Horóscopo do Dia 22/02: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 22/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A tempestade está desaparecendo do seu panorama sentimental e o entendimento com os deuses do amor voltará ao normal. Seu sexto sentido estará funcionando perfeitamente…

Dinheiro & Trabalho: Aos poucos as coisas com seu dinheiro sairão como esperado. A energia deste novo ciclo será constante em suas finanças, e com isso talvez até seu estilo de levar a vida mude de repente. Pode ser…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A chance de iniciar um relacionamento está muito perto de você, embora às vezes pareça se esconder. Tudo o que você precisa fazer é se acalmar, prestar atenção aos detalhes. A sua…

Dinheiro & Trabalho: Uma importante ajuda que logo receberá será importante quando se trata de resolver um problema financeiro. Este será o momento certo para rever seu planejamento pessoal e assim…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se considerar que é hora de encerrar seu namoro, faça-o, pois você estará se ferindo mais se continuar em um relacionamento que não é construtivo. Olhe para a frente com esperança…

Dinheiro & Trabalho: Não estrague seus dias pensando o tempo todo nos problemas, tudo tem uma solução e ela virá com força total, quando menos esperar. Uma situação que lhe dará autonomia e condições necessárias…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seu estilo sedutor deixará algumas pessoas atraídas pelo seu jeito de ser. Isso pode mudar o jeito como as coisas andam no amor. Tudo muda, tudo se renova, e se você continuar a…

Dinheiro & Trabalho: Uma situação bastante imprevista, que pode estar relacionada à sorte, pode mudar drasticamente seu panorama financeiro. Se cria todo um ambiente para que consiga colocar em funcionamento… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Um breve romance espera por você talvez em uma viagem de negócios ou algum encontro fora do seu círculo de amizades, e quem sabe, poderá representar uma mudança sentimental…

Dinheiro & Trabalho: O panorama financeiro, embora ainda com alguns contratempos, se mostra bastante favorável para você, visto que seus recursos crescem e com eles terá a possibilidade de investir em… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Uma pessoa que gosta de você aguardará pela sua iniciativa para começar uma aproximação. O romance estará presente da maneira mais inesperada e com o encaixe perfeito…

Dinheiro & Trabalho: Você deve estar preparado para questões financeiras imprevistas, não porque trazem aspectos negativos, mas sim porque surgem com boas possibilidades de mudar algo nessa rotina que parece… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Normalmente você tende a ver a vida pela razão e não pelo coração, mas desta vez deixe o amor levar você para junto dessa pessoa que jamais você pensou em se aproximar. Ambos…

Dinheiro & Trabalho: Se você espera por uma situação que lhe permita mudar o rumo das suas finanças, saiba que está na hora de se preparar para uma realidade próxima de tudo isso que deseja. Precisará de… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A melhor maneira de ganhar a atenção dessa pessoa é ser paciente, persistente e atencioso, em vez de criar drama e se deixar levar pela ansiedade. Não questione as coisas quando…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a chance d demonstrar que sabe lidar com o dinheiro, ao ponto dele se multiplicar em suas mãos, contudo, evite fazer promessas que não possa cumprir, coloque as coisas em… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Quando você estiver com essa nova pessoa, provavelmente se sentirá andando em nuvens pela primeira vez em sua vida, e uma onda de otimismo o envolverá, lançando você na conquista…

Dinheiro & Trabalho: De repente conseguirá ver a luz e os obstáculos que impediram sua passagem, agora começam a se dissolver. Você terá a certeza e condições de enfrentar e dar conta de uma boa parte…Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Haverá uma abundância de emoções neste ciclo astral, contudo, tente equilibrar tudo com uma mente fria e um coração ardente. Você terá condições de garantir que esse primeiro encontro…

Dinheiro & Trabalho: Bom tempo pela frente para os assuntos relacionados às finanças, portanto, coloque tudo em perspectiva e veja o que precisa ser feito, estabeleça prioridades, para depois poder usufruir…Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você sentirá um forte desejo de fazer que tudo aconteça logo e que seja maravilhoso, e para que tudo funcione como espera, tente se deixar levar pela paixão e pelo romantismo, não corte…

Dinheiro & Trabalho: Você passará esta jornada astral com visões muito positivas com o dinheiro. Como sua mente estará focada nos negócios, você terá um desempenho muito bom nessa área, mas não pretenda…Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Alguém que vai gostar muito de você, vai mover o céu e a terra até que consiga estar sempre por perto. Para essa pessoa não haverá limites, apenas o desejo de estar com você. Este…

Dinheiro & Trabalho: As coisas podem parecer difíceis na tarefa de encontrar soluções e menos de encontrar alguém para ajudá-lo, mas seja paciente porque tudo será resolvido mais cedo do que imagina, porque…Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio