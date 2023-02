Horóscopo do Dia 24/02: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 24/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 24/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No próximo fim de semana, tente prestar atenção à sua vida pessoal. Você será capaz de improvisações brilhantes e encontros não previstos. A sorte no amor está pronta para sorrir para…

Dinheiro & Trabalho: Você precisará de paciência e fé no sucesso, apesar de possíveis dificuldades que possam atrapalhar sua vida com o dinheiro. A previsão é de novas oportunidades e perspectivas…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É provável que você viaje para algum lugar fora, ou que se veja de repente em um local até agora desconhecido. Em ambas as opções, algo interessante deveria de acontecer no relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Financeiramente, é provável que você fique mais forte, contudo, é bom não correr riscos em questões que lidam com seu dinheiro. Sua confiança aumentará, pois você será capaz de avançar com…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você terá uma energia social e sedutora ao seu redor pelos próximos dias. Os dias são perfeitos para se conectar com as pessoas, e até com alguém novo em seu círculo, que passa a se…

Dinheiro & Trabalho: Esteja pronto para abraçar mudanças positivas com seu dinheiro. Você entra em uma fase que oferece a oportunidade de virar uma nova página no lado financeiro. Preste atenção ao que está…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Embora um encontro repentino se mostre sem grandes pretensões, a luz do amor brilha intensamente à medida que os dias passam. Você se verá atraído pelos encantos de um estranho…

Dinheiro & Trabalho: Alguns movimentos que agitam favoravelmente seu dinheiro ocorrerão com você, mas lembre-se de manter a boca bem fechada quando se trata de ir fazendo as coisas. O tempo é de trabalhar…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As mudanças planetárias irão fortalecer bastante o seu setor romântico. Em diversas ocasiões você provavelmente se sentirá cercado por um ambiente que lida com boas expectativas…

Dinheiro & Trabalho: Você deverá de ter condições de agir com mais certezas e soluções com suas responsabilidades. O que terá à sua disposição, seja via trabalho ou através da sorte, permitirá que faça um ajuste geral…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Este ciclo astral trará a você a paciência e a serenidade necessárias para saber quando e como se mexer nas questões de namoro e tudo que gira em torno disso. Alguém que irá impressionar…

Dinheiro & Trabalho: Você pode atrair mais conforto para sua vida se você estiver disposto a trabalhar para isso. Este é um bom momento para planejar melhor o que virá a seguir, e definir as bases para isso. A prosperidade…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Esteja atento ao passar dos dias. Alimente seu coração e concentre-se apenas naquilo para o qual você realmente sabe que pode dar certo. Tente não se preocupar com o que você não…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser uma enorme surpresa para você ver uma perspectiva diferente se você estiver muito preocupado com o que pode dar certo ou errado com suas finanças. O dinheiro está em destaque e você…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seja seu próximo grande amor ou uma aventura bonita para viver é o que está previsto. Você deve conhecer alguém muito em breve, que mudará sua trajetória de vida para algo mais cheio…

Dinheiro & Trabalho: Uma energia que rege o dinheiro, entra em seu signo, trazendo bênçãos e boas perspectivas para suas finanças. É uma fase de diversos ajustes, principalmente sobre o aumento do seu poder de…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Alguém deixará meio que nas entrelinhas o interesse por conhecer melhor você. É aí que sua percepção das coisas entra em ação para facilitar as coisas. Não perca muito tempo e deixe…

Dinheiro & Trabalho: Duas alternativas igualmente interessantes se revelam para quem está procurando melhorar sua situação financeira. Uma será consequência da outra, o que exigirá bastante paciência da sua…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Participar de eventos não é apenas necessário para você descontrair, mas também porque em uma dessas você vai fazer amizades interessantes. Não fique fora de nenhum deles…

Dinheiro & Trabalho: Há uma chance de colocar em ação alguns planos ambiciosos que você mantem sempre presente em seus pensamentos. Uma condição próspera e generosa para fazer algo de bom para você e…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Apesar de que o trabalho ou estudo possa tomar uma grande parte dos seus dias, é um ótimo momento para se comunicar com o outras pessoas. A probabilidade de você iniciar um relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: O ciclo que se aproxima de sua atividade financeira será marcado por um aumento de forma geral. De fato, é favorável para viagens, conclusão de acordos e tomada de novas decisões, com a certeza da…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não leve a sério os receios que possam passar por sua imaginação. Saiba que a configuração astral em seu signo permite que você consiga entrar nas situações mais interessantes…

Dinheiro & Trabalho: Dê o primeiro passo naquilo que imagina possível com seu dinheiro, e que constantemente está na sua mente. Agora é a hora de fazê-lo, porque uma coisa levará à outra, e quanto mais você se…