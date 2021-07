Horóscopo do Dia 23/07: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 23/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor pode estar batendo à sua porta, mas se recusa a abri-la. Talvez o medo do compromisso pode mantê-lo afastado da pessoa pela qual você é apaixonado o tempo todo.

Dinheiro & Trabalho: Os objetivos planejados vão definir o ritmo de sua atuação no trabalho, isso significa que você deve estabelecer regras para atingir tudo e não deixar nada pendente. Assim continuará avançando para o topo. Qualquer… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje será capaz de entender melhor o que está por trás de uma pessoa perto de você. A entrada dela no seu coração pode ser iminente. Se já se sentia atraído por ela fortaleça o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Saia desses devaneios improdutivos e comece a trabalhar no seu futuro. É hora de agir. A sua elevada autoestima o fará pensar na possibilidade de conseguir uma melhor qualidade de vida. Mas para isso precisará se esforçar… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

publicidade

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É por causa desse relacionamento especial que você quer ver materializado que tomará algumas medidas importantes. É o momento de uma grande conquista sentimental para você.

Dinheiro & Trabalho: Dê uma boa olhada ao seu redor, hoje é um dia para se conectar plenamente com a sua realidade e saber tomar as ações necessárias e há muito adiadas. A sua inspiração o fará tomar a decisão correta. Vai querer se envolver… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste dia poderá ser você mesmo. Hoje vai perceber que tem tempo para o amor e vai abraçá-lo, não deixará que nada o impeça de avançar.

Dinheiro & Trabalho: Está passando por um bom período profissional, e continuará sendo, desde que você não cruze os braços nem delegue suas responsabilidades a outros. Também é importante que esse ganho extra não desapareça com… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se deseja ter alguém como parceiro e ser bem sucedido no amor, deve saber ouvir. Às vezes isso é algo que lhe falta e que nem sempre sabe como agir.

Dinheiro & Trabalho: No terreno profissional, não deixe que outros também levem o crédito por seus esforços e dedicação, pois não foi fácil terminar esse projeto sozinho. Você tem que ser humilde, mas até certo ponto, nada mais. Reivindique o… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se está amando alguém, mas está hesitando para falar, a melhor maneira de fazer com que essa pessoa descubra o que está sentindo é contar aos amigos dela.

Dinheiro & Trabalho: Embora através de conversas com amigos pareça que tudo ao seu redor está pegando fogo, você deve ficar calmo. Seu mundo não vai tremer e você poderá continuar a se desenvolver e crescer. Tenha fé em si mesmo e não… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No campo sentimental há coisas que ninguém fará por você, como fazer que a pessoa que o atrai se apaixone por você. Pare de usar emissários e terceiros.

Dinheiro & Trabalho: No terreno profissional, não pare e nem desista do seu esforço: tudo o que você está entregando será devolvido com aumento. Hoje pode ser mais um dia de espera. E essa espera faz parte do trabalho de ganhar mais dinheiro… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se deseja conquistar alguém e tê-lo como parceiro, não é a melhor das estratégias mostrar-se como uma pessoa fraca. Essa pessoa em particular valoriza, acima de tudo, a força da sua atitude.

Dinheiro & Trabalho: Para ter sucesso no trabalho, você pode deixar nas mãos de outros membros de sua equipe aquelas pequenas responsabilidades que não lhe deixam tempo para projetar uma expansão ou novos objetivos para o seu negócio… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A timidez que sentia no início irá embora e vai dar lugar a emoções que não param de fluir a todo o momento, aproveite para se deixar notar por essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: No ambiente profissional, terá que continuar se esforçando ou pelo menos é o que seu coração lhe dirá para conseguir seus logros. Assim conseguirá se conectar diretamente com algumas das novas oportunidades que… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É o momento de trabalhar no amor, de acreditar que é possível e de se erguer com o triunfo mais absoluto. Conquistar um parceiro para toda a vida é o que o empurra a querer falar o que sente.

Dinheiro & Trabalho: Chegou a hora de apostar em você e fazê-lo com entusiasmo, poderá continuar trabalhando e avançando a passos gigantescos durante este mês. Você vai procurar uma maneira de fazer com que tudo se encaixe e… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É hora de sentir o amor na primeira pessoa, você está prestes a fazer com que muitos momentos de sua vida mudem de muitas maneiras, mas principalmente no que diz respeito à estabilidade.

Dinheiro & Trabalho: Neste dia não se distraia com nada do que acontece ao seu redor, esteja preparado para dar mais um passo nesse maravilhoso caminho até o cume. É preciso ser forte e não deixar nada por fazer, terminar a lista de afazeres é… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A felicidade mais absoluta entrará em sua vida com a ajuda da pessoa que mais importa para você, só com ela poderá ver surgirem grandes expectativas ao seu redor.

Dinheiro & Trabalho: Hoje é o dia em que você verá todos aquelas boas sensações que tem visto surgindo em seu caminho com o esforço necessário para alcançá-las. Trabalhando em algo novo, você terá plantado uma semente que deve brotar… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

OSTENTAÇÃO E TRÁFICO// “Princesa da Cracolândia” é presa em Barueri