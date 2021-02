Horóscopo do Dia 23/02: previsões para hoje, terça-feira

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, 23 de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 23/02/2021: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Preste muita atenção porque você receberá expressões de afeto que indicarão o quanto representa e é importante para essa pessoa. Nela encontrará o que vem procurando há algum tempo…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, sua individualidade brilhará quando naturalmente assumir um papel de autoridade. Um superior que acredita em você lhe dará total apoio nas suas atividades. Você tem uma vasta experiência que reafirma sua… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Os momentos que têm vivido junto dessa pessoa os ajudarão a se apoiarem mutuamente e isso terá um impacto positivo no ambiente amoroso. Está prestes a começar um…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, independentemente de você estar no home office ou não, precisa mostrar a liderança que o caracteriza; portanto, está na hora de ser você mesmo e começar a fazer algo pelos entes queridos e por si mesmo. Eles… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Um sonho começará a se materializar a partir de agora. As portas da felicidade estão se abrindo e você começa a voar rumo ao amor por meio de alguém que está girando em sua cabeça…

Dinheiro & Trabalho: Você será extremamente responsável e estará muito focado em seus objetivos. Tanto que, sem querer, sua atitude será temperamental e até arrogante por não querer perder um minuto do seu precioso tempo. Sua… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Em um universo em que o amor é parte da base principal, nada pode falhar. Deve seguir as inspirações que está recebendo e que lhe indicarão como deverá agir para conquistar essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Está apenas em suas mãos a possibilidade de aumentar sua produtividade e alcançar melhores condições assumindo uma nova função e remuneração no trabalho. A única coisa que você precisa fazer é concentrar… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu esforço e investimento não serão em vão porque a pessoa na qual você está interessado saberá como apreciar tudo o que faz para conquistar seu coração. O amor e a felicidade…

Dinheiro & Trabalho: Existem muitas possibilidades de progresso e desenvolvimento com uma alternativa de negócios que lhe foi apresentada há algum tempo. Bem, talvez seja a hora de reavivar essa oportunidade e trazê-la de volta à vida. Caso… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O universo está criando um cenário único em sua vida amorosa e com ele você dirigirá sua atenção em uma direção diferente da que havia previsto, ou supunha que seria a melhor para…

Dinheiro & Trabalho: Deixe para trás os medos e corajosamente aplique suas ideias naquilo que você acredita que funciona, porque quando as colocar em prática ficará muito entusiasmado vendo como obtém excelentes resultados. Leve… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Algo que você não pensava surgirá repentinamente no amor, personificado na figura de alguém que conhece há muito tempo. Com a ajuda da lua, essa pessoa e você estarão mais unidos…

Dinheiro & Trabalho: Guie-se pelo seu poderoso sexto sentido ao tomar essa decisão que pode mudar o curso de seu destino. Há muita coisa em jogo que você deverá avaliar no campo profissional. Junto com isso, várias portas serão abertas, por… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Está em uma etapa interessante na sua vida sentimental, você não se satisfará com decisões incompletas, vai finalmente tomar a decisão de se declarar a alguém especial. Chegou o…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo quando não estiver trabalhando, você se verá pensando em questões de trabalho. Estabeleça alguns planos para o futuro. As sementes que planta agora se tornarão uma colheita abundante que você desfrutará mais… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A partir de hoje você pode ser claro e mostrar o que sente por essa pessoa de maneira aberta e alegre. É um período excelente para os assuntos do coração e conquistas. A influência positiva…

Dinheiro & Trabalho: A partir de agora, aproveite todas as possibilidades que surgirem na sua frente. Com garra e dedicação você vai se dar muito bem. Deixe suas habilidades fluírem e logo vai poder adquirir as coisas que tanto deseja. Mantenha o… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É possível que em breve esteja vivendo um estágio muito feliz em sua vida amorosa com alguém especial. Mas primeiro precisa avançar em alguns pontos nessa relação. Quando tudo…

Dinheiro & Trabalho: Você vai receber notícias de um empregador com quem entrou em contato tempos atrás e que lhe oferecerá a oportunidade que esperava para mudar de emprego e ter uma vida profissional mais estável. Mantenha… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Com a ajuda das estrelas, viverá momentos muito lindos e agradáveis com a pessoa que deseja como parceiro. O amor aparecerá ao longo dos dias e as manifestações de carinho estarão…

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente, dentro de alguns dias, você iniciará um novo projeto ou assumirá uma posição importante dentro da empresa em que trabalha. O panorama que está agora à sua frente está inundado de magníficas vibrações… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Esqueça do passado para assim, estar tranquilo na hora de se relacionar com quem lhe interessa. No momento que estiver com essa pessoa, expresse seus sentimentos, porque desse jeito…

Dinheiro & Trabalho: Está prevista uma mudança para uma atividade diferente e produtiva que será muito favorável. De qualquer maneira, suas qualificações permitirão que você obtenha uma promoção neste primeiro trimestre do ano ou… Continue lendo o signo Aquário

