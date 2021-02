Horóscopo do Dia 20/02: confira as previsões para todos os signos hoje, sábado

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, 20 de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 20/02/2021: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O que você deseja, com alguém especial, pode se tornar realidade de uma forma que você não espera. Uma mensagem ou ligação será como música nos seus ouvidos, como uma mágica…

Dinheiro & Trabalho: Não é hora de desistir daquele projeto, muito pelo contrário. É hora de trabalhar em algo pelo qual você é apaixonado e que pode realmente valer a pena em termos profissionais e financeiros. Se você deixar… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor sempre há momentos de surpresas, e se você acha que não pode ter sucesso, está muito enganado, porque surgirão alguns sinais vindo de alguém que admira você em silêncio…

Dinheiro & Trabalho: Certas dificuldades nas finanças serão resolvidas neste ciclo de movimento intenso. Da mesma maneira será o que acontecerá no seu trabalho, onde deve ficar atento a tudo ao seu redor, já que será… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você se sentir infeliz, talvez seja o momento de tomar certas medidas para definir se vale a pena continuar. Agora, se você é um taurino solteiro, aumenta sua autoestima e poder de…

Dinheiro & Trabalho: Novos cenários de trabalho surgem e você deve estar preparado também para uma possibilidade um tanto inesperada. Uma empresa para a qual já trabalhou, quer ter você de volta, mas numa outra… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seja o que for para acontecer em sua vida amorosa agora, com toda certeza vai se sentir a pessoa mais amada do mundo, tudo porque é muito provável que uma pessoa que gosta…

Dinheiro & Trabalho: Muito provável que comece a trabalhar em uma nova atividade com ganhos financeiros diferenciados. O mais importante será o conhecimento que deverá aplicar nela, e se você estava pensando em se especializar… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você se verá diante de uma situação um tanto diferente, em que terá de tomar uma decisão sobre um possível relacionamento de amor com alguém que é muito direto nas suas intenções…

Dinheiro & Trabalho: Uma sequência de boa sorte o acompanhará no trabalho, com ela conquistará aos poucos o que se propõe em termos financeiros. Continue firme e não desista por nada deste mundo, mesmo que lhe… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há alguém na sua vida afetiva que não para de pensar em você, mas que publicamente não o demonstra. Seria interessante que você olhasse com mais atenção às pessoas nos locais que…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho certamente em breve terá mais opções do que poderia imaginar nesse período. Não fique ansioso antes do tempo, avalie bem o que está por vir já que as portas do crescimento se abrirão no… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A felicidade molda sua vida a partir de hoje e este ciclo em especial, provavelmente o levará a um amor muito intenso e profundo com uma pessoa que aos poucos está chegando perto…

Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa muito preparada, cruzará seu caminho por questões de trabalho. Ouça com atenção tudo o que ela tem a dizer. Ela vai falar de projetos e perspectivas, onde você se encaixará muito… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É um período emocionante para você, as faíscas da sedução estarão soltas no ar, aproveite a atenção que começará a receber de alguém para viver dias de alegria, de sorrir à toa…

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma espécie de conexão direta com alguém influente que pode lhe proporcionar a liberdade financeira que você tanto deseja. Não é que você precise pedir um favor, você simplesmente terá… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Serão dias em que um encontro de maneira casual, com alguém desconhecido, mas muito atraente, deixará você pensando dia e noite em como fazer para se encontrar de novo com…

Dinheiro & Trabalho: Você entrará em uma jornada de mudanças que atingirá sua condição profissional, o que será bastante positivo para as suas relações de trabalho e especialmente para as conquistas financeiras que há… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Este é o seu momento de ousadia para fazer o que você quer há algum tempo, de você se aproximar de alguém que lhe apaixona e que o faz vibrar emocionalmente de uma forma totalmente…

Dinheiro & Trabalho: A partir deste ciclo astral, verá movimentos financeiros inusitados em torno de você. Não é para se preocupar, mas sim para agradecer. São previstas algumas mudanças no seu local de trabalho, com… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No seu relacionamento tudo cai de repente, as palavras são mal interpretadas e a sua maneira de se expressar dá margem a certa confusão, fale o mais claramente possível. Se está solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Talvez você receba uma oferta de emprego bastante atraente, mesmo que ela não atenda a todos os requisitos que você gostaria de contar agora. Quem sabe não seria a hora de sair de um estágio em que… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É hora de se sentir conectado ao amor, uma pessoa que aos poucos irá conhecendo, esperará uma atitude mais ousada da sua parte e você precisará deixar o medo da rejeição de lado…

Dinheiro & Trabalho: Um momento diferente que enfrentará na próxima semana, acabará sendo o que mudará sua maneira de ver as coisas na profissão. Verá que há algo melhor do que aquilo que vinha pensando ultimamente… Continue lendo o signo Aquário

