quem menos poderia pensar está romanticamente interessado em você, não o demonstra, mas nos próximos dias você…

Dinheiro & Trabalho: Continue com um espírito de segurança que garantirá sucesso em seu trabalho. Se você está pensando em mudar de emprego, considere todas as opções possíveis, mas não tome decisões antes…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Siga a voz interior do seu coração. Não se permita ficar na dúvida, no receio de ser rejeitado, você sabe que há alguém muito perto de você esperando suas expressões de interesse…

Dinheiro & Trabalho: Nem tudo geralmente acontece como planejado. Se você souber se adaptar às circunstâncias, verá como algo negativo em seu trabalho se torna uma situação feliz, da qual você pode tirar proveito… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É o dia ou um novo ciclo das declarações de amor. É seu dia de alcançar a felicidade e ser direto em suas palavras, dizer o que essa pessoa que lhe interessa, há muito tempo, está querendo…

Dinheiro & Trabalho: O próximo mês se mostra bastante afortunado para você, já que saberá aproveitar uma opção de fazer algo diferente que mexerá muito com o andar das suas finanças. O dinheiro virá mais… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As novas circunstâncias que surgem agora em sua vida amorosa são excelentes. Por isso, esqueça o passado, o que aconteceu já é história e agora o importante é seu presente, sua…

Dinheiro & Trabalho: Na área do dinheiro você vivenciará algumas mudanças que serão positivas, com as quais poderá ter mais poder e condições de administrar melhor seus recursos. Se pretende renovar… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você ainda está duvidando se deve ou não declarar seu amor a quem o faz pensar noite e dia em como seria bom ter um romance com ela, imaginando situações bonitas e gratas…

Dinheiro & Trabalho: Com a energia dinâmica de Marte em conjunto com seu governante nesta próxima semana, você tende a trabalhar mais intensamente, querendo terminar suas tarefas rapidamente para se… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Em breve, você pensará em fazer algumas mudanças e ajustes no seu modo de vida que permitirão iniciar um novo estilo de se relacionar, uma nova maneira de buscar o romance que tanta…

Dinheiro & Trabalho: Durante este ciclo astral, prepare-se para assumir uma responsabilidade imediata que não apenas aumentará seu prestígio, mas em pouco tempo significará um aumento de sua renda de… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Ficamos felizes apenas na medida em que podemos perdoar e esquecer, e algo que parecia uma coisa, acaba sendo outra, um tipo de segredo vindo da pessoa que você sonha em namorar…

Dinheiro & Trabalho: Há boas notícias para você durante os próximos dias, o sucesso segue você e deve tirar proveito dessa boa sequência que hoje está afetando sua vida para executar os planos de trabalho que até…Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Expresse seus sentimentos abertamente e não economize expressões de carinho e admiração para a pessoa que você gosta. Sua atitude espontânea, sensível e envolvente resolverá…

Dinheiro & Trabalho: Nem tudo geralmente acontece como planejado. Se você souber se adaptar às circunstâncias, verá como algo negativo em seu trabalho se torna uma situação feliz, da qual você pode tirar…Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Certas dúvidas que o mantiveram inquieto são resolvidas e você está novamente no controle de sua vida amorosa com mais confiança em si mesmo para conquistar quem vive dia e…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias, você receberá notícias de determinado dinheiro que estava flutuando e demorava em aparecer. Você também terá idéias que devem colocar em prática porque elas o ajudarão…Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Para você, o amor e a vida sentimental são um constante centro de atenção e agora que vai surgir uma pessoa que mostrará muito interesse, ainda mais. Se você estava duvidando que seria…

Dinheiro & Trabalho: Se você tiver uma ideia inovadora e que resolva sérios problemas, não saia por aí contando para todo mundo, simplesmente informe seus superiores e não a discuta com outros colegas de trabalho, porque…Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio