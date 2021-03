Horóscopo do Dia 22/03: previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 22/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Acredite mais na sua beleza e magnetismo para atrair uma pessoa que realmente goste de você. De qualquer maneira, o certo é que em breve um novo amor entra em sua vida. Uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Seus projetos ambiciosos farão mais sentido do que nunca, você detectará suas fraquezas e encontrará soluções rápidas para conseguir colocar em ação o que sempre desejou como uma fonte de… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A sua atitude positiva e receptiva, será essencial para que alguém supere a timidez e consiga dizer as palavras que você não estava esperando vir dela nesse momento. Desde que se…

Dinheiro & Trabalho: Mantenha seu radar ligado porque em breve terá a sorte de entrar em um emprego que se tornou indispensável nestes tempos. Sua criatividade irá ajudá-lo nessa nova função e muito em breve você… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A emoção e alegria andarão de mãos dadas, e à medida que as sensações crescem, você sentirá que essa pessoa pode ocupar uma parte importante de sua vida. Para que seja possível, precisará…

Dinheiro & Trabalho: Na sua área profissional, a partir de hoje, essa ideia de que você pode conseguir com esse propósito será instalada na sua cabeça quando realmente acreditar que assim vai ser. Não haverá nada que… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Talvez fique sem ação, mas logo alguém deixará muito claro que a sedução não se resume a gestos, mas também às palavras, que saberá usar da melhor maneira para cativar você…

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana seu trabalho se tornará um vínculo forte que realmente projetará sua vida a um nível mais alto, mas deverá ter a força necessária para superar os desafios à sua frente. Embora não o… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Quando pensar em um novo amor, a resposta chegará até você da maneira menos habitual. É uma pessoa que aparece em sua vida vindo através de um problema que afeta os dois…

Dinheiro & Trabalho: É o momento mais adequado de resgatar ideias antigas, recuperar a confiança em velhos projetos que você deixou para trás, já que no presente um deles se mostra como sinônimo de sucesso. Terá… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor para quem está namorando fala da possibilidade de planos e compromissos concretos para o futuro, um caminho a dois. Mas, se você está a procura de um amor, a previsão…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho nesta semana pode ser cansativo, você começará a jornada com os olhos voltados para uma série de novas atividades que serão motivadoras e desafiantes. Você entenderá que a chance… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A previsão do amor no seu signo, fala de um momento ideal para sair da monotonia se você estiver procurando por um novo relacionamento. Você ficará muito animado, pois tudo que…

Dinheiro & Trabalho: Certos movimentos no seu local de trabalho o farão entender que há um destino mais agradável nesse sentido e que podem motivá-lo a crescer profissionalmente, significa também que você está em um… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Para você no amor não há decisão fácil, mas apenas basta dar o primeiro passo e o que tem que ser será. Deixe seus desejos mais profundos voarem de encontro a quem gosta. A possibilidade…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho possivelmente aconteça uma transferência, movimento ou alteração na sua posição atual. Quando essas circunstâncias ocorrem, sempre olhe para elas do lado positivo e nunca do negativo, pois… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma pessoa que você conhece, ama você profundamente, mas em silencio, por receios de não ser correspondida nesses sentimentos. Ela está ansiosa para aparar as diferenças entre vocês…

Dinheiro & Trabalho: Onde você menos espera pode surgir nos próximos dias uma oportunidade de dar uma aliviada na sua situação financeira, e aos poucos ir fortalecendo essa área tão importante. Tempo, portanto, de… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Liberte-se de dúvidas e receios, você é capaz de atrair e convencer, sempre foi assim, mesmo que não faça uso desse poder que possui. A pessoa que gosta crescerá diante de seus olhos…

Dinheiro & Trabalho: No seu caso o futuro não é tão ruim como é pintado pela maioria e pode até acabar sendo muito melhor do que agora imagina. Momento de avaliar seu tempo livre fazendo algo que realmente goste e, ao… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Circule por ambientes novos, mesmo virtuais, com gente diferente e positiva, isso o ajudará a encontrar o que procura em termos de felicidade. E não se surpreenda se logo você começar…

Dinheiro & Trabalho: Você perceberá que certos aspectos de sua economia não serão mais os mesmos, tudo porque a situação atual o está preparando para uma nova realidade, muito mais promissora na maneira como começa a… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Os planos no seu signo permitirão que você se sinta a pessoa mais sortuda do mundo ao lado de uma pessoa especial que sempre desejou. Conversas engraçadas, olhares apaixonados…

Dinheiro & Trabalho: Uma semana em que seus assuntos financeiros devem começar ser colocados em ordem, com soluções reais para cada caso. Chegou um estágio em que a determinação e a vontade de superar… Continue lendo o signo Peixes

