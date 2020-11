Horóscopo do Dia (20/11) | Previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (20/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Aquele alguém que aparece de repente e lhe diz abertamente o que você precisa o cativou. Essa pessoa conhece perfeitamente os seus gostos. Pode ser uma amizade que está se transformando…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, suas emoções se traduzirão em decisões e ações que vão e vêm. De certa forma, é algo que vai permitir que você se concentre em um futuro profissional mais agradável. O mundo mudou, mas você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No campo sentimental, neste dia, poderá se comunicar com alguém especial apenas com o olhar. Graças a essa habilidade, sobrarão as palavras. Combinam em muitas coisas e isso fará…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá chegar ao trabalho conseguindo fazer mais do que esperava. É bom que comece a buscar uma alternativa ao que tem que fazer ou simplesmente comece a se concentrar em um destino que vai lhe servir… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Parece que esse relacionamento que você tem é realmente importante. Está com uma pessoa que lhe faz feliz e o respeita muito. Verá que, se amadurecer essa ideia um pouco mais e…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, é provável que tenha assumido recentemente uma posição de poder, o que ocupará muito tempo pessoal no início. Uma vez que entre no ritmo, não terá problemas para organizar melhor a sua… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Este é um ciclo muito importante para o seu coração. Prepare-se para conhecer alguém, que sem querer, o fascinará desde o primeiro momento. A comunicação entre vocês será ótima…

Dinheiro & Trabalho: Neste período, você verá mudanças importantes se materializando à sua frente e poderá se reinventar uma e outra vez. Aproveite esta magnífica oportunidade para encontrar uma alternativa totalmente viável para a situação… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor é algo que fará com que você veja o mundo de uma forma mais positiva. Os estímulos que recebe quando está ao lado de alguém especial o fazem se sentir muito bem. Tudo…

Dinheiro & Trabalho: Enfrentar uma série de obstáculos, é assim que você deverá começar este dia. Não vai ser tão complicado desde que, você comece a delegar da mesma forma que seus colegas o fazem. Desta forma, acabará antes do tempo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Está em um momento de sua vida em que você precisa desse amor ao seu lado mais do que nunca. Chegou a hora de materializar uma série de processos que o ajudarão a conquistar essa…

Dinheiro & Trabalho: A realização de uma nova tarefa pode levar você a vários processos-chave. É um bom momento para resolver de forma rápida alguns inconvenientes que não o deixam avançar. Quando você se concentra em tudo de bom… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Quando se trata de sentimentos, ninguém pode vencê-lo. Você está seguindo suas próprias emoções e isso significa que desta vez está preparado para iniciar um relacionamento sério…

Dinheiro & Trabalho: Em um trabalho convencional, você pode ter medo de se expor a qualquer perigo, mas se tiver a sorte de estar em casa, verá tudo de forma diferente. Os problemas não serão enormes, mas com uma forma mais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor fará você se sentir diferente, como um herói de um filme de capa e espada, vai embarcar no caminho do triunfo. Tudo funciona muito bem entre você e a pessoa que gosta, está…

Dinheiro & Trabalho: Você tem dinheiro e recursos para poder viver tranquilo e de forma cômoda por muito tempo com tudo o que tem. Com o tempo, você vai se convencer de que sem os esforços diários que faz profissionalmente, tudo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se realmente gosta de alguém, amplie os sinais que envia para essa pessoa. Não duvide do seu próprio sexto sentido, se ele diz que está no caminho certo, não pare e siga em frente. Hoje…

Dinheiro & Trabalho: Sua maneira de começar o dia é que marcará o resto da jornada. Sempre é importante que chegue ao trabalho com um sorriso nos lábios, pois, pode contagiar alguns colegas que precisam disso deixando o ambiente mais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Pode começar a obter melhores resultados no que deseja se tiver uma comunicação mais fluida com a pessoa pela qual está interessado. Desta forma, você poderá ter uma aproximação…

Dinheiro & Trabalho: Você tem um trabalho maravilhoso que vai acabar sendo decisivo para sua vida. Quando as coisas vão bem, você se sente com sorte e acaba tendo e demonstrando uma felicidade enorme. Em cada uma das suas etapas percebe… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está pronto para dar o primeiro passo e vai marcar um encontro para falar com essa pessoa. Se é realmente o que você sente, é porque chegou a hora. Aproveite o momento e…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho se transforma e pode fazer você ver o tempo todo do que é capaz. É um bom momento para reconhecer quais são suas habilidades e aptidões e acreditar nelas para pensar no futuro e colocar na mesa quais são suas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Motivar-se quando se trata de fazer algo de que você gosta com aquela pessoa especial será o ponto alto neste dia. Percebeu que estando ao lado dela não precisa de mais nada. Envie…

Dinheiro & Trabalho: Saber que você se dedica a algo que poucas pessoas fazem e pelo qual é apaixonado deve lhe dar um pouco mais de força para seguir adiante. Está passando por momentos em que deve estar ciente do que significa enfrentar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

