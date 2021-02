Horóscopo do Dia 26/02: confira as previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, 26 de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 26/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma conversa inesperada com uma pessoa divertida, pode causar uma mudança real em você. Ela sabe que a diversão pode ser a melhor maneira de chegar ao seu coração e dará o melhor…

Dinheiro & Trabalho: A criatividade vai ser sua melhor arma no trabalho, com ela tudo vai dar muito certo. Você terá novidades sobre um novo emprego ou algo relacionado ao seu trabalho ou ainda, uma outra atividade, que o… Continue lendo o signo Peixes

publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O universo pode colocar na sua frente um belo encontro romântico, quase que como um presente que há tempos aguarda que aconteça. A pessoa é linda e você ficará hipnotizado pelo…

Dinheiro & Trabalho: Todos os problemas e dúvidas que você tem com relação ao trabalho e sobre seu futuro profissional começarão a ficar mais claros a partir de hoje, você vai se animar com que está por vir. Pode se adiantar uma… Continue lendo o signo Áries

publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: São dias de pura emoção para você no amor, a vida faz com que logo dê de cara com seu futuro amor. Uma troca de olhares em um lugar comercial será a chama que começará a pôr…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho a sorte estará do seu lado, o que você deve fazer é não perder uma oportunidade que se apresenta de uma maneira não muito direta, mas segura. Você pode receber uma ligação de… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É tempo de colocar um pouco mais da sua parte e mudar um pouco de ares, só então você poderá encontrar alguém que realmente desperte sua atenção, como é o que se prevê em…

Dinheiro & Trabalho: Você é muito bom em questões financeiras, mas neste período precisa de atenção porque pode gastar com facilidade. Uma das excelentes qualidades do seu signo é a disciplina e persistência, que deve… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu desejo de amor será despertado em alguém que nunca passou pela sua mente. Vai perceber o quão importante é você para alguém que até agora assim não o demonstrou. Com o…

Dinheiro & Trabalho: Hoje tente se concentrar apenas nas suas tarefas no trabalho e não se complique com os assuntos pessoais dos outros. Seu nome vai crescer na profissão e sua performance captará a atenção de… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você até agora pensava que o amor é algo remoto e perdido para você, descobrirá em breve que não é bem assim. Você terá a oportunidade de conhecer uma nova pessoa de uma…

Dinheiro & Trabalho: Tudo começa a se programar para que você realize uma atividade nas horas extras que mais tarde poderá ser sua principal fonte de renda. Você está em um estágio em que terá opções para escolher quais… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você terá muitos motivos para sorrir, já que está entrando em um momento de encontros e declarações inesperadas. Ao seu lado logo terá a possibilidade de estabelecer uma aproximação…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa acreditar mais em suas capacidades. As ideias que vêm a você neste período são ótimas, portanto, coloque-as para funcionar, porque elas vão lhe dar os resultados que precisa para se projetar de… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Siga seus palpites, haverá uma mudança astral que o favorecerá. É o tempo ideal para colocar seus poderes para funcionar. Se seu coração lhe diz o que fazer para ser feliz, então é hora…

Dinheiro & Trabalho: Você vai ver que um dos seus sonhos no campo do trabalho será realizado, você está indo bem e embora não o veja dessa maneira, deve se manter assim porque ainda há certas coisas boas por… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se você está à procura de um novo relacionamento, saiba que a partir de hoje o amor baterá fortemente em sua vida. Com alguém de um outro lugar, sentirá que juntos poderão ter algo…

Dinheiro & Trabalho: Você vai conseguir muita coisa boa no seu trabalho e ao mesmo tempo vai se sair muito bem. No seu ambiente profissional haverá um período muito produtivo, você ficará à vontade para fazer as mudanças… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Logo ao se deparar com alguém que gosta de você, porque assim será a sensação que sentirá percorrendo o seu corpo, não deve hesitar, mas sim entrar nesse tempo de sedução junto…

Dinheiro & Trabalho: Sua dedicação por completo a um projeto ou novo trabalho lhe proporcionará o sucesso profissional que persegue, siga seus próprios impulsos e bom senso, que lhe proporcionarão o caminho certo… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Siga o seu entusiasmo que lhe indicará o melhor momento para se aproximar de uma pessoa que insistentemente começará a aparecer em seu caminho, mas mesmo assim, reflita bem…

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma boa perspectiva econômica durante este período, mas preste muita atenção à recomendação de alguém que conhece de negócios, pois suas palavras o inspirarão a dar um salto em direção… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Sua intuição não vai falhar e você estará mais do que disposto a conversar mais de perto com quem lhe atrai, é bom aproveitar o momento que deve se apresentar logo. Mostrar o…

Dinheiro & Trabalho: Para o fortalecimento de suas finanças, se prevê a chegada de um novo período, mais próspero, que vai ser de grande ajuda para começar a equilibrar as contas e se permitir sonhar novamente com um… Continue lendo o signo Aquário

>>> Leia também: Voluntários se unem para ajudar bebê de Osasco que precisa de remédio de R$ 12 milhões