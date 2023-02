Horóscopo do Dia 20/02: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 20/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 20/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

publicidade

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Desde que realmente ame essa pessoa especial é o momento certo para saber quais passos deve realizar para conquistá-la. Portanto pare de pensar muito e fale de uma vez, diga o…

Dinheiro & Trabalho: Decisões importantes deverão ser tomadas, especialmente sobre uma oportunidade realmente muito boa. Ainda mais que está em um momento de reflexão em que você decidirá o que fazer…Continue lendo o signo Aquário

publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Cativará quem não sai de seus pensamentos, apenas olhando e falando. Apenas aproveite bem que seu carisma está em ascensão. Vá em frente, porque dessa forma você estará…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente deverá aplicar toda a sua experiência e conhecimento, demonstrando sua capacidade devido a uma situação imprevista em sua área laboral. Ao fazer isso, você ganhará mais…Continue lendo o signo Peixes

publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Há algum tempo que você vem sentindo que deve tomar uma atitude de uma vez por todas no campo sentimental. Afinal gosta muito dessa pessoa, mas isso o assusta e não tem coragem…

Dinheiro & Trabalho: Atualizar seu conhecimento é uma tarefa inevitável na profissão. Ainda mais que o mercado sempre avança e você deve fazer o mesmo. Por outro lado, pode comemorar seu sucesso e… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você descobrirá que realmente que está perdendo tempo no campo sentimental. Afinal está sentindo um amor forte muito forte por alguém. Estes dias serão bons para se encontrar com…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral precisa estabelecer o que realmente deseja. Dessa forma, deverá tomar certas decisões que afetarão seu futuro. É muito provável que tenha o desejo de deixar seu atual… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Atualmente seu poder de sedução está funcionando muito bem. Especialmente com alguém que ama, o que começou como uma brincadeira está se tornando algo mais sério. Como…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, não tente controlar tanto o curso das coisas. Às vezes, você pode ficar obcecado em estar pendente de tudo e desconsiderar suas próprias responsabilidades. Sua mente…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Prepare seu coração, pois nestes dias terá a chance de conhecer alguém especial. Assim, através do diálogo e da alegria, o amor começará a nascer. Com essa pessoa desfrutará de…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho está em um ciclo de mudanças e transformações. Portanto, deve ter cuidado com suas opções, não tome decisões precipitadas. No decorrer dos próximos dias você verá como tudo…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: À primeira vista, você vai querer se conectar mais ainda com a pessoa que roubou seu coração. De uns tempos vem percebendo que existe mais do que uma simples amizade entre vocês…

Dinheiro & Trabalho: Como profissional, você tem um conhecimento inquestionável, mas é bom que continue se atualizando para não ficar para trás. Afinal no mercado atual, até os mínimos detalhes podem fazer…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A princípio, o amor começará a rondar o seu céu. Pode ser que o encontre em qualquer lugar ou, através de um amigo que você nunca imaginou. A Lua o ajudará a se conectar de uma melhor…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente você será reconhecido por sua perseverança e esforço no trabalho. Seus objetivos claros são qualidades que serão recompensadas por seus chefes. Por sua vez, não se surpreenda se…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Está vivendo bons e grandes momentos com essa pessoa que sempre está ao seu lado. Pode haver algo que os una ainda mais. Desde que realmente sinta algo mais por ela, será o momento…

Dinheiro & Trabalho: Nos assuntos relacionados ao trabalho, não ignore seus palpites. Apenas siga sua intuição que o ajudará a ter sucesso. Uma proposta boa está por vir, mas para isso deve estar preparado porque…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Antecipadamente tudo seria muito melhor se essa pessoa e você falassem a nível sentimental. Ainda mais que o que cada um sente pelo outro não está dando mais para esconder…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional está se vendo um grande avanço. Além disso, você começará a ser reconhecido em novos lugares. Eles o desejarão ter pelo brilho de suas ideias e conhecimento na…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Alguém que lhe interessa muito não escapará de seu magnetismo. Afinal, um dínamo de energia e sensualidade está em seu signo. É o momento ideal para acender uma faísca romântica…

Dinheiro & Trabalho: Não importa quantos obstáculos possam surgir no trabalho, porque com a sua persistência fará a diferença. Ainda mais que ela é baseada em objetivos claros e atingíveis. Haverá uma forte… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Tudo está se encaminhado da melhor maneira para você ser feliz junto dessa pessoa que tanto gosta. Portanto, não adie mais o que sente, porque chegou o momento das revelações…

Dinheiro & Trabalho: Para crescer em sua vida profissional você se sentirá inspirado a fazer algo novo. Por outro lado, se quiser mudar de emprego ou estiver interessado em outro cargo, as notícias que chegarão…Continue lendo o signo Capricórnio