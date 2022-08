Horóscopo do Dia 22/08: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 22/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 22/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Nos assuntos sentimentais se você ainda não encontrou sua cara metade, vai aparecer alguém por quem se sentirá fortemente atraído. Assim, vai perceber que existem alguns compromissos…

Dinheiro & Trabalho: Sua vida profissional vai adquirir grande importância. Vai conseguir se destacar entre as pessoas do seu ambiente e, sua capacidade criativa e seu esforço serão valorizados. Desse modo vai… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A princípio terá um encontro casual com alguém que irá cativar você e em quem também causará uma boa impressão. Portanto, procure manter essa amizade que logo dará frutos…

Dinheiro & Trabalho: No aspecto profissional, pode-se dizer que um futuro brilhante espera por você. Agora é a hora de deixar os eventos fluírem e seguir o fluxo da vida. Assim, muito em breve, um ciclo de prosperidade… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Esta semana poderá ter uma surpresa com alguém próximo, talvez alguns anos mais velho que você. Será um romance que começará como uma simples amizade. Contudo, mais tarde…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento você vai estar muito inspirado. Vai ter energia para dar e vender. Contudo, primeiro deve resolver algumas pendências e assumir compromissos que vinha adiando. Assim conseguirá… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Nestes dias talvez possa se apaixonar por uma pessoa muito romântica e efusiva que conhece muito bem. Na realidade você já é correspondido e em pouco tempo pode se tornar algo…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que nesta semana apareçam alguns obstáculos no trabalho. Contudo, você os superará se permanecer firme em suas convicções e em seu código de ética. Agora tem que confiar mais do… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se neste momento está sentimentalmente livre, não precisa dar nenhum passo buscando alguém. Afinal, o amor está procurando por você e ele o encontrará. Vai conhecer uma…

Dinheiro & Trabalho: O relacionamento com seus colegas e superiores agora será tranquilo e as coisas funcionarão de maneira excelente. Dessa forma, terá um avanço no seu caminho profissional, pois você será bem… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se o seu coração está livre, você poderá conhecer alguém interessante e divertido. Vai gostar de muitos aspectos dessa pessoa. Dessa forma, vão iniciar uma relação muito boa, mas aos…

Dinheiro & Trabalho: Ótimas mudanças estão sendo previstas no seu trabalho em um curto período e serão muito positivas. Assim, pode ser que em sua empresa haja uma reestruturação e seus superiores levem em… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No campo sentimental, é uma boa fase para conversar honestamente com alguém que deseja como parceiro. Afinal, essa pessoa que não sai da sua mente tem muitas coisas em comum…

Dinheiro & Trabalho: Agora as coisas começarão a mudar de forma positiva na sua vida profissional. Tudo resultará como deseja e haverá harmonia em todos os aspectos. Assim, deve aproveitar para crescer mais e… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está em um momento magnífico para ver claramente que a pessoa que o atrai está sentindo algo também. Portanto é hora de deixar o medo de lado e começar a avançar com…

Dinheiro & Trabalho: Os próximos dias serão adequados para tomar decisões importantes. A princípio parece que terá novidades no campo profissional. Talvez receba uma proposta muito atraente que o fará pensar na… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Finalmente estará vivendo um processo intenso na relação que tem com alguém especial. Tudo pode acabar sendo como você imagina com um pouco de atenção de sua parte. Dessa…

Dinheiro & Trabalho: Você vai entrar em um excelente momento no trabalho e estará cheio de motivação. Assim, vai querer apresentar suas ideias àqueles que podem ajudá-lo a torná-las realidade. Isso o ajudará a… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É possível que enfrente uma grande reflexão baseada em sentimentos por alguém com os quais talvez não contasse totalmente. Portanto, a verdadeira causa de poder se encontrar em…

Dinheiro & Trabalho: Os assuntos relacionados ao trabalho atrairão todo o seu interesse durante estes dias. Assim, você terá tenacidade, paciência e perseverança para atingir seus objetivos profissionais e tudo… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você é alguém que acredita abertamente no amor e o faz pelo bem do seu crescimento. Dessa forma, graças a esse sentimento você conseguiu evoluir e se encontrar. Finalmente poderá…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você ficará super motivado pelas novas oportunidades que lhe serão apresentadas ou que sente que estão a caminho. Portanto, sua ambição profissional aumentará e você colocará… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Está em um momento em que deve aceitar essa relação pelo que realmente é. Uma sombra de algo maior que pode materializar seus sonhos. Assim, sua vontade pode acabar gerando…