Horóscopo do Dia 22/09: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 22/09: confira as previsões para o seu signo hoje,...

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É uma jornada na qual você estará cheio de alegria e simpatia, e claro, isso atrairá muito. Você será convidado para um encontro que o surpreenderá com as pessoas que lá conhecerá…

Dinheiro & Trabalho: Não se desanime se você não receber uma resposta que tanto precisa. O atraso não implica que seja negativo. Saiba que ela chegará a tempo de você endireitar uma grande parte dos assuntos das… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Uma determinação do seu parceiro fará você pensar e repensar as coisas. Mais do que nunca é importante que siga o seu coração. Para quem está solteiro, é provável que uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Nas situações que lidam com o dinheiro, previsto está um panorama altamente positivo em uma situação que o angustia. Os momentos desta jornada vão alternar entre nervosismo e alegria pelos… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um encontro com pessoas, na maior parte desconhecidas, fará você enxergar uma realidade que parecia distante. Você perceberá o quão positivo será para você estar perto de uma…

Dinheiro & Trabalho: Surge algo muito de acordo com as circunstâncias que estão acontecendo em sua área financeira. Tudo aponta para um equilíbrio entre aquilo que precisa fazer para entrar nos eixos e… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você vai sentir vontade de aceitar de se encontrar com alguém que o deixou pensando em outra época de sua vida. Mas, você deve avaliar internamente quais são suas necessidades emocionais…

Dinheiro & Trabalho: Você tem as portas da prosperidade abertas, e se souber lidar com isso, sem se lambuzar, conseguirá ir em frente com tranquilidade, sem altos e baixos. Há uma curta jornada em que a sorte nos jogos… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A presença de alguém com uma certa diferença de idade lhe trará várias sensações que não conseguirá entender claramente. Defina o que você quer, seus desejos antes de trazê-los à realidade…

Dinheiro & Trabalho: Não deixe que suas dúvidas se pode dar certo ou não, tirem o melhor de você quando se trata de assuntos de dinheiro. Saiba que você entra em um ciclo em que pode assumir um novo… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você não gosta do tipo de atenção que alguém está lhe dando, saia disso com rapidez e abra uma outra janela em sua vida. Não ceda à pressão de alguém que só dá valor a si…

Dinheiro & Trabalho: Uma oportunidade está a caminho. As mudanças que você deve passar a viver resultarão em aumento de renda, que farão com que você se sinta o melhor que puder. Contudo, cuide primeiro das suas… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Interagir com pessoas fora do ambiente habitual terá um impacto positivo em seus relacionamentos com outras além das mesmas que já convive. Você viverá um tipo de experiencia…

Dinheiro & Trabalho: Este é um bom momento para avançar nos assuntos financeiros, sejam eles acertos, soluções ou compras. A jornada esta é boa para fazer grandes compras e investimentos, ou para se iniciar em… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A partir de hoje começa uma etapa boa para lidar com os assuntos do amor, sejam eles quais forem. Uma pessoa que despertará sua atenção estará sempre por perto, nos lugares que…

Dinheiro & Trabalho: Você passará por um ótimo período, tente aproveitar cada momento de cada situação, mesmo que fique com receios, você não vai se arrepender. Você terá como se tornar um pouco mais independente… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Comece a visualizar o que tanto deseja, com a certeza de que será seu, você o conseguirá. Mas é tempo de estar presente e de não forçar situações. Deixe essa pessoa vir de forma…

Dinheiro & Trabalho: Uma jornada de prosperidade chega até você circulando por todos os aspectos da sua vida, agora, você precisa colocar sua mente para trabalhar como nunca, para não perder uma única oportunidade… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você deve receber uma ligação ou mensagem, a qual não esperava. Verá como um certo sonho começa a tomar forma. É alguém que passará a se interessar e que aos poucos começa…

Dinheiro & Trabalho: No seu horóscopo há a solução de uma situação financeira que já deveria de ter sido consertada para sua tranquilidade. É algo que você não esperava que fosse desse jeito. Às vezes, quando paramos… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Uma jornada de conquistas no plano afetivo, de novos namores e de reconciliações. Não se surpreenda como as coisas fluem direitinho agora, não pense que a felicidade é algo que…

Dinheiro & Trabalho: Você pode receber alguma coisa boa relacionada à suas finanças, o que proporcionará uma grande alívio. Os acontecimentos que vem junto com tudo isso, acabam resolvendo questões que o… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Espere uma boa surpresa acontecendo por esses dias, pode ser a presença de alguém novo ou de uma mensagem de quem você já conhece, algo que ainda não está claro. Claro está…