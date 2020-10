Horóscopo do Dia (23/10) | Previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (23/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

publicidade

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você está em um momento crucial em sua vida, em que pode encontrar o verdadeiro amor, mas desde que encontre primeiro a plenitude da vida. Vênus vai lhe dar o prazer de sarar…

Dinheiro & Trabalho: No local de trabalho, a nível prático, você pode encontrar alguns contratempos em algum momento do dia, mas que serão resolvidos com a sua tenacidade. Também é provável que tenha de enfrentar tudo de uma nova… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

publicidade

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Será uma boa jornada no campo do amor. Alguém do seu círculo de conhecidos vai chamar sua atenção e seu magnetismo fará com que saiam faíscas na troca de olhares. Você será…

Dinheiro & Trabalho: Hoje no trabalho você terá objetivos concretos, ambição e, acima de tudo, uma vontade real de estabelecer seu negócio de forma sustentável e reestruturar sua vida de forma positiva. Mesmo que enfrente alguns atrasos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

publicidade

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você vai colocar toda a sua atenção em seu relacionamento de amizade. Essa pessoa está se tornando muito mais que uma amiga. Além do carinho, você está sentindo muito amor e…

Dinheiro & Trabalho: Você tem tudo a seu favor para que, se trabalha em um ambiente criativo ou tecnológico, Urano lhe traga centelhas de grandes ideias. Hoje não é um dia daqueles em que você se senta e espera que a inspiração… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Terá a sensação de querer começar uma nova vida com alguém que já declarou seu interesse por você. Seu desejo de experimentar coisas novas, de sentir emoções novamente será…

Dinheiro & Trabalho: Você sonha com uma grande mudança no campo profissional, mas terá de começar a trabalhar para que isso aconteça. Está disposto a ganhar a vida de outra forma, a lutar pela sua vocação e por um bom rendimento regular… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro