Horóscopo do Dia 22/07: confira as previsões para o seu signo hoje, sábado

Horóscopo do Dia 22/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você for mais positivo para as coisas de namoro, naturalmente atrairá pessoas boas e no meio delas pode vir quem lhe fará saber que é quem você procura. Entre os dois deve surgir um…

Dinheiro & Trabalho: Um tempo de prosperidade espera por você, chegou o tempo em que você começa a superar uma série de etapas para poder avançar e ter sucesso com o dinheiro, por isso, não as pule e logo verá os…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há alguém que passará a gostar de você, mas para se proteger ou por timidez mesmo, ela se mostre indiferente ou distante, quando na realidade será todo o contrário. Por isso, caberá…

Dinheiro & Trabalho: Tudo irá fluir em sua direção de maneira muito clara, sabendo que alcançar a abundância não será algo tão fora da realidade. Se prevê um crescimento nas suas finanças, com situações que reforçam…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você deve estar preparado para a entrada de uma nova pessoa no seu círculo de conhecidos, e com toda certeza você ficará muito surpreso com tudo que essa pessoa vai passar…

Dinheiro & Trabalho: As soluções financeiras das quais você mais precisa agora, virão quando você menos espera. O bom é que as nuvens escuras nessa área desaparecem, o clima vira a seu favor, para que você comece a…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você perceberá a agitação no ar quando alguém estiver junto de você, e que vai querer tê-lo por perto todos os dias, e é o que pode acontecer sem muito esforço. Se você está tentando…

Dinheiro & Trabalho: Não terá que lidar mais com o nervosismo e o desespero, já que uma situação relacionada ao dinheiro que gerou angústia e frustração chega ao fim. Por isso, mantenha o controle da situação, e esteja…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O fato de ficar ou namorar não é mais um sonho e se torna algo que você experimenta, mas tome cuidado para não exagerar, porque é tudo que essa pessoa que se aproxima menos vai…

Dinheiro & Trabalho: Nesta fase astral, use a energia do seu regente para ter uma atitude mais receptiva. Visto que, por diversas ocasiões você não acredita que é possível fazer as coisas acontecerem e perde boas chances de…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O que você quer da vida e do namoro está próximo, confie nas insinuações de alguém e o caminho a seguir no amor se revelará diante de você. Aproveite porque essa pessoa se sentirá…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que neste momento você não espere que suas finanças aumentem da noite para o dia, o que se prevê é um bom fluxo de recursos transitando por você. Mas nesta fase também você estará…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está no momento certo para ter um caso com quem também gostará muito de tudo que você é. Seus sentimentos serão canalizados em uma direção diferente, porque agora se…

Dinheiro & Trabalho: Uma notícia vinda de fora do seu círculo habitual será motivo de alegria e esperança. A fortuna começa a tocá-lo de perto neste ciclo, porque é uma jornada que se apresenta promissora quando você pensa…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seu jeito de agir assume comportamentos muito intensos, como se você estivesse se preparando para algo que vai acontecer em sua vida. E é sim, porque em breve você terá provas…

Dinheiro & Trabalho: Aos poucos deve começar a melhorar sua situação financeira, com você iniciando um novo gerenciamento do seu dinheiro, o que lhe garantirá tranquilidade. Tudo relacionado aos movimentos nesse setor…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma aproximação direta e intensa, será o que você precisará para que as coisas tomem um outro rumo, visto que essa pessoa responderá positivamente aos seus sinais. Então, se você…

Dinheiro & Trabalho: Existem boas perspectivas relacionadas a uma resposta que receberá no início da próxima semana. Sua vida financeira entra no caminho certo, mas saiba esperar o melhor momento, que não vai demorar, para…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Libere a sua parte mais romântica e receberá algo muito gratificante em troca. Abra-se à vida e ao amor, com tudo o que você tem para oferecer, principalmente porque uma pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa renovar urgentemente as energias ao seu redor, jogue fora o que não usa, deixe a área em volta clean, para permitir que as energias que constantemente estão presentes no dinheiro, fluam…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Quando certas coisas não acontecem da forma como esperamos ou imaginamos, ficamos um pouco frustrados, o que é normal, mas desta vez, uma atitude de indiferença de quem…

Dinheiro & Trabalho: Uma mudança nos assuntos financeiros nesta jornada, trará a felicidade e a forma de resolver e agir com poder de decisão. A ascensão permanece em seu signo, embora ocorram despesas inesperadas, que…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Suas intuições com relação a alguém estarão muito certas, mais ainda porque este é um daqueles estágios felizes da sua vida, em que ficará surpreso com o que acontecerá. Tempo em…

Dinheiro & Trabalho: Se você se deixar levar pela sua intuição, verá como consegue resolver alguns problemas, e o que é melhor ainda, ter a chance de mexer com mais autoridade com o dinheiro. Você estará no caminho certo, portanto…Continue lendo o signo Gêmeos