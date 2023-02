Horóscopo do Dia 22/02: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 22/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 22/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O alinhamento astral pede que você tenha uma atitude positiva nas questões de romance. Este é um bom momento para se comportar de forma a atrair o que deseja. Os primeiros…

Dinheiro & Trabalho: Pode haver uma boa surpresa em relação ao seu saldo, questões legais ou finanças pessoais. Talvez você não esteja sendo muito otimista na hora de enxergar o panorama como um todo. Esteja…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Novas sensações vão proporcionar uma visão diferente do que você já considerava como difícil de acontecer nesta temporada. E isso se deve a que uma boa oportunidade de ficar…

Dinheiro & Trabalho: Aumentam a confiança e a segurança em relação às finanças. O dinheiro não passa a ser um eterno problema em sua vida, mas você terá que controlar gastos. Pelo menos não entre em atividades ou…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você vai gostar de se aproximar de uma pessoa como nunca antes o fez, e isso vai mostrar que há algo diferente entre os dois. Mas, não tente projetar cada um de seus passos a seguir…

Dinheiro & Trabalho: Há oportunidades na vida que é melhor não perder, por isso abra bem os olhos e fique alerta porque a possibilidade de uma nova realidade com seu dinheiro está próxima. Você vai usar e abusar da…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma simpatia que alguém passará a mostrar por você toma outro rumo, o fará pensar mais coisas do que supõe. Se você têm dificuldade em controlar seus sentimentos, isso que essa…

Dinheiro & Trabalho: Você terá condições reais de colocar em dia muitas das coisas que deixou para trás no plano material. Uma jornada ideal para procedimentos e resolução de problemas com papéis, quando….Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você pode que fique um pouco desconfiado, mas é um bom ciclo astral para as coisas do romance, que se desenvolverão de maneira espontânea. Mas é muito importante que você não…

Dinheiro & Trabalho: Você terá que fazer algumas despesas extras que serão necessárias, mas além de ter um destino bom, a maneira de se recuperar delas aparecerá de forma rápida. Não há riscos financeiros pela frente, portanto…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A sensação de solidão se afasta e uma vontade de compartilhar a vida desperta diante da presença de quem é cheio de vida para oferecer. Há uma sensação permanente de alegria no…

Dinheiro & Trabalho: Quem não tinha esperança diante da situação, agora a recupera. Tudo se torna mais simples do que se imagina. Um sentimento de que as coisas começam a mudar toma conta, e os resultados se tornam…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há pela frente uma mensagem ou ligação surpreendente que traz alegria, e para alguns pode até ser um reencontro com o passado. Entusiasmo ao ver como passo a passo as coisas vão…

Dinheiro & Trabalho: A sensação de segurança que você precisa para dar o próximo passo já está por perto. A rotina com o dinheiro é favoravelmente alterada por notícias animadoras. É uma real capacidade de alcançar…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Por mais que não o pretenda, você deve enfrentar que o centro das atenções esteja em sua volta. Mas, curiosamente, você terá dificuldade em se sentir confortável. É verdade que a sedução…

Dinheiro & Trabalho: Muito provavelmente, você vai precisar apelar para a parte mais racional que há em você. As situações que você enfrentará exigirão também uma certa intuição para que o que espera que aconteça com…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Há dias em que o charme funciona particularmente bem. E esse pode ser o seu caso, porque, ao conhecer novas pessoas, você atrairá a atenção quase contra sua vontade. Está demais…

Dinheiro & Trabalho: Você tem um período de calmaria com as finanças pela frente, e isso permitirá que você diminua um pouco o nível de estresse. Seria bom aproveitar esta longa pausa para descansar, cuidar de…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O panorama de amor no seu signo indica que há um grande elemento emocional nesta área de sua vida no momento. Não fique rebuscando, pense no aspecto disso como o início de uma…

Dinheiro & Trabalho: Certamente ao longo desta jornada você terá que tomar algumas decisões que afetarão sua maneira de lidar com dinheiro. Você deve se preparar para agir da melhor maneira e evitar de cair…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: As coisas relacionadas a namoro e romances vão melhorar. Desafios que seriam assustadores, agora parecem possíveis. Então, é um bom momento para encerrar o pessimismo…

Dinheiro & Trabalho: Uma situação não esperada para esta jornada fará você sentir a certeza de seguir em frente com seus objetivos financeiros. Um novo senso de seu próprio poder na forma como lida com o dinheiro…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há na previsão do seu signo um novo estilo de viver os relacionamentos. Dê a si mesmo o amor e cuidado que você merece. Outros notarão seu brilho e a sensação será contagiante. O…

Dinheiro & Trabalho: De maneira bastante clara, suas finanças prometem aumentar, possivelmente por meio de investimentos ou outras receitas não previstas. Confie na sua intuição. Em termos de negócios, o…Continue lendo o signo Capricórnio