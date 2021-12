Horóscopo do Dia 24/12: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 24/12: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

publicidade

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A possibilidade de um novo amor é real e ao mesmo tempo bastante surpreendente, porque você pode de repente começar um caso de amor com alguém que conhece e que gosta…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento importante para definir e decidir o que realmente está interessado em fazer com uma nova realidade financeira a partir de agora. O bom é que sua posição com o…Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio

publicidade

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você transformará algo que parecia impossível em uma experiência alegre que o ajudará a criar um vínculo forte a cada dia, até que o relacionamento aconteça para valer. Confie…

Dinheiro & Trabalho: Começa um excelente período de desafios pessoais que o levarão invariavelmente à uma boa jornada de prosperidade. As previsões de ser bem-sucedido na forma como mexe com o…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está em um momento de reconciliações, em que alguém que se afastou retorna. Agora, se você está à procura de um novo romance, saiba que está por se aprofundar num relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a condição de começar a definir com bastante determinação suas finanças pessoais, fazendo os ajustes necessários para poder avançar e alcançar ainda mais do que poderia esperar…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você sentirá que o amor estará mais do que presente em sua vida, porque alguém vai cruzar o seu caminho e você fará o que for preciso para cativar essa pessoa. A conjunção planetária…

Dinheiro & Trabalho: Desfrute com otimismo da energia da prosperidade que se aproxima de você. Adapte-se ao andar dos acontecimentos e veja como seus projetos que passam pelo dinheiro começam a tomar…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Um período sentimental em que os sonhos começam a tomar forma, portanto, não se surpreenda com o que pode acontecer a partir de agora. A verdade é que a partir de hoje um novo…

Dinheiro & Trabalho: Você deve entrar em um estágio em que sua reserva de recursos financeiros aumentará, e é bem possível que você a mudar naturalmente o seu estilo de vida e de lidar com mais sabedoria… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Aprenda a detectar sinais de interesse no plano sentimental. Tudo será novidades e intensa atração com essa pessoa. Para ter uma noção mais clara de quem se trata, bastará olhar…

Dinheiro & Trabalho: As possibilidades de aumentar a entrada de recursos financeiros em pouco tempo não são tão fantasiosas quanto podem parecer num primeiro momento. Você está em uma coordenada astral…. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Uma vibração de amor o envolve com um magnetismo peculiar e que aumenta suas qualidades sedutoras, que logo entrarão em ação para sua felicidade, visto que estar junto de alguém…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a possibilidade de prosperar e progredir em tudo que faz, e essa boa disposição se estende às suas finanças pessoais e seus negócios. Vários fatores se unem e criam uma energia que… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Mesmo que você venha a se interessar por uma pessoa e ao mesmo tempo fique com receios de ser bem-sucedido com ela, saiba que não deverá de apressar as coisas, se deixar envolver…

Dinheiro & Trabalho: As chances de equilibrar e até aumentar suas finanças são bastante positivas durante esta jornada astral, apesar de ainda com alguns obstáculos, você terá totais condições de adquirir, resolver… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma feliz coincidência finalmente o colocará em uma situação que sempre desejou: você e a outra pessoa, frente a frente num clima de atração. Um romance começa a tomar forma…

Dinheiro & Trabalho: Uma vibração positiva aparece no seu horizonte financeiro, com a qual surgem possibilidades de melhoria. A sorte com o dinheiro e tudo que se deriva dele também está de volta à sua vida, mas… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você precisa de alguma mudança em sua vida para poder conquistar alguém de quem gosta. É disso que se trata, conquistar às vezes passa por se deixar seduzir, e com essa pessoa não…

Dinheiro & Trabalho: Uma janela de tempo bastante próspera se abre em sua vida, mas que está praticamente direcionada à maneira como você passará a lidar com dinheiro. Com essa nova perspectiva, você estará…Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Já nos próximos dias você deverá de atrair para o seu lado aquele que terá totais condições de mudar suas expectativas no amor. Você conhece essa pessoa, mas nada até agora…

Dinheiro & Trabalho: Você começa uma caminhada rumo ao ajuste financeiro, em que poderá esclarecer uma situação incômoda, que além de confusa, complica sua vida, e que não lhe permite que se projete com…Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Quem não tem um parceiro e não sente à vontade com essa situação, fique alerta porque é através de um amigo que tudo vai mudar porque vai apresentar alguém que vai entrar…

Dinheiro & Trabalho: Prepare-se para dar um salto para um nível mais elevado na sua vida, visto que a previsão mostra que começa agora para você um período de crescimento financeiro, onde novas realidades…Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

NUNCA MAIS// “Chorei de raiva”, diz mulher que ganhou ralador de legumes de R$ 1,99 no amigo secreto