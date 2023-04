Horóscopo do Dia 21/04: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 21/04: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 21/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Esteja atento às escolhas que fizer porque algumas decisões importantes terão de ser tomadas rapidamente para não perder um momento mágico em sua vida pessoal. Se você estiver…

Dinheiro & Trabalho: Do lado financeiro, será um bom período para correr alguns riscos calculados. Uma oportunidade de crescimento pode surgir em seu caminho, portanto, não a ignore, porque ela trará algumas…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você terá um súbito desejo de escapar e explorar o mundo ao seu redor. Essa sensação será gerada pela sua intuição, que o leva a onde está o que precisa para se sentir vivo e feliz. Será…

Dinheiro & Trabalho: O ambiente que se forma no seu signo, o ajuda a eliminar da sua vida todas as situações que o impedem de evoluir financeiramente. Você poderá se ver diante de algumas situações em que o fator…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Conversas em um outro nível e também íntimas são fortemente vistas no seu panorama afetivo, e que podem abrir caminho para começar um relacionamento de amor. Você vai passar…

Dinheiro & Trabalho: Período para olhar com mais carinho suas finanças, de ter mais cuidado com seus gastos, não ir muito além do que o seu bolso permite. Com relação a negócios, a situação se mostra boa para novas…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O que começa como um boato, um comentário à toa, pode se tornar verdade antes do que imagina; enfim, um grande período está chegando no sentido das paixões e romances. Quem…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de se sentir mais confortável e em paz com a situação financeira, o que terá um efeito positivo em seu estado de espírito. Haverá resultados reais e você poderá começar a ver….Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A energia cósmica que rodeia seu signo neste ciclo é a ideal para se aventurar nas coisas de namoro, mas se seu olhar mudasse um pouco de direção, você perceberia o quanto está perdendo…

Dinheiro & Trabalho: Com algumas boas mudanças que devem acontecer em sua vida pessoal com o dinheiro, mais do que nunca aprenda a esperar o momento certo para agir, nem antes, nem depois. Muitas coisas positivas…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você se encontrará diante de um cenário novo, mais emocionante e alegre, onde a intensidade de suas emoções crescerá na mesma velocidade com que os fatos acontecem. Mais…

Dinheiro & Trabalho: O modo de atrair a abundância e a prosperidade está na forma como você vai canalizar essa energia e de se organizar na direção certa, porque seu sucesso com o dinheiro dependerá da maneira como…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A soma dos acontecimentos atrairá para você a chance de ter um encontro com alguém, que em um primeiro momento não vai significar muito, mas que dia após dia começará…

Dinheiro & Trabalho: Às vezes, você se afasta do dinheiro por desconfiar demais se algo no que acredita pode falhar ou não, ou de ter atitudes pessimistas. Desta vez tente se abrir mais para que consiga entrar para valer…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Uma pessoa que você deve conhecer nos próximos dias, em uma conversa informal com outras pessoas, começará a se interessar mais por você do que possa imaginar. E com uma…

Dinheiro & Trabalho: Você se verá de repente com força e grande poder de decisão nos assuntos que passam pelo dinheiro. Você terá uma ideia do que pode acontecer com suas finanças, do que conseguirá fazer…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Alguém que permanecia longe de você por diferentes razões, está começando a se reaproximar da sua vida novamente. Para quem busca um parceiro para valer, saiba que o amor…

Dinheiro & Trabalho: Por diversos momentos, talvez se veja diante de alguns fatos desconexos, mas é que a vibração que está mexendo com seus pensamentos, ajudará você a direcionar sua mente para encontrar…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há movimentos planetários que aproximam você da paixão e das aventuras no amor. O que toma forma em sua vida será bom para você, onde tudo vai se encaixando da melhor maneira…

Dinheiro & Trabalho: Em alguns dias terá uma noção mais clara do que pode acontecer, quando começará a ter os recursos necessários para se livrar dos problemas. Tudo está sendo renovado, e uma janela se abre para…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se há um clima de incertezas em tono de você, sacuda a poeira e jogue as coisas ruins pro alto. Porque agora você terá diante de si uma possibilidade muito clara de ir para um outro nível…

Dinheiro & Trabalho: Nesta jornada astral, anime-se e visualize sua prosperidade, pois assim você estará atraindo boas vibrações para si mesmo. Saiba que sua curva de crescimento profissional e financeiro está em…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há uma energia de beleza fluindo através de você, portanto, aproveite essa condição para embarcar em uma jornada de revelações, na qual chamará a atenção e atrairá o olhar de alguém…

Dinheiro & Trabalho: Uma mudança na maneira como os assuntos de dinheiro se encaminham pode causar alguma desconfiança ou surpresa em você. Não se preocupe, todos esses movimentos são bons e no final…Continue lendo o signo Peixes